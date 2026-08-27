News Images
Traduit par
Roberto De Zerbi fixe à Savio un objectif à deux chiffres en termes de buts après des débuts de rêve contre Tottenham
Tottenham domine et écrase Charlton
Tottenham maîtrisait déjà totalement la rencontre grâce à des buts de Mikey Moore, Dominic Solanke et Kevin Danso avant que Savio ne fasse ses débuts en sortant du banc à la 71e minute. L’ailier brésilien n’a eu besoin que de 11 minutes pour se mettre en évidence, repiquant dans l’axe avant de trouver le petit filet d’une frappe rasante et limpide. Il a ensuite été privé d’un doublé pour ses débuts lorsque sa tentative cadrée a finalement été comptabilisée comme un but de Ben Davies après une lourde déviation.
- IPS
Le patron exige un total de buts à deux chiffres
De Zerbi s'est félicité de l'impact immédiat de la nouvelle recrue, mais n'a pas tardé à le mettre au défi d'afficher de meilleures statistiques de buts afin de rendre l'attaque de l'équipe plus tranchante. Évoquant les attentes autour de l'ailier, De Zerbi a déclaré : « Oui, c'était une journée parfaite pour lui. Je pense que sa plus grande étape et sa plus grande progression consistent à augmenter son nombre de buts. Avec ses qualités, c'est l'un des meilleurs ailiers. Mais les meilleurs ailiers marquent beaucoup de buts.
« Je lui ai parlé hier, il y a deux jours. Nous avons fixé l'objectif à 10 à 12 buts parce que nous avons besoin de ces buts de la part des ailiers. La saison dernière, je pense que nous avons trop souffert. Aussi parce que le nombre de buts n'était pas suffisant pour ne viser rien de plus que cette position. »
La pression d’un prix élevé
De grosses attentes accompagnent l’ailier après que Tottenham a conclu un accord de 85 M£ avec Manchester City plus tôt cette semaine pour s’attacher ses services. Lors de son passage chez le géant de Premier League, il a inscrit sept buts et délivré 13 passes décisives en 84 apparitions toutes compétitions confondues. Cette large victoire prolonge également la solide forme de Tottenham à domicile en Carabao Cup, avec sept succès lors de ses huit derniers matches dans le nord de Londres.
- News Images
Un choc de Liverpool se profile
Cette victoire éclatante met en place un alléchant choc du troisième tour de la Carabao Cup contre Liverpool, offrant à Tottenham une occasion de prendre sa revanche après son élimination en demi-finale en 2024-2025. Avant ce rendez-vous de coupe, l’attention immédiate de De Zerbi se tourne de nouveau vers la Premier League, puisque Tottenham reçoit Newcastle United ce week-end. Maintenir cet élan offensif sera essentiel pour traverser une série de matches exigeante.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles