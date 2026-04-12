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Roberto De Zerbi, bienvenue dans ta « Mission : Impossible » ! Comment Tottenham peut-il échapper à la relégation malgré une saison cauchemardesque ?

Analysis
Tottenham
R. De Zerbi
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Premier League

Nommer trois entraîneurs permanents différents au cours d’une même saison est généralement le signe que le plan initial a déraillé. Pour Tottenham Hotspur, vainqueur de la Ligue Europa en 2025, l’exercice en cours ne pouvait guère être plus catastrophique. La volonté du club de se transformer en une équipe plus rusée sous la houlette de Thomas Frank s’est traduite par un effectif mal assemblé, systématiquement dépouillé et ridiculisé à chaque rencontre.

Limogé en février, quelques mois après que l’ampleur de la tâche eut clairement dépassé ses moyens, Frank a cédé sa place à Igor Tudor, un « pompier » habitué à sauver des saisons mais totalement novice en Premier League. En cinq rencontres, le technicien croate n’a pas obtenu la moindre victoire et a quitté le club d’un commun accord.

C’est donc à Roberto De Zerbi, arrivé en cours de saison, que revient la tâche de maintenir les Spurs dans l’élite, le club nord-londonien étant tombé dans la zone de relégation après la victoire de West Ham face aux Wolves vendredi soir.

La nomination de l’Italien a provoqué des remous parmi des supporters déjà divisés, et d’autres points de friction sont probablement à prévoir à cet égard. En acceptant ce poste, De Zerbi s’est retrouvé dans l’une des situations les plus étranges du football – et pourtant, il pourrait bien réussir à maintenir Tottenham dans l’élite.

  • FBL-EUR-C1-MARSEILLE-NEWCASTLEAFP

    Sur un terrain de football, la mentalité l’emporte sur la philosophie.

    Invité à présenter sa « philosophie » lors de sa première interview accordée aux chaînes du club, De Zerbi a esquivé la question. Ses anciennes équipes étaient réputées pour leur football offensif et les Spurs sont connus pour un style divertissant mais parfois naïf ; la question semblait donc légitime.

    « Je ne crois pas que ce soit le moment opportun d’évoquer ma philosophie du football. Je suis là en fin de saison pour gagner des matchs. Le style de jeu et la disposition tactique comptent, mais avant tout, il s’agit de mentalité. Je veux aider les joueurs à atteindre la meilleure mentalité possible », a-t-il expliqué.

    Il sait que les performances des Spurs ne seront pas irréprochables lors des sept dernières rencontres, mais il veut avant tout les ramener à leur meilleur niveau mental, comme il l’a répété à NBC Sports.

    « Je considère les joueurs de Tottenham comme de très bons joueurs, en temps normal. La période est très difficile pour nous », a-t-il déclaré. « En ce moment, l’aspect mental est crucial. Il ne reste que sept matchs et nous n’avons pas assez de temps. Je ne veux pas donner trop d’instructions. Cette équipe a changé trois entraîneurs cette saison, je pense qu’ils doivent se forger une nouvelle mentalité.

    Nous possédons les qualités requises pour nous sortir de cette situation, mais il est clair que l’aspect mental est primordial. »

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  • Tottenham Hotspur v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    Point sur la crise des blessures

    Lorsque Tudor a pris les rênes de Tottenham en février, il a déclaré n’avoir jamais été confronté à une situation semblable. De Zerbi a probablement ressenti la même chose dès son premier jour, sentiment qui s’est accentué cette semaine avec l’annonce de la probable absence de Mohammed Kudus pour le reste de la saison, suite à une rechute.

    « Je n’ai pas eu beaucoup de chance au départ ! » a-t-il lancé. « Je considérais Kudus comme un joueur crucial, surtout à ce poste. Mais nous devons aller de l’avant. Je pense que nous avons beaucoup de très bons attaquants. »

    Rodrigo Bentancur a bien repris l’entraînement collectif mais n’est pas encore prêt à retrouver la Premier League, tandis que James Maddison poursuit sa convalescence après sa rupture des ligaments croisés ; Tudor espère tout de même le voir revenir avant la fin de la saison.

    Le capitaine suédois Dejan Kulusevski est toujours à l’écart en raison d’un problème au genou mal défini, Wilson Odobert a peu de chances de rejouer en 2026 en raison de sa propre blessure au ligament croisé antérieur et le vétéran Ben Davies pourrait bien avoir disputé son dernier match pour le club.

    Malgré ces contretemps, De Zerbi a lancé un appel à la mobilisation vendredi : « Nous avons les moyens de nous battre, de jouer et de marquer des points. »

  • Eintracht Frankfurt v Tottenham Hotspur - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    Remonter le moral

    Le centre d’entraînement « Hotspur Way », situé au nord de Londres, n’a pas été un lieu particulièrement joyeux ces deux dernières années. Même lors de la campagne victorieuse des Spurs en Ligue Europa sous la houlette d’Ange Postecoglou la saison dernière, l’ambiance était assombrie par leur piètre parcours en Premier League, qui les a vus chuter à la 17e place.

    Dans ce contexte, il est significatif que l’Independent révèle déjà que plusieurs joueurs de Tottenham « adorent » les séances d’entraînement concoctées par De Zerbi. On comprend mieux pourquoi des techniciens tels que Pep Guardiola se sont dit impressionnés par son travail.

    C’est précisément l’effet que les Spurs espéraient en coulisses. Reste désormais à transformer cet engouement en résultats sur le terrain. Mais, puisque les performances suivent généralement l’état d’esprit du groupe, voilà sans doute un signe prometteur.

