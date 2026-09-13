De Zerbi a clarifié la nature de son échange d’après-match avec Tel, insistant sur le fait que ses gestes animés étaient purement d’ordre tactique. Après un frustrant match nul 0-0 contre Everton au Tottenham Hotspur Stadium, les caméras ont saisi le technicien italien dans une longue conversation privée avec le jeune Français. Ce résultat laisse Tottenham sans victoire et, peut-être plus inquiétant encore, sans le moindre but après quatre matches dans cette nouvelle campagne de Premier League.

L’entraîneur a été vu en train de faire des gestes en direction du but, soulignant où il attendait que son attaquant se trouve lorsque l’équipe avait la possession. S’adressant aux journalistes, l’ancien entraîneur de Brighton et de Marseille a expliqué qu’il profitait simplement de ce moment pour faire passer un message tactique. « Oui, je l’ai coaché sur le terrain », a déclaré De Zerbi.