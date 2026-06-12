Lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2026, l’arbitre brésilien Wiltons Sampaio a distribué trois cartons rouges et trois cartons jaunes, et la rencontre s’est conclue sur le score de dix contre neuf. une situation qui soulève des interrogations sur une possible tendance au chaos dans cette Coupe du monde, les espoirs de discrétion de l’arbitre ayant rapidement été balayés.
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Rigueur ou chaos ? Les critères de la Coupe du monde placent 182 joueurs de Premier League dans une situation délicate
D’emblée, le match a été lancé sur les chapeaux de roue.
Selon le journal britannique « The Athletic », les nouveaux adeptes du football pourraient se demander si cette approche stricte va s'imposer au cours des prochaines semaines, alors que les arbitres adoptent une tolérance zéro face à la violence et expulsent sans hésiter les joueurs, la Coupe du monde 2026 n’étant plus qu’à un carton rouge d’égaler le total de quatre expulsions des éditions 2018 et 2022 réunies, bien qu’il reste encore 102 matchs à disputer.
Toutefois, comme le souligne le média britannique, il est encore trop tôt pour parler de tendance avérée. Rappelons que le deuxième match de la compétition, République tchèque-Corée du Sud, n’a donné lieu qu’à un seul carton jaune, délivré à la sixième minute du temps additionnel.
Comment l'arbitre brésilien a-t-il géré les occasions de but ?
Au stade Azteca, l’arbitre Sampaio a immédiatement expulsé le joueur Sebhifelo Sethole pour avoir empêché une occasion de but manifeste dès le début de la seconde période, après avoir fait trébucher accidentellement le Mexicain Brian Gutiérrez.
Les images ont confirmé que l’absence d’intention n’invalide pas l’infraction : en se rapprochant trop de son adversaire, Sethole a provoqué une collision qui a renversé Guttiérez, privant ainsi le Mexique d’une occasion manifeste de but et rendant la décision incontestable.
La seconde intervention de Sampaio, qui a sorti un second carton rouge pour une obstruction similaire en fin de match, a semblé moins évidente. Certes, la faute de César Montes sur Juliso Mudao était délibérée et violente, ce qui, aux yeux du règlement, ne change rien, mais, en cas de doute, les arbitres ont tendance à choisir la sanction la plus sévère.
Selon le quotidien, un joueur qui commet une telle faute est persuadé que son adversaire allait marquer ; sinon, il ne l’aurait pas retenu avec une telle vigueur.
Sampaio a alors évalué la position des joueurs, la trajectoire de leur mouvement et la probabilité qu’une action immédiate de Moudou aboutisse à une frappe non contrariée, alors que l’attaquant se présentait seul face au gardien.
Le joueur sud-africain était légèrement décalé par rapport au but et ne se dirigeait pas directement vers les filets, des éléments qui atténuent la gravité de l’intervention mais ne sont pas décisifs. En fin de compte, l’équipe arbitrale doit juger si la faute a bien empêché la naissance d’une occasion de but certaine, et non simplement probable.
Sampaio a pris le temps de consulter son assistant avant d’exclure Montes. Bien que la décision puisse sembler sévère et que la vidéo aurait sans doute confirmé le carton, quelle qu’en soit la couleur, l’expulsion reste la sanction la plus adaptée dans ce contexte.
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La différence d'arbitrage entre l'Angleterre et la Coupe du monde
Entre ces deux incidents, la rencontre a connu une troisième expulsion encore plus controversée, qui n’aurait probablement pas entraîné la même sanction si elle s’était produite en Premier League.
Les images montrent que Themba Zwane, après une passe et une incursion dans la surface de réparation, a été contré par Roberto Alvarado. Le Sud-Africain a alors poussé son adversaire avant de le toucher, paume ouverte, sur le côté du visage.
Une partie des observateurs estime que ce geste était compréhensible et que le contact était relativement léger et sans grande force. Alvarado est resté au sol pendant un moment, peut-être pour inciter à une consultation de la vidéo d'arbitrage, mais il s'est rapidement remis par la suite.
D’autres, après avoir visionné le ralenti, y voient au contraire un geste plus grave : un joueur qui gifle un adversaire sans raison valable, ce qui, aux yeux du règlement, peut être considéré comme un acte de violence.
En Premier League, un tel fait de jeu entraîne habituellement un coup franc ou un carton jaune ; dans la plupart des autres compétitions, dont la Coupe du monde en cours, l’assistance vidéo conduirait très probablement à un carton rouge.
Le dilemme des stars de la Premier League
182 joueurs de la Premier League prennent part à cette compétition organisée au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Tous sont rompus à la nature farouchement compétitive de ce championnat, où les arbitres sont activement encouragés à tolérer un style de jeu davantage axé sur la puissance physique.
