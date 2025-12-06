À la veille d’une nouvelle étape importante dans la saison madrilène, l’affaire Kylian Mbappé a pris une dimension spectaculaire avec les déclarations fortes de Xabi Alonso. L’entraîneur du Real Madrid, impressionné par l’influence déjà immense de son attaquant français, a livré une analyse sans détours qui pourrait bien marquer un tournant dans la perception médiatique et sportive du joueur. Alors que Kylian Mbappé enchaîne les records et se rapproche d’un mythique du club, les mots employés par son coach annoncent un avenir tonitruant. Et la rencontre face au Celta Vigo pourrait encore accentuer cette dynamique.
Real Madrid, Xabi Alonso annonce du lourd pour Kylian Mbappé
Xabi Alonso encense Kylian Mbappé
À l’approche de la réception du Celta Vigo (dimanche, 21h) lors de la 15e journée de Liga, Xabi Alonso a consacré une large partie de sa conférence de presse à Kylian Mbappé. Le technicien espagnol a salué un joueur qu’il estime déjà incontournable au Real Madrid. Les performances actuelles de Kylian Mbappé plaident effectivement en sa faveur, lui qui réalise un début de saison statistique tout simplement prodigieux. Avec 55 buts inscrits en 2025, Kylian Mbappé n’est plus qu’à quatre unités d’atteindre le record historique établi par Cristiano Ronaldo en 2013, auteur de 59 réalisations sur une année civile.
Cette ascension fulgurante a naturellement entraîné une comparaison constante entre Kylian Mbappé et le Portugais dans la presse espagnole. Xabi Alonso, visiblement conscient de cet héritage, a pleinement assumé cette filiation sportive : « Kylian est en passe de marquer l'histoire du Real Madrid comme Cristiano Ronaldo l'a fait. Pas seulement par l'importance qu'il a dans l'équipe, mais aussi par l'ambition qu'il transmet et le nombre de buts qu'il marque », a-t-il déclaré. Une reconnaissance forte, qui témoigne de la place prise par Kylian Mbappé dans le projet madrilène.
La comparaison osée entre Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo
Les propos de Xabi Alonso ne se sont pas arrêtés à une simple mise en parallèle statistique. Pour le coach madrilène, Kylian Mbappé partage des qualités psychologiques et sportives rares, propres aux joueurs capables de transformer un club. Le Basque l’a affirmé sans ambiguïté : « Kylian fait partie des élus. Il a en lui ce désir non seulement de bien faire les choses, mais aussi d'avoir une influence positive sur les autres. C'est quelque chose qu'il partage avec Cristiano : cette ambition contagieuse qui inspire le reste de l'équipe. Je vois effectivement des similitudes entre les deux. »
Ces déclarations renforcent l’idée qu’un nouveau cycle s’est ouvert autour de Kylian Mbappé au Real Madrid. Déjà sacré Soulier d’Or européen la saison dernière avec 31 buts en Liga, Kylian Mbappé poursuit aujourd’hui sur des bases encore plus impressionnantes. L’international français affiche 16 buts en 15 journées de championnat ainsi que 9 réalisations en cinq matchs de Ligue des champions. L’impact de Kylian Mbappé n’est donc pas seulement visible sur les statistiques individuelles : il s’inscrit dans une dynamique collective que Xabi Alonso valorise fortement.
Une semaine décisive pour Mbappé et le Real Madrid
La rencontre de dimanche contre le Celta Vigo représente une nouvelle occasion pour Kylian Mbappé de se rapprocher des records et de confirmer la prophétie sportive annoncée par son entraîneur. Face à une équipe classée 12e avec 16 points, le numéro 10 merengue pourrait inscrire un nouveau chapitre dans sa course effrénée vers les sommets. Mais le calendrier madrilène ne laisse aucun répit.
Après le Celta Vigo, Kylian Mbappé se mesurera à un défi continental d’envergure. Le Real Madrid affrontera en effet mercredi (21h) le Manchester City de Pep Guardiola et Erling Haaland, un choc de Ligue des champions qui devrait encore mettre en lumière la capacité de Kylian Mbappé à porter son équipe dans les moments clés. Cette double confrontation à venir pourrait offrir au Français l’opportunité d’illustrer les éloges de Xabi Alonso de manière encore plus spectaculaire.