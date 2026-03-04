Revanchard, Antoine Griezmann répond au Barça avec une photo humiliante sur la toile

Sur la pelouse catalane, l’Atlético souffre. Barcelone pousse, marque à trois reprises et fait douter son adversaire. Pendant quelques minutes, le spectre d’un retournement total plane.

Mais le matelas acquis à l’aller suffit. Les Madrilènes tiennent bon. Le score cumulé les propulse en finale malgré la défaite du soir.

Après la rencontre, Antoine Griezmann publie un cliché sur Instagram. On le voit debout et derrière au sol, deux joueurs barcelonais, visiblement abattus par l’élimination. En légende, une phrase : « cette photo est-elle trop dure ? ».