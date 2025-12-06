Real Madrid, Xabi Alonso annonce du lourd pour Kylian Mbappé

Les propos de Xabi Alonso ne se sont pas arrêtés à une simple mise en parallèle statistique. Pour le coach madrilène, Kylian Mbappé partage des qualités psychologiques et sportives rares, propres aux joueurs capables de transformer un club. Le Basque l’a affirmé sans ambiguïté : « Kylian fait partie des élus. Il a en lui ce désir non seulement de bien faire les choses, mais aussi d'avoir une influence positive sur les autres. C'est quelque chose qu'il partage avec Cristiano : cette ambition contagieuse qui inspire le reste de l'équipe. Je vois effectivement des similitudes entre les deux. »

Ces déclarations renforcent l’idée qu’un nouveau cycle s’est ouvert autour de Kylian Mbappé au Real Madrid. Déjà sacré Soulier d’Or européen la saison dernière avec 31 buts en Liga, Kylian Mbappé poursuit aujourd’hui sur des bases encore plus impressionnantes. L’international français affiche 16 buts en 15 journées de championnat ainsi que 9 réalisations en cinq matchs de Ligue des champions. L’impact de Kylian Mbappé n’est donc pas seulement visible sur les statistiques individuelles : il s’inscrit dans une dynamique collective que Xabi Alonso valorise fortement.