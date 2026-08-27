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Révélé : pourquoi Barcelone a abandonné son hommage de Coupe du monde aux stars de l’Espagne
La tension monte au Camp Nou
Barcelone devait célébrer les huit membres de son effectif qui ont aidé l’Espagne à remporter la Coupe du monde dans le New Jersey le mois dernier. La célébration devait avoir lieu jeudi avant son match de Liga contre l’Athletic Club au Camp Nou. Partout en Espagne, d’autres équipes de l’élite ont déjà rendu hommage à leurs internationales victorieuses lors de leurs récentes premières à domicile.
Cependant, le géant catalan a brusquement annulé ses plans en raison d’une tension croissante. Les retombées découlent de la victoire 5-0 de dimanche contre Elche, au cours de laquelle des supporters en déplacement auraient été frappés et se seraient vu confisquer leurs drapeaux indépendantistes estelada par les autorités. Cette réponse musclée a contraint la direction du club à intervenir et à ajuster son programme de jour de match.
- AFP
Laporta explique l’appel
Évoquant ce changement de programme soudain mercredi, le président du club Joan Laporta a confirmé que les festivités d’avant-match n’auraient finalement pas lieu. Il a insisté sur le fait que le contexte actuel rendait impossible toute justification d’un événement festif.
« La cérémonie pour rendre hommage aux champions du monde n’aura pas lieu, a déclaré Laporta. Elle n’aura pas lieu parce qu’elle ne se tient pas dans le contexte le plus approprié. [La Fédération royale espagnole de football] comprend la décision. »
Le dirigeant barcelonais a également défendu le droit des supporters à afficher l’Estelada, symbole fort de l’indépendance catalane. « Le football doit servir à unir, pas à créer certaines confrontations, a-t-il ajouté. L’Estelada représente l’état d’esprit de nombreux supporters du Barça et de Catalans. Cela fait partie de la liberté d’expression. »
Condamner l’action de la police contre les supporters
Le problème plus large réside dans le traitement des supporters affichant des symboles régionaux, un sujet qui reste extrêmement sensible en Espagne. Laporta n’a pas mâché ses mots dans sa critique des autorités, adoptant une position ferme contre les violences constatées au cours du week-end.
« Nous condamnons et rejetons l’action disproportionnée des policiers nationaux qui ont agressé des supporters du Barça parce qu’ils portaient l’Estelada avant le match contre Elche », a déclaré Laporta. « Nous demandons que cette action, une fois les faits confirmés, fasse l’objet des punitions et sanctions appropriées. »
Il a conclu par un vibrant appel en faveur de la sécurité des supporters à l’avenir : « Nous espérons qu’une sanction appropriée contribuera à garantir que les Catalans et les supporters du Barça puissent porter le drapeau sans craindre de préjudice physique ni de stigmatisation de la part des forces de sécurité de l’État. »
- Getty Images Sport
Retour aux affaires domestiques
Malgré la controverse extra-sportive qui a éclipsé la préparation, Barcelone tourne désormais son attention vers le terrain. Le club catalan recevra l’Athletic Club jeudi soir, sans la présentation d’avant-match initialement prévue.
Il cherchera à s’appuyer sur sa large victoire contre Elche et à entretenir sa dynamique dans sa campagne de Liga, alors même que les questions politiques en dehors du terrain continuent de dominer les gros titres.
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