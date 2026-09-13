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Roberto De Zerbi explique son échange tendu sur le terrain avec Mathys Tel après le match nul de Tottenham contre Everton
Exigences tactiques à chaud
De Zerbi a clarifié la nature de son échange d’après-match avec Tel, insistant sur le fait que ses gestes animés étaient purement d’ordre tactique. Après un frustrant match nul 0-0 contre Everton au Tottenham Hotspur Stadium, les caméras ont saisi le technicien italien dans une longue conversation privée avec le jeune Français. Ce résultat laisse Tottenham sans victoire et, peut-être plus inquiétant encore, sans le moindre but après quatre matches dans cette nouvelle campagne de Premier League.
L’entraîneur a été vu en train de faire des gestes en direction du but, soulignant où il attendait que son attaquant se trouve lorsque l’équipe avait la possession. S’adressant aux journalistes, l’ancien entraîneur de Brighton et de Marseille a expliqué qu’il profitait simplement de ce moment pour faire passer un message tactique. « Oui, je l’ai coaché sur le terrain », a déclaré De Zerbi.
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L’instinct de buteur et la posture du corps
Un point central de la discussion a porté sur la transition de Tel entre différents rôles et sur ses responsabilités spécifiques lorsqu’il évolue dans l’axe. De Zerbi s’est montré particulièrement disert au sujet du positionnement du joueur de 21 ans par rapport au but et aux autres joueurs créatifs du onze de Tottenham. « La position du corps d’un attaquant. L’attaquant peut jouer avec l’épaule tournée vers le but. Si nous jouons avec (James) Maddison, (Mohammed) Kudus et Savio, il doit jouer comme un attaquant, et l’attaquant doit regarder le but, non ? », a déclaré l’entraîneur.
De Zerbi a ensuite développé des situations de match précises dans lesquelles il estimait que Tel avait manqué de l’instinct nécessaire pour profiter des ballons venus des côtés. L’Italien a évoqué des occasions manquées d’attaquer des centres dans la surface, en soulignant que Tel devait retrouver les habitudes qu’il avait acquises plus tôt dans sa carrière. « Ou sur le centre de Robertson. Il doit rester à l’intérieur parce qu’il a commencé (sa carrière) comme attaquant. Maintenant, il joue comme ailier, mais il a commencé sa carrière comme attaquant », a ajouté De Zerbi.
Convocations et pression interne
La tension sur le terrain a fait suite à une semaine durant laquelle De Zerbi s’était montré publiquement critique envers les performances de Tel. Après une prestation décevante contre Nottingham Forest le week-end précédent, l’entraîneur a choisi de reléguer le Français sur le banc pour la réception d’Everton. Ce changement tactique a permis à Dominic Solanke de retrouver le onze de départ pour la première fois depuis avril, alors que De Zerbi cherchait une solution à la disette offensive de son équipe. Malgré ce changement de personnel, le résultat est resté le même, Tottenham peinant devant le but et ne parvenant pas à convertir sa domination en trois points.
Cependant, malgré les critiques publiques et sa mise sur le banc qui a suivi, De Zerbi a assuré que sa relation avec l’ancien talent du Bayern Munich restait solide et fondée sur le respect mutuel. Il a souligné que son approche exigeante découle de sa foi dans le potentiel du joueur. « Mais j’adore Mathys en tant que joueur, en tant que personne. Il n’y a pas de problème », a déclaré l’entraîneur avec insistance.
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La frustration grandit au Tottenham Hotspur Stadium
Le match nul vierge contre Everton a rendu les supporters de Tottenham de plus en plus fébriles, avec quelques sifflets entendus au coup de sifflet final. L'incapacité de l'équipe à trouver le chemin des filets en 360 minutes de Premier League constitue un sujet d'inquiétude majeur pour une formation aux ambitions européennes. Tottenham tourne désormais son attention vers la Carabao Cup. L'équipe de De Zerbi fait face à un autre défi de taille avec un déplacement à Anfield pour affronter Liverpool en milieu de semaine.
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