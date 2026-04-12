Roberto De Zerbi, bienvenue dans ta « Mission : Impossible » ! Comment Tottenham peut-il échapper à la relégation malgré une saison cauchemardesque ?

Dans le secteur des milieux défensifs de Tottenham, trois éléments sortent du lot, tant pour le présent que pour l’avenir.
Archie Gray, joueur polyvalent, figure parmi les rares candidats au titre de joueur de l’année du club – à moins que ce dernier ne soit attribué aux supporters, à l’image du choix des Queens Park Rangers en 2012-2013. Alors que l’équipe a perdu de son charisme, Gray a gagné en assurance malgré la menace qui plane, livrant ses meilleures performances dans les moments critiques.
Tudor a constaté que Gray s’épanouissait en sentinelle, associé à Pape Matar Sarr. Avec 137 matchs au compteur pour les Spurs, ce dernier compte parmi les cadres du vestiaire même s’il n’aura 24 ans qu’en cours de saison prochaine. Au cours de ses trois saisons complètes avec l’équipe première, Tottenham a affiché un bien meilleur niveau d’efficacité avec Sarr dans le onze de départ qu’en son absence, grâce à son agressivité dans les deux sens du ballon et à sa capacité à le porter vers l’avant jusqu’au dernier tiers.
Le retour de Lucas Bergvall, fraîchement remis de blessure, tombe à pic. Comme Sarr, le jeune Suédois peut éliminer plusieurs adversaires balle au pied, même si, sous l’ère Frank, cette qualité a été injustement cataloguée comme une caractéristique d’avant-centre. De Zerbi devrait logiquement l’utiliser dans un rôle plus reculé.
Lors de sa première conférence de presse, vendredi, De Zerbi a d’ailleurs exprimé son admiration pour Conor Gallagher, arrivé en janvier sans encore avoir goûté à la victoire en Premier League sous le maillot des Spurs : « Je veux revoir le Gallagher que j’aimais à Chelsea », a-t-il déclaré.
De Zerbi n’envisagera Yves Bissouma, dont le contrat expire, et Joao Palhinha, prêté, qu’en cas d’urgence extrême : ils ne surpassent pas les autres options évoquées et ne s’inscrivent pas dans le projet à long terme du club.