Riccardo Calafiori, Nico Williams et les 14 joueurs qui devraient profiter de l'Euro pour décrocher un gros transfert

L'Euro a permis à de nombreux joueurs de se mettre en évidence et beaucoup d'entre eux pourraient en profiter pour rejoindre un club plus huppé.

C'est toujours un risque de signer un joueur après un tournoi international impressionnant, mais c'est un pari qu'un certain nombre de clubs prendront en compte alors que l'Euro 2024 entre dans sa dernière semaine. Un grand nombre de noms - certains moins connus et d'autres plus confirmés - ont attiré l'attention en Allemagne et pourraient faire l'objet d'un transfert important à l'heure où le mercato esival bat son plein.

Pour certains, un transfert était inévitable car ils ont abordé le tournoi en étant déjà en pleine bourre, tandis que d'autres se sont fait un nom lors de ce qui pourrait être un Championnat d'Europe déterminant pour leur carrière. En se plaçant sous les feux des projecteurs et en brillant sous les yeux du monde du football.

Mais qui sont ceux que nous devrions surveiller dans la rubrique des transferts dans les semaines et les mois à venir ? GOAL se penche sur les 14 joueurs qui ont crevé l'écran...