Rigueur ou chaos ? Les critères de la Coupe du monde placent 182 joueurs de Premier League dans une situation délicate

Au stade Azteca, l’arbitre Sampaio a immédiatement expulsé le joueur Sebhifelo Sethole pour avoir empêché une occasion de but manifeste dès le début de la seconde période, après avoir fait trébucher accidentellement le Mexicain Brian Gutiérrez.

Les images ont confirmé que l’absence d’intention n’invalide pas l’infraction : en se rapprochant trop de son adversaire, Sethole a provoqué une collision qui a renversé Guttiérez, privant ainsi le Mexique d’une occasion manifeste de but et rendant la décision incontestable.

La seconde intervention de Sampaio, qui a sorti un second carton rouge pour une obstruction similaire en fin de match, a semblé moins évidente. Certes, la faute de César Montes sur Juliso Mudao était délibérée et violente, ce qui, aux yeux du règlement, ne change rien, mais, en cas de doute, les arbitres ont tendance à choisir la sanction la plus sévère.

Selon le quotidien, un joueur qui commet une telle faute est persuadé que son adversaire allait marquer ; sinon, il ne l’aurait pas retenu avec une telle vigueur.

Sampaio a alors évalué la position des joueurs, la trajectoire de leur mouvement et la probabilité qu’une action immédiate de Moudou aboutisse à une frappe non contrariée, alors que l’attaquant se présentait seul face au gardien.

Le joueur sud-africain était légèrement décalé par rapport au but et ne se dirigeait pas directement vers les filets, des éléments qui atténuent la gravité de l’intervention mais ne sont pas décisifs. En fin de compte, l’équipe arbitrale doit juger si la faute a bien empêché la naissance d’une occasion de but certaine, et non simplement probable.

Sampaio a pris le temps de consulter son assistant avant d’exclure Montes. Bien que la décision puisse sembler sévère et que la vidéo aurait sans doute confirmé le carton, quelle qu’en soit la couleur, l’expulsion reste la sanction la plus adaptée dans ce contexte.