En Angleterre, les arbitres tolèrent davantage de tacles appuyés et de duels aériens qu’ailleurs, ce qui forge la réputation et la popularité mondiale de la ligue.
Ils devront toutefois s’adapter rapidement aux critères d’arbitrage du tournoi : les tacles appuyés seront sanctionnés par des coups francs, même si le ballon est récupéré, et le seuil d’attribution des cartons jaunes sera plus bas.
Au vu des premiers matchs à Mexico, tout joueur impliqué dans un duel aérien ou au sol devra garder les mains proches du corps ; celui qui abat sa puissance et sa vitesse sans contrôle s’exposera à une sanction sévère dès le moindre contact hors de la balle.
- AFP
L’épineuse question de la prise de parole publique
Les rapports d’arbitrage insistent sur la nécessité urgente d’une communication plus concise et plus claire entre les officiels.
Les arbitres espèrent ainsi garder leurs cartons dans leurs poches ; or toute expulsion consécutive à une consultation vidéo les oblige à s’adresser au public présent dans le stade et aux téléspectateurs du monde entier pour expliquer leur décision finale.
L’arbitre Sampaio, dont l’anglais n’est pas la langue maternelle, est apparu hésitant, peinant à trouver les mots justes pour décrire les images qu’il venait de visionner. La séquence, difficile à suivre, a accentué la confusion plutôt que de clarifier la situation.
Selon le rapport, lorsque ce dispositif a été évoqué pour la première fois, il était prévu que les arbitres s’inspirent du modèle de la ligue américaine de football, où l’annonce est concise et directe, par exemple : « Jouer sud-africain n° 11, comportement violent, carton rouge, coup franc pour le Mexique ». Bien que cette formule manque de détails précis, tout le monde en comprendrait l’essentiel et la rencontre pourrait se poursuivre.
Or, les directives actuelles exigent des explications détaillées, une tâche déjà ardue en portugais pour Sampaio et quasi impossible en anglais.
Le critère de « clarté sur la Lune »
Le débat fait rage dans les milieux sportifs : faut-il revoir la règle des occasions de buts manifestes ?
Selon le quotidien, expulser un joueur pour une telle faute n’est pas toujours justifié ; il serait plus pertinent d’accorder un penalty, où que se produise l’infraction, afin de restituer à l’équipe adverse l’occasion de marquer qu’elle a perdue.
Selon The Athletic, une telle approche dissuaderait des joueurs comme Montes de commettre de telles fautes grossières et les inciterait à faire davantage confiance à leurs gardiens, plus à même d’arrêter un face-à-face qu’un penalty.
Le média rappelle par ailleurs que le seuil d’expulsion en Premier League est plus élevé qu’ailleurs, y compris pour les autres cartons rouges : les directives ont un temps prévu que l’arbitre vidéo n’intervienne que si la faute est « visible depuis la Lune ».
- AFP
Cas similaires en Premier League
La saison dernière en Premier League, deux actions ont illustré des obstructions sur une occasion de but manifeste, dans une zone du terrain comparable à celle du match d’ouverture de la Coupe du monde.
Le premier cas s’est déroulé à Selhurst Park en mai dernier : Marcus Sinisi (Bournemouth) a commis une faute sur Ismaïla Sarr (Crystal Palace). L’arbitre Gard Gillett a sifflé un coup franc et brandi un carton jaune, tandis que l’arbitre assistant vidéo Alex Chilovitch a préconisé l’exclusion définitive. mais l’arbitre a ignoré cette recommandation et maintenu sa décision initiale.
La Commission des cas d’arbitrage majeurs, chargée d’évaluer les performances des arbitres, a estimé, à la majorité de 3 contre 2, que l’arbitre avait tort de ne pas expulser Sinisi et, dans les mêmes proportions, que l’arbitre assistant vidéo avait raison de recommander le carton rouge.
Le deuxième cas s’est produit le jour de l’An : le défenseur de Tottenham Hotspur, Cristian Romero, a fauché Igor Thiago (Brentford).
L’équipe arbitrale estima à tort l’intervention régulière et ordonna la reprise du jeu. Chelovic, toujours assistant vidéo, choisit de ne pas intervenir.
La Commission des cas d’arbitrage majeurs s’est à nouveau réunie et a tranché, à trois voix contre deux, que la décision de terrain était erronée et que Romero aurait dû être expulsé. Elle a notifié à Chilovitch qu’il aurait dû intervenir pour corriger une erreur manifeste.
Ce vote serré rappelle que les décisions arbitrales évoluent souvent dans une zone grise exigeant prudence et discernement de la part des officiels.