Rester ou partir ? Antoine Griezmann a tranché pour son avenir

Selon les informations rapportées par L’Équipe, l’attaquant tricolore ne quittera pas l’Atlético de Madrid dans l’immédiat. Malgré l’intérêt appuyé de plusieurs franchises de Major League Soccer, le champion du monde 2018 a choisi de rester dans la capitale espagnole jusqu’au terme de la saison en cours. Antoine Griezmann privilégie ainsi la continuité sportive avec le club madrilène, avec lequel il reste sous contrat jusqu’en 2027.

Cette décision intervient dans un contexte sportif favorable pour l’attaquant français, auteur de prestations solides ces dernières semaines. Le numéro 7 madrilène s’est notamment illustré lors de rencontres importantes, comme face à Barcelone en Coupe du Roi ou encore durant les barrages de Ligue des champions contre Bruges. Dans ces conditions, Antoine Griezmann préfère repousser toute réflexion définitive sur son futur afin de se concentrer pleinement sur les objectifs de la saison.