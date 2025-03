Retour vers le passé ? Tuchel réinvente l’Angleterre avec des vétérans !

Le nouveau sélectionneur récompense des cadres historiques mais ignore la forme éclatante de plusieurs jeunes talents… Des choix qui interrogent !

Lionel Messi a débuté chez les Newell’s Old Boys, et vendredi, l’Angleterre a découvert les "Old Boys" de Thomas Tuchel. Pour sa première liste, le nouveau sélectionneur a choisi de rappeler des visages familiers, ressuscitant des joueurs que l’on croyait disparus du paysage international. Le retour de Marcus Rashford était attendu après ses débuts encourageants avec Aston Villa, mais personne ne s’attendait à revoir Jordan Henderson, 34 ans, ni à voir Kyle Walker bénéficier d’une nouvelle chance malgré ses erreurs répétées avec Manchester City cette saison.

Ce trio, qui évoluait déjà ensemble à l’Euro 2016, sera donc réuni à St George’s Park la semaine prochaine pour préparer les deux premiers matchs de qualification au Mondial 2026 face à l’Albanie et la Lettonie. Tuchel ne s’est pas limité aux vétérans puisque Dan Burn, 32 ans, a été convoqué pour la première fois, tandis que la jeunesse sera tout de même représentée avec Myles Lewis-Skelly, dont l’ascension fulgurante lui vaut une place chez les Three Lions.

Tuchel a justifié ses choix en insistant sur l’importance du collectif : "Le football, et encore plus au niveau international, repose sur l’esprit d’équipe. Il faut créer un groupe soudé, qui véhicule une vraie identité auprès des supporters et du pays. On ne peut pas se reposer uniquement sur des jeunes, ni uniquement sur des joueurs d’expérience. Il faut un équilibre."

L'article continue ci-dessous

Mais ce pari sur l’expérience a laissé plusieurs talents en grande forme sur le carreau. Le cas de Jack Grealish illustre parfaitement cette tendance : à Manchester City, il peine à convaincre Pep Guardiola et, désormais, il semble condamné à l’exil s’il veut retrouver l’équipe nationale.

GOAL analyse les gagnants et perdants de cette première liste de Tuchel…