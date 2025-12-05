Pronostic Real Madrid vs Celta Vigo 07/12/2025 : Mbappé prêt à frapper dans un match ouvert

Notre expert en paris s'attend à un match divertissant où les deux équipes marqueront, avec Kylian Mbappé trouvant le chemin des filets en premier.

Pronostic Real Madrid vs Celta Vigo : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Real Madrid vs Celta Vigo

Kylian Mbappé pour marquer en premier à une cote de 2,75 sur Winamax

Real Madrid pour marquer plus de 2,5 buts à une cote de 1,70 sur Winamax

Les deux équipes marquent à une cote de 1,58 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Real Madrid 3-1 Celta Vigo

Pronostic des buteurs : Real Madrid – Kylian Mbappé x2, Vinícius Júnior ; Celta Vigo – Iago Aspas

Le Real Madrid a remporté une victoire nécessaire 3-0 contre l'Athletic Club en milieu de semaine. C'était l'une de leurs meilleures performances de la saison, mettant fin à une série de trois matchs nuls consécutifs en Liga. Cependant, ils sont toujours derrière Barcelone et ont besoin de trois points contre le Celta Vigo.

Les visiteurs ont connu une saison légèrement décevante jusqu'à présent, après une excellente septième place la saison dernière. Ils n'ont remporté que trois matchs de championnat, mais toutes ces victoires ont eu lieu à l'extérieur. Le Celta a subi une autre défaite à domicile, s'inclinant 1-0 face à l'Espanyol le week-end dernier.

Les effectifs probables pour Real Madrid vs Celta Vigo

Composition attendue de Real Madrid : Courtois, Carvajal, Rüdiger, Militão, Alaba, Bellingham, Güler, Tchouaméni, Valverde, Vinícius, Mbappé

Composition attendue de Celta Vigo : Radu, Alonso, Starfelt, J. Rodríguez, Carreira, Moriba, D. Rodríguez, Rueda, Zaragoza, Aspas, Iglesias

Mbappé frappe en premier à nouveau

Mbappé a été la principale menace offensive du Real Madrid cette saison. Le Français est en grande forme, avec deux buts et une passe décisive à Bilbao en milieu de semaine. Jusqu'à présent, il a marqué 25 buts en 20 apparitions pour le Real Madrid cette saison. Le joueur de 26 ans a tendance à commencer les matchs rapidement et à frapper tôt. Il a marqué le premier but après seulement sept minutes contre l'Athletic mercredi soir. C'était la huitième fois qu'il ouvrait le score pour le Real Madrid cette saison.

À San Mamés, Xabi Alonso a utilisé une stratégie plus directe, se concentrant sur un jeu rapide vers l'avant. Mbappé et Vinícius Júnior ont tous deux semblé en bénéficier. Il devrait y avoir de nombreuses opportunités pour Mbappé de bien performer à nouveau dans ce match. On peut le soutenir avec une probabilité implicite de 34,5 % pour marquer en premier.

Pronostic 1 Real Madrid vs Celta Vigo : Kylian Mbappé pour marquer en premier à une cote de 2,75 sur Winamax

L'attaque des Blancos se déchaîne

Le Celta Vigo est une équipe qui aime prendre des risques. Ils essaient invariablement de jouer contre même les meilleures équipes lorsque c'est possible. Nous avons vu des preuves de cela lors de leur récente défaite 4-2 contre Barcelone.

L'équipe de Claudio Giráldez a déjà visité le Bernabéu deux fois en 2025, marquant à chaque fois deux fois. Cependant, ils ont tout de même perdu 3-2 en Liga et 5-2 en Copa del Rey. Cette mentalité positive n'est pas quelque chose qui dérangera le Real Madrid. Les hôtes ont tellement de vitesse dans leur équipe qu'ils sont souvent meilleurs lorsque les équipes montent et laissent des espaces. Avec Mbappé, Vinícius et Jude Bellingham tous en forme et disponibles, les Blancos devraient avoir beaucoup de réussite dans le dernier tiers.

Le Real Madrid se vante d'un record à domicile de 100 % dans toutes les compétitions cette saison. Ils ont marqué au moins deux fois dans cinq de leurs six matchs au Bernabéu en Liga. Soutenir les hôtes pour marquer plus de 2,5 buts semble offrir de la valeur ici avec une probabilité implicite de 54,1 %.

Pronostic 2 Real Madrid vs Celta Vigo : Real Madrid pour marquer plus de 2,5 buts à une cote de 1,70 sur Winamax

Celta dans l'action

Une partie du problème du Celta cette saison a été que les équipes plus faibles ont joué plus défensivement contre eux. Ils ont eu du mal à marquer contre des équipes comme Getafe et l'Espanyol lors de déceptions à domicile sans but. Cependant, il y a eu encore beaucoup d’actions dans beaucoup de leurs autres matchs.

79 % de leurs matchs de championnat ont vu les deux équipes marquer. Quatre de leurs cinq sorties en Ligue Europa ont également produit des buts pour chaque équipe. Seul le FC Midtjylland peut faire mieux que le retour de 11 buts du Celta dans cette compétition.

Cela met en évidence la menace qu'ils peuvent représenter pour une équipe du Real Madrid qui lutte avec des blessures défensives. Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal et Ferland Mendy sont tous absents. Pendant ce temps, Dean Huijsen et David Alaba sont des doutes supplémentaires. Ces facteurs suggèrent que les deux équipes pourraient trouver le filet dans ce match.