Antoine Griezmann s'apprête à faire ses adieux à l'Atlético Madrid alors que l'attaquant français est sur le point de rejoindre Orlando City avant la fin du mercato de la MLS
Griezmann sur le point de faire un transfert surprise en MLS en milieu de saison
Griezmann serait sur le point de mettre un terme à sa légendaire carrière à l'Atlético pour enfin réaliser son rêve de longue date : jouer en Major League Soccer. Le vainqueur de la Coupe du monde se rapproche d'un transfert sensationnel à Orlando City, l'accord devant être finalisé avant la clôture de la période d'inscription à la MLS, selon Cadena SER. Bien qu'il soit une figure centrale pour Diego Simeone cette saison, le joueur de 34 ans semble prêt à troquer le Metropolitano pour le soleil de Floride.
Selon certaines informations, les négociations se seraient considérablement accélérées ces derniers jours. Si l'intérêt de Griezmann pour les États-Unis n'a jamais été un secret, le moment choisi pour ce transfert a surpris beaucoup de monde, compte tenu des engagements actuels de l'Atlético en Ligue des champions et dans les compétitions nationales. Cependant, l'attrait du projet américain semble avoir finalement pris le pas sur le désir de terminer la campagne européenne.
Les coulisses du départ de Griezmann
Malgré l'avancement des négociations, le départ de Griezmann a été soigneusement planifié afin de permettre des adieux poétiques. Le Français devrait disputer trois autres matchs avec les Rojiblancos avant de traverser l'Atlantique. Son programme comprend un déplacement à Oviedo et un match retour de demi-finale de la Copa del Rey à haut risque contre Barcelone. Sa dernière apparition est prévue le 7 mars au Metropolitano contre la Real Sociedad, le club où il a débuté sa carrière professionnelle, marquant ainsi la fin d'un cycle dans sa carrière en Espagne.
Orlando City n'a cessé de le courtiser, son directeur sportif Ricardo Pereira se rendant à plusieurs reprises en Espagne pour finaliser les détails. Si l'Inter Miami était auparavant intéressé par l'attaquant, son incapacité à libérer une place de joueur désigné a ouvert la porte aux Lions. La complexité de l'accord reste élevée, car l'Atleti est en pleine campagne pour la Ligue des champions et la coupe nationale, mais la dynamique suggère qu'un accord est imminent pour satisfaire les objectifs personnels du joueur.
Simeone donne son accord pour le transfert
Diego Simeone, qui a été l'architecte des plus grands succès de Griezmann à Madrid, a adopté une position philosophique face à ce départ potentiel. Après les récents succès européens, le manager argentin a été interrogé directement sur les liens avec Orlando City. Plutôt que de s'opposer à ce transfert, Simeone a offert une bénédiction chargée d'émotion, déclarant : « J'espère qu'il choisira ce qui est le mieux pour lui, ce qu'il veut vraiment, il mérite d'avoir ce qu'il désire. » Ce ton réfléchi suggère que le club est prêt à honorer les souhaits de sa plus grande icône moderne.
Le patron de l'Atleti n'a jamais caché son admiration pour l'évolution du Français, déclarant précédemment : « Je suis reconnaissant à Antoine pour le temps qu'il a passé à l'Atlético Madrid. Il a marqué 200 buts, ce qui est fou. Je me souviens de son arrivée. C'était un petit ailier gauche, et nous l'avons invité à jouer en un contre un et en tant que milieu offensif, et il est devenu un champion du monde. Il a toujours été un modèle par ses efforts et son travail, et aujourd'hui, il a reçu les remerciements qu'il mérite. Nous lui sommes reconnaissants pour tout ce qu'il nous a donné, pour tout ce qu'il nous donne et continuera de nous donner, car le talent n'a pas d'âge. »
Pourquoi Orlando City est la destination choisie
Selon les dernières informations, la franchise basée en Floride ferait pression depuis plusieurs semaines pour accélérer la signature du Français. Griezmann a souvent exprimé son amour pour la culture américaine, en particulier sa passion pour la NBA et la NFL, et a fréquemment passé ses vacances aux États-Unis. Alors que d'autres poids lourds de la MLS comme l'Inter Miami ou le Los Angeles FC ont été cités par le passé, Orlando City a réussi à se positionner en tête de file en lui offrant un rôle de premier plan dans son projet.
Pour Madrid, perdre son talisman en milieu de saison représente un coup dur pour la stratégie tactique de Simeone. Griezmann a sans doute été le joueur le plus régulier de l'équipe cette saison, défiant les prévisions qui lui prédisaient un rôle moins important. Cependant, il semble que le club soit prêt à respecter les souhaits d'un joueur qui a donné ses meilleures années au club. Alors que la période des transferts de la MLS touche à sa fin, le monde du football attend désormais la confirmation officielle de ce qui serait l'un des départs les plus médiatisés de la mi-saison de ces dernières années.
