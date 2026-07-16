L’attaquant légendaire a été officiellement présenté cette semaine comme la recrue phare du Chicago Fire, marquant ainsi la fin d’une carrière prestigieuse au plus haut niveau du football européen. Malgré l’intérêt de plusieurs clubs habitués de la Ligue des champions et de formations historiques du continent, Lewandowski a finalement estimé que son parcours en club en Europe s’achevait naturellement au Camp Nou.

Après avoir rejoint ses nouveaux coéquipiers pour ses premières séances d’entraînement, l’ancienne star du Bayern Munich a expliqué que ses liens affectifs avec le géant catalan avaient joué un rôle décisif dans son départ pour les États-Unis. Il estimait qu’évoluer dans n’importe quel autre club européen aurait constitué un pas en arrière après son expérience en Espagne.



