Privé de l'Euro 2024, Jack Grealish doit quitter Manchester City pour relancer sa carrière internationale

Le milieu de terrain a pris du retard sur ses concurrents et risque de gâcher les meilleurs jours de sa carrière comme l'a fait Paul Gascoigne

Jack Grealish a dû penser qu'il en avait assez fait pour être sélectionné par l'Angleterre pour l'Euro 2024. Malgré une saison frustrante, entrecoupée de blessures, il a montré sa capacité à faire la différence en faisant une bonne entrée contre la Bosnie-Herzégovine lundi dernier.

Il a été à l'origine du but de Trent Alexander-Arnold, qui a permis de tuer le match, en écartant un défenseur sur l'aile gauche tout en gardant le ballon de près, avant de s'enfoncer dans l'axe et de délivrer un centre précis à son coéquipier. Quelques minutes plus tard, il a démontré sa capacité à aspirer les défenseurs, éliminant deux adversaires avant de redonner le cuir à James Maddison, ce qui a permis à Harry Kane d'inscrire le troisième but.

L'apparition de Grealish a rappelé la valeur qu'il apporte en tant que joueur très expérimenté au sein d'une équipe du haut niveau et cela semblait lui avoir valu une place dans l'avion pour l'Allemagne. Mais en fin de compte, c'était trop peu, trop tard.