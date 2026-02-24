Robert Lewandowski se fixe des objectifs pour obtenir une prolongation de contrat avec Barcelone malgré une « très bonne » offre de transfert de la part du club de MLS Chicago Fire

Sport affirme que le Chicago Fire « intensifie ses efforts » pour parvenir à un accord avec Lewandowski, tandis que les équipes de la Saudi Pro League, réputée pour ses dépenses somptuaires, « espèrent que leurs offres de plusieurs millions de dollars permettront de surmonter les réticences de la famille de l'international polonais ».

L'intéressé préférerait rester où il est. Mateusz Borek, l'un des journalistes polonais qui se vante d'avoir accès à Lewandowski, affirme que le vétéran attaquant n'a aucune envie de relever un nouveau défi et souhaite prouver sa valeur à Barcelone.

Il a déclaré à Moc Futbolu : « Le jeu de Robert manque un peu d'éclat. Contre Levante, il a joué 66 minutes, touché le ballon 18 fois et tiré deux fois au but. Quand il a quitté le terrain, il a juré en polonais, donc il n'était pas satisfait de la décision de Hansi Flick. »

Borek a ajouté : « Je pense qu'il est confus en ce moment. Il a reçu une très bonne offre financière du Chicago Fire et sait que des offres viendront d'Arabie saoudite, mais il veut rester. Sa femme a créé plusieurs entreprises à Barcelone, ils ont une nouvelle maison et ses enfants sont heureux. Il aimerait recevoir une offre ou au moins avoir un message clair indiquant que « la partie est terminée ».