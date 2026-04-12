Roberto De Zerbi, bienvenue dans ta « Mission : Impossible » ! Comment Tottenham peut-il échapper à la relégation malgré une saison cauchemardesque ?

Invité à présenter sa « philosophie » lors de sa première interview accordée aux chaînes du club, De Zerbi a esquivé la question. Ses anciennes équipes étaient réputées pour leur football offensif et les Spurs sont connus pour un style divertissant mais parfois naïf ; la question semblait donc légitime.

« Je ne crois pas que ce soit le moment opportun d’évoquer ma philosophie du football. Je suis là en fin de saison pour gagner des matchs. Le style de jeu et la disposition tactique comptent, mais avant tout, il s’agit de mentalité. Je veux aider les joueurs à atteindre la meilleure mentalité possible », a-t-il expliqué.

Il sait que les performances des Spurs ne seront pas irréprochables lors des sept dernières rencontres, mais il veut avant tout les ramener à leur meilleur niveau mental, comme il l’a répété à NBC Sports.

« Je considère les joueurs de Tottenham comme de très bons joueurs, en temps normal. La période est très difficile pour nous », a-t-il déclaré. « En ce moment, l’aspect mental est crucial. Il ne reste que sept matchs et nous n’avons pas assez de temps. Je ne veux pas donner trop d’instructions. Cette équipe a changé trois entraîneurs cette saison, je pense qu’ils doivent se forger une nouvelle mentalité.

Nous possédons les qualités requises pour nous sortir de cette situation, mais il est clair que l’aspect mental est primordial. »