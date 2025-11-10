Real Madrid : Thibaut Courtois blessé et forfait avec la Belgique (Officiel)

Le club madrilène a publié un communiqué officiel pour faire le point sur l’état de santé de son portier.

« Suite aux examens passés aujourd'hui par les services médicaux du Real Madrid sur notre joueur Thibaut Courtois, une lésion du muscle long adducteur de la jambe droite a été diagnostiquée. Son rétablissement sera suivi de près », a indiqué le Real Madrid dans un message publié sur son site.

Selon plusieurs médias espagnols, cette blessure devrait tenir le gardien éloigné des terrains pendant environ deux semaines. Une période courte, mais suffisante pour le priver des prochains rendez-vous internationaux avec les Diables Rouges.