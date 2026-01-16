Remplacer Guardiola : la leçon de Manchester United que City doit retenir

L'une des erreurs de United a été de ne jamais nommer un entraîneur d'élite, au sommet de son art. C'est ce que City doit faire. Et c'est pourquoi la piste Luis Enrique est la plus logique. Le coach du PSG peut sembler un choix évident, lui qui a déjà succédé à Guardiola à Barcelone. Mais il est surtout celui qui a le profil le plus similaire, et le plus à même d'éviter que City ne connaisse le même déclin que son rival. Comme Guardiola, il a remporté le triplé dès sa première saison au Barça. Et à Paris, il a non seulement gagné, mais il a aussi réussi l'exploit d'offrir au club sa première Ligue des Champions, devenant le deuxième coach de l'histoire, avec Pep, à réaliser le triplé avec deux équipes différentes.