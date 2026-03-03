Goal.com
Notes des joueurs du FC Barcelone contre l'Atlético Madrid : pas de remontada cette fois-ci ! Lamine Yamal et Marc Bernal brillent, mais les Blaugrana échouent dans leur tentative de remontée épique en Copa del Rey

Barcelone a manqué de peu un retour épique en demi-finale de la Copa del Rey contre l'Atlético Madrid. Les Blaugrana ont remporté le match retour mardi 3-0, mais ont perdu 4-3 au score cumulé. Le jeune milieu de terrain Marc Bernal a marqué deux buts lors d'une soirée où le Barça a multiplié les attaques, mais n'a pas réussi à trouver le quatrième but qui aurait permis de prolonger le match.

Ferran Torres a gâché deux occasions en début de match, manquant deux fois le cadre alors qu'il était bien placé, mais le Barça a pris l'avantage lorsque Bernal a tiré dans un but vide après que Lamine Yamal ait éliminé deux défenseurs de l'Atleti et délivré un ballon à ras de terre dans la surface de réparation.

Les visiteurs se sont rarement montrés dangereux en attaque, même si Ademola Lookman aurait vraiment dû faire mieux lorsqu'il s'est présenté seul devant le but en fin de première mi-temps. Il l'a payé cher quelques instants plus tard lorsque Pedri a été fauché dans la surface et que Raphinha a transformé le penalty juste avant la mi-temps.

Avec une confiance renouvelée, le Barça est parti à la recherche de nouveaux buts, et Joao Cancelo et Bernal ont tous deux contraint Juan Musso à effectuer des arrêts depuis l'entrée de la surface. Ces deux joueurs ont finalement combiné leurs efforts pour marquer le troisième but du Barça, lorsque le centre de Cancelo a été repris de volée par Bernal au second poteau.

Les attaques de Barcelone se sont succédé, mais elles n'ont pas réussi à mettre Musso à l'épreuve dans les buts de l'Atlético, la frappe de Gerard Martin qui a franchi la barre transversale étant la plus proche d'un égalisation dans cette rencontre. C'est finalement l'Atlético qui affrontera la Real Sociedad ou l'Athletic Club en finale en avril.

GOAL note les joueurs du Barça du Camp Nou...

    Gardien de but et défense

    Joan Garcia (6/10) :

    Rarement sollicité, mais a bien réagi lorsqu'il a dû effectuer un arrêt.

    Jules Kounde (N/A) :

    Contraint de quitter le terrain sur blessure après seulement 12 minutes.

    Pau Cubarsi (8/10) :

    A réalisé de nombreuses interventions excellentes dans et autour de sa propre surface de réparation, tout en faisant preuve d'un bon sang-froid en possession du ballon.

    Gerard Martin (6/10) :

    Solide aux côtés de Cubarsi. Lorsqu'il perdait le ballon, il travaillait dur pour le récupérer.

    Joao Cancelo (7/10) :

    Contraint de passer arrière droit après la blessure précoce de Koundé, ce qui l'a amené à jouer un rôle plus inversé. Il s'est bien combiné avec Yamal à plusieurs reprises, et son superbe ballon a permis à Bernal de marquer le deuxième but.

    Milieu de terrain

    Pedri (7/10) :

    Il a effectué de superbes passes en avant et c'est son irruption dans la surface qui a permis d'obtenir le penalty. Son manque de condition physique l'a peut-être conduit à s'essouffler un peu au fil du temps.

    Marc Bernal (8/10) :

    Il était au bon endroit pour ouvrir le score à bout portant, puis s'est faufilé au second poteau pour porter le score à 3-0 d'une frappe pleine de sang-froid. Il continue de montrer pourquoi il est comparé à Busquets en Catalogne.

    Fermin Lopez (5/10) :

    Il a fait preuve de beaucoup d'énergie, mais a eu du mal à s'impliquer avant d'être remplacé peu après l'heure de jeu.

    Attaque

    Lamine Yamal (9/10) :

    Il a mis la défense de l'Atlético sur les talons à chaque fois qu'il a récupéré le ballon et a réalisé de magnifiques dribbles, notamment lorsqu'il a contribué au premier but. 

    Ferran Torres (4/10) :

    Il a manqué deux occasions en première mi-temps alors qu'il était bien placé et n'a pas apporté grand-chose en remplacement de Lewandowski avant d'être remplacé.

    Raphinha (7/10) :

    Il a eu quelques moments brillants et a habilement marqué le penalty, mais son radar de tir était trop souvent défaillant en jeu ouvert.

    Remplaçants et entraîneur

    Alejandro Balde (6/10) :

    Entré tôt dans le match à la place de Koundé, il a joué assez simplement lorsqu'il était en possession du ballon. Il s'est parfois retrouvé un peu isolé en défense avant d'être contraint de quitter le terrain sur blessure.

    Marcus Rashford (5/10) :

    Il a effectué quelques percées sur le côté gauche, mais sans parvenir à créer grand-chose.

    Dani Olmo (6/10) :

    Il a tenté de s'impliquer dès qu'il a remplacé Fermin et a causé des problèmes à la défense de l'Atleti.

    Ronald Araujo (6/10) :

    Il a remplacé Balde, blessé, mais a passé la plupart de son temps sur le terrain à l'avant.

    Hansi Flick (6/10) :

    Il n'aurait pas pu faire grand-chose de plus. Il a choisi une formation offensive alors que deux remplacements ont été imposés par des blessures. Il devrait assumer la responsabilité de la défaite du Barça après le match aller, mais il n'aurait pas pu faire beaucoup plus ce soir.

