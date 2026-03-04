Getty Images Sport
Le transfert d'Antoine Griezmann suspendu alors que la victoire contre Barcelone bouleverse les plans de transfert de la star de l'Atlético Madrid vers Orlando City
Le transfert MLS suspendu
Selon ESPN, Griezmann a mis en suspens son transfert potentiel vers le club MLS Orlando City cette saison. Le club basé en Floride avait fait pression pour conclure un accord immédiat, avec une offre qui dépendait apparemment de l'arrivée du joueur de 34 ans avant la date limite du premier mercato MLS, le 26 mars.
Cependant, la qualification de l'Atlético Madrid pour la finale de la Copa del Rey, qui aura lieu le 18 avril, a créé un conflit d'horaires. Sachant qu'Orlando pourrait explorer d'autres alternatives d'ici l'ouverture du mercato estival en juillet, Griezmann a tout de même choisi de donner la priorité à ses engagements sportifs actuels dans la capitale espagnole.
- AFP
À la poursuite d'un dernier trophée
La principale motivation derrière la décision de Griezmann est son profond désir de remporter un titre majeur sous la houlette de Diego Simeone. Malgré un record de 210 buts marqués pour le club, le dernier titre majeur remporté par le Français avec les Rojiblancos remonte à la Supercoupe de l'UEFA 2018. Il a manqué le triomphe de l'équipe en Liga 2021 pendant son passage à Barcelone.
L'Atlético s'est qualifié pour la finale malgré une défaite 3-0 contre Barcelone lors du match retour de la demi-finale mardi au Camp Nou, et affrontera désormais soit son ancienne équipe, la Real Sociedad, soit l'Athletic Club. En restant, Griezmann peut poursuivre sa quête personnelle de trophées et profiter d'un adieu potentiellement poétique.
Simeone respecte la décision.
Simeone s'est montré remarquablement franc au sujet de l'avenir de sa star, reconnaissant que Griezmann a gagné le droit de décider lui-même de la suite de sa carrière. Après le match intense contre Barcelone, l'entraîneur argentin a exprimé sa profonde affection pour le joueur. « J'espère qu'il jouera la finale, il le mérite plus que quiconque », a déclaré Simeone.
La direction du club partage ce sentiment. Le directeur sportif Mateu Alemany a récemment insisté sur le fait que le joueur était pleinement engagé dans les objectifs immédiats du club, notamment la rencontre de Ligue des champions contre Tottenham. « Antoine a encore un contrat de deux ans avec nous, et il est totalement concentré sur ce qui l'attend », a souligné Alemany.
- AFP
Ses coéquipiers attendent son choix.
L'incertitude concernant l'avenir de Griezmann s'est répandue dans le vestiaire de l'Atlético Madrid, les joueurs chevronnés admettant qu'ils restent dans l'ignorance. Le capitaine du club, Koke, a avoué : « Je ne sais pas ce qui va se passer avec Antoine. Nous voulons tous qu'il termine sa carrière à l'Atlético de Madrid, mais c'est une décision qu'il doit prendre lui-même. »
D'autres coéquipiers ont souligné leur soutien indéfectible à l'attaquant vétéran. Le défenseur Marcos Llorente a déclaré : « Il décidera ce qui est le mieux pour lui, et nous le soutiendrons. » De son côté, le gardien Juan Musso a salué son héritage, ajoutant : « Quoi qu'il fasse, je lui serai reconnaissant toute ma vie. Pour tout ce qu'il nous a apporté. »
