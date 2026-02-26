Antoine Griezmann s'apprête à faire ses adieux à l'Atlético Madrid alors que l'attaquant français est sur le point de rejoindre Orlando City avant la fin du mercato de la MLS

Diego Simeone, qui a été l'architecte des plus grands succès de Griezmann à Madrid, a adopté une position philosophique face à ce départ potentiel. Après les récents succès européens, le manager argentin a été interrogé directement sur les liens avec Orlando City. Plutôt que de s'opposer à ce transfert, Simeone a offert une bénédiction chargée d'émotion, déclarant : « J'espère qu'il choisira ce qui est le mieux pour lui, ce qu'il veut vraiment, il mérite d'avoir ce qu'il désire. » Ce ton réfléchi suggère que le club est prêt à honorer les souhaits de sa plus grande icône moderne.

Le patron de l'Atleti n'a jamais caché son admiration pour l'évolution du Français, déclarant précédemment : « Je suis reconnaissant à Antoine pour le temps qu'il a passé à l'Atlético Madrid. Il a marqué 200 buts, ce qui est fou. Je me souviens de son arrivée. C'était un petit ailier gauche, et nous l'avons invité à jouer en un contre un et en tant que milieu offensif, et il est devenu un champion du monde. Il a toujours été un modèle par ses efforts et son travail, et aujourd'hui, il a reçu les remerciements qu'il mérite. Nous lui sommes reconnaissants pour tout ce qu'il nous a donné, pour tout ce qu'il nous donne et continuera de nous donner, car le talent n'a pas d'âge. »