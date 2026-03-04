L’Atlético de Madrid a tremblé face au FC Barcelone en demi-finale retour de la Coupe du Roi. Battus 3-0 mardi soir, les Colchoneros passent tout de même grâce à leur large succès 4-0 à l’aller. Après le coup de sifflet final, Antoine Griezmann a choisi Instagram pour savourer sa revanche.
Revanchard, Antoine Griezmann répond au Barça avec une photo humiliante sur la toile
- AFP
Une qualification dans la douleur et une publication qui fait mouche
Sur la pelouse catalane, l’Atlético souffre. Barcelone pousse, marque à trois reprises et fait douter son adversaire. Pendant quelques minutes, le spectre d’un retournement total plane.
Mais le matelas acquis à l’aller suffit. Les Madrilènes tiennent bon. Le score cumulé les propulse en finale malgré la défaite du soir.
Après la rencontre, Antoine Griezmann publie un cliché sur Instagram. On le voit debout et derrière au sol, deux joueurs barcelonais, visiblement abattus par l’élimination. En légende, une phrase : « cette photo est-elle trop dure ? ».
- AFP
Un message qui ne doit rien au hasard.
La saison passée, le FC Barcelone avait diffusé une image de ses joueurs célébrant un succès face à l’Atlético. Sur la photo, Griezmann apparaissait en arrière-plan. Les réseaux officiels du club catalan avaient accompagné la publication du même commentaire. Le Français s’en souvient. Il reprend aujourd’hui la formule mot pour mot.
- Getty Images Sport
Une revanche numérique
Le clin d’œil amuse les supporters madrilènes. Les fans barcelonais, eux, grincent des dents. La rivalité s’invite sur les réseaux sociaux.
Griezmann ne prononce pas un mot de plus. La photo suffit. En football, la mémoire compte. Mardi soir, l’attaquant tricolore a réglé ses comptes avec élégance… et un soupçon d’ironie.