De Zerbi s'est félicité de l'impact immédiat de la nouvelle recrue, mais n'a pas tardé à le mettre au défi d'afficher de meilleures statistiques de buts afin de rendre l'attaque de l'équipe plus tranchante. Évoquant les attentes autour de l'ailier, De Zerbi a déclaré : « Oui, c'était une journée parfaite pour lui. Je pense que sa plus grande étape et sa plus grande progression consistent à augmenter son nombre de buts. Avec ses qualités, c'est l'un des meilleurs ailiers. Mais les meilleurs ailiers marquent beaucoup de buts.

« Je lui ai parlé hier, il y a deux jours. Nous avons fixé l'objectif à 10 à 12 buts parce que nous avons besoin de ces buts de la part des ailiers. La saison dernière, je pense que nous avons trop souffert. Aussi parce que le nombre de buts n'était pas suffisant pour ne viser rien de plus que cette position. »