Robert Lewandowski se fixe des objectifs pour obtenir une prolongation de contrat avec Barcelone malgré une « très bonne » offre de transfert de la part du club de MLS Chicago Fire
Lewandowski se dirige vers le statut d'agent libre
Cependant, les décisions pourraient ne pas dépendre uniquement de Lewandowski. En effet, son contrat actuel au Camp Nou expire à la fin de la saison. Cela signifie qu'il sera libre de tout engagement lors d'un été marqué par une nouvelle Coupe du monde.
Le contrat de Lewandowski prend fin le 30 juin. Il espère alors être sur la plus grande scène internationale, la Pologne se préparant pour un match de barrage de qualification contre l'Autriche.
Dans un monde idéal, l'ancien attaquant du Borussia Dortmund et du Bayern Munich reviendrait à Barcelone une fois ses engagements avec son pays terminés. Il est toutefois possible qu'il s'installe définitivement aux États-Unis.
Intérêt manifesté par la MLS et la Saudi Pro League
Sport affirme que le Chicago Fire « intensifie ses efforts » pour parvenir à un accord avec Lewandowski, tandis que les équipes de la Saudi Pro League, réputée pour ses dépenses somptuaires, « espèrent que leurs offres de plusieurs millions de dollars permettront de surmonter les réticences de la famille de l'international polonais ».
L'intéressé préférerait rester où il est. Mateusz Borek, l'un des journalistes polonais qui se vante d'avoir accès à Lewandowski, affirme que le vétéran attaquant n'a aucune envie de relever un nouveau défi et souhaite prouver sa valeur à Barcelone.
Il a déclaré à Moc Futbolu : « Le jeu de Robert manque un peu d'éclat. Contre Levante, il a joué 66 minutes, touché le ballon 18 fois et tiré deux fois au but. Quand il a quitté le terrain, il a juré en polonais, donc il n'était pas satisfait de la décision de Hansi Flick. »
Borek a ajouté : « Je pense qu'il est confus en ce moment. Il a reçu une très bonne offre financière du Chicago Fire et sait que des offres viendront d'Arabie saoudite, mais il veut rester. Sa femme a créé plusieurs entreprises à Barcelone,
ils ont une nouvelle maison et ses enfants sont heureux. Il aimerait recevoir une offre ou au moins avoir un message clair indiquant que « la partie est terminée ».
L'objectif de Lewandowski pour obtenir une prolongation de contrat à Barcelone
Le Barça n'exclut pas de proposer de nouvelles conditions, mais doit être convaincu qu'une prolongation serait la meilleure option pour toutes les parties concernées. Lewandowski a marqué 42 buts toutes compétitions confondues la saison dernière, mais n'en compte que 13 à son actif cette saison.
Borek a ensuite ajouté à propos des objectifs de Lewandowski : « Robert penserait que s'il marque 10 buts d'ici la fin de la saison, le Barça pourrait lui proposer un nouveau contrat. »
Il reste encore suffisamment de matchs dans la saison 2025-26 pour que Lewandowski marque 10 buts. Le Barça a encore 13 matchs à disputer pour défendre son titre en Liga, et s'est également qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.
Il n'y a aucune garantie que Lewandowski occupera une place importante dans les compétitions nationales et continentales, l'entraîneur Hansi Flick privilégiant souvent d'autres options en attaque.
Le tacticien allemand a déclaré à propos de la situation de Lewandowski : « Nous avons discuté ; la saison n'est pas encore terminée, il doit rester concentré et profiter de l'instant présent. Je sais qu'il souhaite jouer davantage, mais il fait du bon travail et j'espère qu'il apprécie la situation actuelle et le club. Ce n'est pas le moment d'en parler et nous connaissons tous la situation du club, mais je suis serein car nous faisons les choses correctement. »
Le palmarès de Lewandowski : buts et trophées pour Barcelone
Lewandowski a rejoint le Barça en provenance du Bayern à l'été 2022. Il a marqué 114 buts en 178 apparitions, aidant les Blaugrana à remporter deux titres de Liga. Le Polonais, toujours en pleine forme, est pressenti pour suivre les traces du plus grand joueur portugais de tous les temps, Cristiano Ronaldo, en continuant à jouer jusqu'à son 40e anniversaire, voire au-delà.
