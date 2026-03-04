Le transfert d'Antoine Griezmann suspendu alors que la victoire contre Barcelone bouleverse les plans de transfert de la star de l'Atlético Madrid vers Orlando City

Selon ESPN, Griezmann a mis en suspens son transfert potentiel vers le club MLS Orlando City cette saison. Le club basé en Floride avait fait pression pour conclure un accord immédiat, avec une offre qui dépendait apparemment de l'arrivée du joueur de 34 ans avant la date limite du premier mercato MLS, le 26 mars.

Cependant, la qualification de l'Atlético Madrid pour la finale de la Copa del Rey, qui aura lieu le 18 avril, a créé un conflit d'horaires. Sachant qu'Orlando pourrait explorer d'autres alternatives d'ici l'ouverture du mercato estival en juillet, Griezmann a tout de même choisi de donner la priorité à ses engagements sportifs actuels dans la capitale espagnole.