  • Burnley v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Renforcez votre tronc

    Certains estimaient qu’il suffisait que les deux défenseurs centraux titulaires de Tottenham, Cristian Romero et Micky van de Ven, restent en forme pour que l’arrière-garde des Spurs gagne enfin en solidité. Pourtant, les deux joueurs ont disputé la plupart des rencontres cette saison, et les failles défensives n’ont fait que s’accentuer.

    Sous l’ère Frank, ce duo était pourtant poussé dans ses retranchements : deux joueurs habitués à jouer haut et à conserver le ballon plutôt qu’à défendre bassement et à protéger leur surface.

    Cette culture de la peur du ballon se traduit sans équivoque dans les statistiques : selon The Athletic, les Spurs ont concédé 39 tirs suite à des erreurs, soit le pire total de Premier League, sans que Romero ni Van de Ven ne figurent parmi les principaux coupables.

    Le style de De Zerbi, à l’opposé de celui de Frank, entraînera lui aussi des erreurs, mais si les Spurs ont une idée claire de la manière dont ils veulent jouer, ils devraient former une équipe plus cohérente aux deux extrémités du terrain.

    Guglielmo Vicario, indisponible quelques semaines après une opération à l’aine, cédera sa place à Antonin Kinsky, appelé à retrouver le onze de départ pour ses premières minutes depuis ses 17 minutes difficiles face à l’Atlético Madrid.

    Théoriquement plus à l’aise balle au pied que Vicario, il (Kinsky) pourrait mieux répondre aux exigences de De Zerbi, à condition que le terrain soit correctement arrosé ; reste que l’entraîneur devra d’abord lui redonner confiance.

  • Paris Saint-Germain v Tottenham Hotspur - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    Concurrence au milieu de terrain

    Dans le secteur des milieux défensifs de Tottenham, trois éléments sortent du lot, tant pour le présent que pour l’avenir.

    Archie Gray, joueur polyvalent, figure parmi les rares candidats au titre de joueur de l’année du club – à moins que ce dernier ne soit attribué aux supporters, à l’image du choix des Queens Park Rangers en 2012-2013. Alors que l’équipe a perdu de son charisme, Gray a gagné en assurance malgré la menace qui plane, livrant ses meilleures performances dans les moments critiques.

    Tudor a constaté que Gray s’épanouissait en sentinelle, associé à Pape Matar Sarr. Avec 137 matchs au compteur pour les Spurs, ce dernier compte parmi les cadres du vestiaire même s’il n’aura 24 ans qu’en cours de saison prochaine. Au cours de ses trois saisons complètes avec l’équipe première, Tottenham a affiché un bien meilleur niveau d’efficacité avec Sarr dans le onze de départ qu’en son absence, grâce à son agressivité dans les deux sens du ballon et à sa capacité à le porter vers l’avant jusqu’au dernier tiers.

    Le retour de Lucas Bergvall, fraîchement remis de blessure, tombe à pic. Comme Sarr, le jeune Suédois peut éliminer plusieurs adversaires balle au pied, même si, sous l’ère Frank, cette qualité a été injustement cataloguée comme une caractéristique d’avant-centre. De Zerbi devrait logiquement l’utiliser dans un rôle plus reculé.

    Lors de sa première conférence de presse, vendredi, De Zerbi a d’ailleurs exprimé son admiration pour Conor Gallagher, arrivé en janvier sans encore avoir goûté à la victoire en Premier League sous le maillot des Spurs : « Je veux revoir le Gallagher que j’aimais à Chelsea », a-t-il déclaré.

    De Zerbi n’envisagera Yves Bissouma, dont le contrat expire, et Joao Palhinha, prêté, qu’en cas d’urgence extrême : ils ne surpassent pas les autres options évoquées et ne s’inscrivent pas dans le projet à long terme du club.

  • Newcastle United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    En football, attaquer, c’est aussi défendre.

    Le choix de De Zerbi plutôt qu’un simple intérimaire laisse penser qu’un dirigeant a enfin pris conscience que les maux de l’équipe touchent autant l’attaque que la défense. Sous Frank, les Spurs se sont rarement montrés menaçants ; sous Tudor, ils n’ont affiché un semblant de vie que lors de la victoire 3-2 contre l’Atlético et du match nul 1-1 à Liverpool.

    Pourtant, se libérer du carcan « défense d’abord » sera essentiel pour exprimer pleinement le potentiel de l’effectif. Xavi Simons, injustement écarté par Tudor alors qu’il montrait enfin des signes prometteurs, et Mathys Tel, désormais titulaire, ont déjà été désignés par De Zerbi comme des atouts majeurs, ce dernier ayant même tenté de recruter l’attaquant lorsqu’il entraînait Marseille.

    Derrière eux, Dominic Solanke et Richarlison, buteurs confirmés en Premier League, peuvent à tout moment enclencher une série de réalisations. L’absence de Kudus devrait profiter à Randal Kolo Muani, aligné sur l’aile droite, même si Tudor appréciait d’utiliser le latéral droit Pedro Porro pour ses centres et ses passes millimétrées dans ce rôle.

    Tottenham a enfin compris qu’il devra se battre et se démener pour sortir de cette situation en tant que protagoniste de son histoire, plutôt que de laisser les matchs lui échapper en tant que simple spectateur. De Zerbi doit garder ses émotions sous contrôle et éviter un autre de ses fameux accès de colère pendant seulement sept matchs avant de repartir à zéro cet été. Cette équipe des Spurs ne devrait pas figurer parmi les trois pires de la Premier League et, si elle joue à son vrai niveau, elle devrait s’en sortir.

    Sept matchs sans se tirer une balle dans le pied, à commencer par le déplacement à Sunderland dimanche. Est-ce si difficile ? À vous de jouer, Tottenham.

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