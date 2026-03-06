Depuis plusieurs semaines, les rumeurs autour de son futur agitent le marché des transferts. Entre un possible départ vers la MLS et la perspective de poursuivre son aventure en Espagne, l’incertitude entourait la suite de sa carrière. Les discussions se multipliaient tandis que plusieurs clubs américains se positionnaient déjà en coulisses. Toutefois, Antoine Griezmann vient de mettre fin aux spéculations autour de son avenir à Madrid.
Rester ou partir ? Antoine Griezmann a tranché pour son avenir
Antoine Griezmann reste à l’Atlético Madrid…pour l’instant
Selon les informations rapportées par L’Équipe, l’attaquant tricolore ne quittera pas l’Atlético de Madrid dans l’immédiat. Malgré l’intérêt appuyé de plusieurs franchises de Major League Soccer, le champion du monde 2018 a choisi de rester dans la capitale espagnole jusqu’au terme de la saison en cours. Antoine Griezmann privilégie ainsi la continuité sportive avec le club madrilène, avec lequel il reste sous contrat jusqu’en 2027.
Cette décision intervient dans un contexte sportif favorable pour l’attaquant français, auteur de prestations solides ces dernières semaines. Le numéro 7 madrilène s’est notamment illustré lors de rencontres importantes, comme face à Barcelone en Coupe du Roi ou encore durant les barrages de Ligue des champions contre Bruges. Dans ces conditions, Antoine Griezmann préfère repousser toute réflexion définitive sur son futur afin de se concentrer pleinement sur les objectifs de la saison.
Griezmann toujours attiré par une aventure en MLS
Si un départ n’est pas d’actualité à court terme, la perspective d’une expérience en Major League Soccer demeure très sérieuse. D’après les informations dévoilées par L’Équipe et reprises par RMC Sport, le projet de terminer sa carrière aux États-Unis reste intact dans l’esprit du champion du monde. Antoine Griezmann envisagerait toujours de franchir le pas lors du prochain mercato estival, période durant laquelle il atteindra l’âge de 35 ans.
Plusieurs franchises suivent d’ailleurs la situation avec attention. Orlando City, déjà évoqué ces dernières semaines, conserverait une longueur d’avance dans ce dossier. Toutefois, la concurrence pourrait s’intensifier dans les mois à venir puisque d’autres clubs comme l’Inter Miami, le CF Montréal ou encore le Los Angeles FC restent attentifs à l’évolution du dossier. Autant de pistes possibles pour Antoine Griezmann, dont l’avenir pourrait donc s’écrire outre-Atlantique après la saison.