Rennes, Habib Beye ne restera pas si...

Dans l’immédiat, Habib Beye refuse toute distraction liée à son futur personnel. L’entraîneur du Stade Rennais se concentre exclusivement sur le développement du club et de son effectif. "Mon objectif c’est de faire grandir ce club, de faire progresser des jeunes et on le fait, de valoriser un effectif de grande qualité. Je ne me focalise que sur cet aspect-là", a expliqué Habib Beye avant le choc face à Lille. Ce travail de fond, Habib Beye l’inscrit dans une vision à moyen terme, tout en restant lucide sur l’exigence des mois à venir.

"Le 26 mai, le jour où on rendra les clés je l’espère, on pourra se poser pour dresser le bilan de ce qu’on a fait depuis que je suis arrivé au club. Pour l’instant, à mon sens, ce bilan est très positif." Pour Habib Beye, Rennes a déjà franchi une étape importante sur le plan identitaire. "On a remis une identité claire au sein de ce club avec le développement des jeunes. On est très satisfaits de ce que l’on fait mais ce travail n’est pas terminé, il nous reste cinq mois de compétition et ils vont être denses, intenses et plein de passion. [La fin du travail] On l’envisage avec beaucoup de positif." Désormais, place au terrain. Le déplacement à Lille marque le début d’un enchaînement crucial pour le Stade Rennais et pour Habib Beye, dont l’avenir se jouera exclusivement sur les résultats.