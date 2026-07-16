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Robert Lewandowski explique comment son attachement à Barcelone l'a poussé à refuser des offres de transfert vers le Chicago Fire
Pourquoi Lewandowski a choisi la MLS plutôt que de rester en Europe
L’attaquant légendaire a été officiellement présenté cette semaine comme la recrue phare du Chicago Fire, marquant ainsi la fin d’une carrière prestigieuse au plus haut niveau du football européen. Malgré l’intérêt de plusieurs clubs habitués de la Ligue des champions et de formations historiques du continent, Lewandowski a finalement estimé que son parcours en club en Europe s’achevait naturellement au Camp Nou.
Après avoir rejoint ses nouveaux coéquipiers pour ses premières séances d’entraînement, l’ancienne star du Bayern Munich a expliqué que ses liens affectifs avec le géant catalan avaient joué un rôle décisif dans son départ pour les États-Unis. Il estimait qu’évoluer dans n’importe quel autre club européen aurait constitué un pas en arrière après son expérience en Espagne.
L'entraîneur a rejeté les offres en provenance d'Italie et de Turquie.
Avant l’officialisation de son transfert à Chicago, la presse spéculait activement sur la prochaine destination de l’attaquant. D’après plusieurs sources, Lewandowski aurait reçu des offres lucratives de clubs turcs, portugais et italiens, la Juventus, géant de la Serie A, étant souvent citée comme destination potentielle pour ce finisseur hors pair.
Cependant, le joueur de 37 ans s’est montré catégorique : il ne souhaitait pas évoluer dans un autre club du continent. « Mon aventure au Barça était terminée et je ne pouvais pas m’imaginer dans un autre club européen », a-t-il déclaré aux journalistes. « Mon attachement au Barça était trop fort. »
Le facteur Berhalter
Si son départ de Barcelone a été chargé d'émotion, l'arrivée de Lewandowski à Chicago a suscité un immense enthousiasme. L'entraîneur principal Gregg Berhalter, artisan majeur de ce transfert, estime que l'attaquant va changer la donne pour le club.
Le technicien est convaincu que le professionnalisme de ce vétéran servira de catalyseur à la progression de son effectif. « Nous sommes convaincus qu’il aura un impact immédiat sur l’équipe. Tout d’abord, c’est un professionnel exemplaire. Il évolue à ce niveau depuis longtemps et sait prendre soin de son corps et maintenir un niveau optimal. Je pense qu’il sera un modèle », a déclaré l’ancien sélectionneur de l’équipe nationale américaine, cité par Pilka Nozna.
- AFP
Un nouveau chapitre s’ouvre pour le club dans la « Ville du Vent ».
L'icône polonaise se prépare pour ses débuts en compétition. Les supporters du Chicago Fire n'auront pas à attendre longtemps pour voir leur nouvelle superstar en action, puisque le club affrontera les Vancouver Whitecaps jeudi soir (heure locale). L'attaquant retrouvera sur la pelouse son ancien coéquipier du Bayern Munich, Thomas Müller. Il a rejoint le groupe mardi pour sa première séance d'entraînement, déterminé à prouver que l'âge n'est qu'un chiffre. Un parcours commencé au Delta de Varsovie, brillé à Munich et à Barcelone, et qui s’achève désormais sous les gratte-ciels de Chicago.
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