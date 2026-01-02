À quelques mois d’une échéance contractuelle décisive, l’avenir d’Habib Beye au Stade Rennais demeure volontairement suspendu à une condition claire. Entre ambition sportive assumée, discours de vérité et feuille de route précise, l’entraîneur breton a levé le voile sur sa vision avant un déplacement clé à Lille. Loin des formules convenues, Habib Beye a posé les bases d’un pacte fondé sur la performance et la qualification européenne. Une prise de position forte qui éclaire les enjeux de la seconde partie de saison rennaise.
Rennes, Habib Beye ne restera pas si...
- AFP
Habib Beye a renversé la situation à Rennes
Arrivé dans un contexte tendu à l’automne, Habib Beye a su rapidement inverser la dynamique du Stade Rennais. Un temps fragilisé début novembre, le technicien sénégalais a redonné une cohérence collective à son équipe, au point de replacer Rennes dans la course aux places européennes. Avant la 17e journée de Ligue 1 et un déplacement périlleux à Lille (samedi, 21h 05), le club breton occupe la sixième place du classement, au contact direct des prétendants à la Ligue des champions. Habib Beye assume pleinement cette ambition, conscient de la densité de la lutte dans un championnat où plusieurs clubs visent l’Europe derrière le PSG.
Ce regain de compétitivité n’a rien d’un hasard. Habib Beye s’est appuyé sur une gestion directe, une identité de jeu affirmée et une valorisation assumée des jeunes éléments de l’effectif. Une méthode déjà observée lors de son passage remarqué au Red Star, et qu’il poursuit aujourd’hui en Bretagne. Pour Habib Beye, la progression sportive doit désormais se traduire concrètement au classement.
- AFP
Habib Beye va discuter de son avenir avec Rennes en fin de saison
En fin de contrat à l’issue de la saison, Habib Beye ne laisse planer aucune ambiguïté quant à la suite de son aventure rennaise. La qualification européenne constitue le critère central de toute discussion future. Interrogé en conférence de presse, l’entraîneur a été limpide : "C’est très, très simple ! Ce n’est pas une question d’envie de continuer ou pas. Mais la discussion elle, interviendra le 26 mai si finale de Coupe de France, et on l’espère, mais pas avant", a assuré Habib Beye dans des propos rapportés par RMC Sport.
"J’ai été très clair avec les dirigeants et les dirigeants ont été très très clairs avec moi. J’ai été très clair avec le propriétaire et on a cette confiance l’un envers l’autre de se dire qu’il y a une mission à réaliser." Cette mission, Habib Beye l’a acceptée en pleine connaissance de cause. Habitué aux projecteurs médiatiques, l’ancien international sénégalais ne se projette pas au-delà des objectifs fixés. Son discours tranche avec certaines négociations anticipées observées ailleurs : ici, seule la performance décidera.
- AFP
Beye annonce qu’il ne prolongera pas sans Coupe d’Europe
Habib Beye ne s’en cache pas : sans qualification continentale, l’histoire prendra fin naturellement. "On aura le temps de faire le point au moment où cette mission sera terminée. Je ne suis pas du tout en attente de quoique ce soit de la part du club sur mon avenir. Mon avenir est très clair, il est contractuel", a poursuivi Habib Beye avec assurance.
"En cas de qualification en Coupe d’Europe, on a un an supplémentaire. Et là on aura le temps de discuter. S’il n’y a pas de qualification européenne, ça s’arrêtera et ça sera tout à fait logique parce que j’ai accepté ce challenge-là." À Rennes, Habib Beye a donc fixé un cadre précis, sans pression inutile ni faux suspense. L’entraîneur place son avenir entre les mains de ses résultats, fidèle à une logique de responsabilité et de cohérence sportive.
- AFP
Habib Beye satisfait de son bilan actuel à Rennes
Dans l’immédiat, Habib Beye refuse toute distraction liée à son futur personnel. L’entraîneur du Stade Rennais se concentre exclusivement sur le développement du club et de son effectif. "Mon objectif c’est de faire grandir ce club, de faire progresser des jeunes et on le fait, de valoriser un effectif de grande qualité. Je ne me focalise que sur cet aspect-là", a expliqué Habib Beye avant le choc face à Lille. Ce travail de fond, Habib Beye l’inscrit dans une vision à moyen terme, tout en restant lucide sur l’exigence des mois à venir.
"Le 26 mai, le jour où on rendra les clés je l’espère, on pourra se poser pour dresser le bilan de ce qu’on a fait depuis que je suis arrivé au club. Pour l’instant, à mon sens, ce bilan est très positif." Pour Habib Beye, Rennes a déjà franchi une étape importante sur le plan identitaire. "On a remis une identité claire au sein de ce club avec le développement des jeunes. On est très satisfaits de ce que l’on fait mais ce travail n’est pas terminé, il nous reste cinq mois de compétition et ils vont être denses, intenses et plein de passion. [La fin du travail] On l’envisage avec beaucoup de positif." Désormais, place au terrain. Le déplacement à Lille marque le début d’un enchaînement crucial pour le Stade Rennais et pour Habib Beye, dont l’avenir se jouera exclusivement sur les résultats.