Le Real Madrid, déjà freiné par un match nul frustrant contre le Rayo Vallecano (0-0), vient d’encaisser une nouvelle mauvaise nouvelle. Son gardien star, Thibaut Courtois, s’est blessé et sera absent pour plusieurs jours. Alors qu’il commençait à retrouver son meilleur niveau après de longs mois d’absence, le Belge voit son grand retour perturbé par un souci musculaire détecté ce lundi.
Real Madrid : Thibaut Courtois blessé et forfait avec la Belgique (Officiel)
- Getty Images Sport
Une lésion confirmée par le Real Madrid
Le club madrilène a publié un communiqué officiel pour faire le point sur l’état de santé de son portier.
« Suite aux examens passés aujourd'hui par les services médicaux du Real Madrid sur notre joueur Thibaut Courtois, une lésion du muscle long adducteur de la jambe droite a été diagnostiquée. Son rétablissement sera suivi de près », a indiqué le Real Madrid dans un message publié sur son site.
Selon plusieurs médias espagnols, cette blessure devrait tenir le gardien éloigné des terrains pendant environ deux semaines. Une période courte, mais suffisante pour le priver des prochains rendez-vous internationaux avec les Diables Rouges.
- Getty Images
Forfait pour la sélection belge
Cette indisponibilité tombe au mauvais moment. La Belgique doit affronter le Kazakhstan et le Liechtenstein dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, deux rencontres cruciales pour conserver la tête de son groupe. Le sélectionneur Domenico Tedesco devra donc composer sans son dernier rempart habituel.
Déjà fragilisé par d’autres absences, le Real Madrid voit ainsi un deuxième cadre rejoindre l’infirmerie. Plus tôt dans la journée, le club avait annoncé la blessure de Federico Valverde. Un double coup dur qui pourrait compliquer les plans de Xabi Alonso avant la prochaine série de matchs en Liga.
- Getty Images Sport
Un repos nécessaire avant le retour
Thibaut Courtois devrait rester à Madrid afin de suivre un programme de soins adapté sous la supervision du staff médical. L’objectif est clair : éviter toute rechute et permettre au gardien de revenir à 100 % pour la reprise du championnat et la suite de la Ligue des champions.
En attendant, Andriy Lunin pourrait enchaîner dans les cages madrilènes.