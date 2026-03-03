Notes des joueurs du FC Barcelone contre l'Atlético Madrid : pas de remontada cette fois-ci ! Lamine Yamal et Marc Bernal brillent, mais les Blaugrana échouent dans leur tentative de remontée épique en Copa del Rey

Ferran Torres a gâché deux occasions en début de match, manquant deux fois le cadre alors qu'il était bien placé, mais le Barça a pris l'avantage lorsque Bernal a tiré dans un but vide après que Lamine Yamal ait éliminé deux défenseurs de l'Atleti et délivré un ballon à ras de terre dans la surface de réparation.

Les visiteurs se sont rarement montrés dangereux en attaque, même si Ademola Lookman aurait vraiment dû faire mieux lorsqu'il s'est présenté seul devant le but en fin de première mi-temps. Il l'a payé cher quelques instants plus tard lorsque Pedri a été fauché dans la surface et que Raphinha a transformé le penalty juste avant la mi-temps.

Avec une confiance renouvelée, le Barça est parti à la recherche de nouveaux buts, et Joao Cancelo et Bernal ont tous deux contraint Juan Musso à effectuer des arrêts depuis l'entrée de la surface. Ces deux joueurs ont finalement combiné leurs efforts pour marquer le troisième but du Barça, lorsque le centre de Cancelo a été repris de volée par Bernal au second poteau.

Les attaques de Barcelone se sont succédé, mais elles n'ont pas réussi à mettre Musso à l'épreuve dans les buts de l'Atlético, la frappe de Gerard Martin qui a franchi la barre transversale étant la plus proche d'un égalisation dans cette rencontre. C'est finalement l'Atlético qui affrontera la Real Sociedad ou l'Athletic Club en finale en avril.

GOAL note les joueurs du Barça du Camp Nou...