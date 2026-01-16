Les supporters de City se régalent sans doute déjà à l'idée de composer un chant pour Michael Carrick, le dernier d'une longue liste d'entraîneurs venus se brûler les ailes à Old Trafford. Pourtant, au milieu des moqueries, une question commence à se poser : tôt ou tard, City devra, à son tour, penser à sa propre succession. Pep Guardiola est sous contrat jusqu'en 2027, mais beaucoup s'attendent à le voir partir dès la fin de la saison. Le club a déjà commencé à chercher son remplaçant. Et s'il quitte le navire cet été, il laissera un effectif bien plus prometteur que celui que Ferguson a légué à Moyes, et un écosystème bien plus sain. Mais cela ne garantit rien. Pour ne pas sombrer comme son voisin, City doit retenir les leçons de l'échec mancunien.
Remplacer Guardiola : la leçon de Manchester United que City doit retenir
L'échec sous toutes ses formes
Depuis le départ de Sir Alex Ferguson, Manchester United a tout essayé. Et tout a échoué. Le choix de la continuité avec David Moyes, un homme aux valeurs similaires, fut un fiasco. Le pari du jeu total avec le fantasque Louis van Gaal s'est soldé par un football prévisible et un vestiaire divisé. Le "serial winner" José Mourinho, champion un an plus tôt, n'a pas fait mieux. La vague de nostalgie incarnée par Ole Gunnar Solskjær s'est brisée sur le mur de la réalité. Et les entraîneurs prometteurs, comme Erik ten Hag ou Rúben Amorim, se sont noyés. Toutes ces nominations, accueillies avec enthousiasme, ont échoué pour des raisons différentes. Un avertissement sans frais pour Manchester City.
L'option de l'élite : Luis Enrique
L'une des erreurs de United a été de ne jamais nommer un entraîneur d'élite, au sommet de son art. C'est ce que City doit faire. Et c'est pourquoi la piste Luis Enrique est la plus logique. Le coach du PSG peut sembler un choix évident, lui qui a déjà succédé à Guardiola à Barcelone. Mais il est surtout celui qui a le profil le plus similaire, et le plus à même d'éviter que City ne connaisse le même déclin que son rival. Comme Guardiola, il a remporté le triplé dès sa première saison au Barça. Et à Paris, il a non seulement gagné, mais il a aussi réussi l'exploit d'offrir au club sa première Ligue des Champions, devenant le deuxième coach de l'histoire, avec Pep, à réaliser le triplé avec deux équipes différentes.
Le disciple qui n'a pas peur des stars
Luis Enrique a le respect des joueurs, mais il a aussi l'humilité de savoir quand reculer face à un génie comme Messi. Il a aussi montré qu'il savait gérer les ego, n'hésitant pas à recadrer Kylian Mbappé. Et c'est après le départ du Français que le PSG a produit son meilleur football. Il a également joué un rôle clé dans la transformation d'Ousmane Dembélé, passé du statut de talent gâché à celui de Ballon d'Or. Il peut égaler l'intensité de Guardiola et maintenir City sur sa trajectoire de succès. Le seul obstacle, et il est de taille, sera de convaincre le PSG de le laisser partir, surtout au vu de la rivalité entre le Qatar et Abu Dhabi.
Les alternatives : Alonso et Kompany
Le départ de Xabi Alonso du Real Madrid offre une autre option de premier plan. Guardiola l'admire depuis qu'il l'a coaché au Bayern, et ses succès à Leverkusen ont confirmé son immense potentiel. C'est un tacticien exceptionnel. Mais saura-t-il gérer un vestiaire de superstars ? Son expérience madrilène, où il a parfois semblé dépassé, laisse planer un doute. Vincent Kompany, lui, est l'option romantique. Son bilan au Bayern est incroyable, mais il est peut-être encore un peu tôt pour lui. Il devra aussi prouver sa valeur en Ligue des Champions, après une élimination décevante la saison dernière.
Le piège Maresca
Et puis, il y a Enzo Maresca. Lui aussi est un disciple de Guardiola, dont il a été l'adjoint. Son palmarès en dehors de City, avec une promotion avec Leicester et deux trophées avec Chelsea, est impressionnant. Mais la manière dont il a quitté Stamford Bridge, ainsi que certains de ses choix tactiques et sa relation parfois compliquée avec le vestiaire, devraient alerter City. Le risque est grand de nommer un entraîneur qui, malgré ses qualités, n'a pas la carrure pour un tel poste.
Ne pas se tromper
Personne ne s'attend à ce que le successeur de Guardiola égale son palmarès. Il est unique. C'est pourquoi trouver le bon profil est une tâche si intimidante, et une tâche sur laquelle City ne peut pas se permettre de se tromper. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder de l'autre côté de la ville, et les treize années de souffrance de son voisin. La leçon de Manchester United est là, et elle est brutale.