Barcelone devait célébrer les huit membres de son effectif qui ont aidé l’Espagne à remporter la Coupe du monde dans le New Jersey le mois dernier. La célébration devait avoir lieu jeudi avant son match de Liga contre l’Athletic Club au Camp Nou. Partout en Espagne, d’autres équipes de l’élite ont déjà rendu hommage à leurs internationales victorieuses lors de leurs récentes premières à domicile.

Cependant, le géant catalan a brusquement annulé ses plans en raison d’une tension croissante. Les retombées découlent de la victoire 5-0 de dimanche contre Elche, au cours de laquelle des supporters en déplacement auraient été frappés et se seraient vu confisquer leurs drapeaux indépendantistes estelada par les autorités. Cette réponse musclée a contraint la direction du club à intervenir et à ajuster son programme de jour de match.



