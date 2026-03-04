Goal.com
En direct
FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del ReyGetty Images Sport
Patrick Tchanhoun

Revanchard, Antoine Griezmann répond au Barça avec une photo humiliante sur la toile

Antoine Griezmann n’oublie rien, et il le prouve. Une photo seule publiée embrase la toile.

  • FBL-ESP-CUP-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    Une qualification dans la douleur et une publication qui fait mouche

    Sur la pelouse catalane, l’Atlético souffre. Barcelone pousse, marque à trois reprises et fait douter son adversaire. Pendant quelques minutes, le spectre d’un retournement total plane.

    Mais le matelas acquis à l’aller suffit. Les Madrilènes tiennent bon. Le score cumulé les propulse en finale malgré la défaite du soir.

    Après la rencontre, Antoine Griezmann publie un cliché sur Instagram. On le voit debout et derrière au sol, deux joueurs barcelonais, visiblement abattus par l’élimination. En légende, une phrase : « cette photo est-elle trop dure ? ».

    • Publicité
  • FBL-ESP-CUP-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    Un message qui ne doit rien au hasard.

    La saison passée, le FC Barcelone avait diffusé une image de ses joueurs célébrant un succès face à l’Atlético. Sur la photo, Griezmann apparaissait en arrière-plan. Les réseaux officiels du club catalan avaient accompagné la publication du même commentaire. Le Français s’en souvient. Il reprend aujourd’hui la formule mot pour mot.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Une revanche numérique

    Le clin d’œil amuse les supporters madrilènes. Les fans barcelonais, eux, grincent des dents. La rivalité s’invite sur les réseaux sociaux.

    Griezmann ne prononce pas un mot de plus. La photo suffit. En football, la mémoire compte. Mardi soir, l’attaquant tricolore a réglé ses comptes avec élégance… et un soupçon d’ironie.

LaLiga
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
LaLiga
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
0