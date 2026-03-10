Les trajectoires individuelles peuvent basculer très vite dans un club aussi exigeant que le Real Madrid. Entre blessures à répétition, concurrence interne et jugements parfois rapides de la presse, certains joueurs passent rapidement du statut d’indispensable à celui d’élément sur le départ. Mais le football réserve souvent des retournements inattendus. Ces derniers jours, Ferland Mendy a justement vu le regard des médias espagnols évoluer de manière spectaculaire après une prestation remarquée qui pourrait bien relancer sa saison.
Real Madrid, la volte-face inattendue de la presse espagnole sur Ferland Mendy
- Getty Images Sport
Ferland Mendy bloqué par les blessures cette saison
Depuis le début de l’exercice, Ferland Mendy traverse une période particulièrement difficile sur le plan physique. Le latéral gauche madrilène a enchaîné plusieurs blessures qui l’ont éloigné des terrains pendant de longues semaines, perturbant ainsi sa continuité dans le groupe. À ces pépins physiques se sont ajoutées des difficultés sportives liées à la concurrence au sein de l’effectif. Ferland Mendy a notamment dû faire face à la montée en puissance d’autres solutions au poste de latéral gauche à l’image d’Alvaro Carreras et Fran Garcia, ce qui a contribué à réduire considérablement son temps de jeu au cours de la saison.
Après une première période d’absence liée à une blessure musculaire contractée en fin de saison précédente, Ferland Mendy avait retrouvé l’entraînement durant l’été avec l’objectif de repartir sur de nouvelles bases. Mais le scénario ne s’est pas déroulé comme espéré. À la veille de la reprise de la Liga, Ferland Mendy a en effet été victime d’un nouveau problème musculaire à la cuisse, qui l’a contraint à manquer plusieurs rencontres importantes. Ce contretemps est intervenu au moment même où l’équipe type madrilène commençait à se dessiner, rendant son retour dans la rotation encore plus compliqué.
- Getty Images Sport
Le retour remarqué de Mendy sur le terrain avec le Real Madrid
Après plusieurs semaines d’absence supplémentaires et quelques apparitions limitées en 2026, la situation a finalement évolué lors d’une rencontre récente de Liga face au Celta Vigo (1-2). Ce soir-là, Ferland Mendy a été titularisé et a disputé l’intégralité de la rencontre, signant ainsi un retour remarqué dans le onze madrilène. À l’issue du match, Ferland Mendy a reçu les félicitations de son entraîneur Alvaro Arbeloa, qui a tenu à saluer l’état d’esprit du défenseur français. « Mendy ? Nous savions que c’était risqué de le faire jouer 90 minutes. Je ne voulais pas qu’il joue autant après une si longue absence. Mais le match l’exigeait. Je suis très heureux pour lui, pour la manière dont il s’entraîne, joue, toujours avec le sourire. »
La performance de l’international français n’est pas passée inaperçue dans les médias espagnols, certains journaux saluant même la solidité défensive affichée durant la rencontre. Le média El Desmarque lui a notamment attribué une note positive (7) accompagnée d’un commentaire détaillé. Dans son analyse, le média a ainsi écrit à propos de Ferland Mendy : « Quatrième match de la saison pour le footballeur français, son deuxième comme titulaire, dans une saison perturbée par les blessures. Très solide en défense, comme en témoigne son geste face à Jones, empêchant une occasion en face-à-face dans le temps additionnel. »
- Getty Images Sport
La presse espagnole réclame la titularisation de Mendy contre Manchester City
Le quotidien AS s’est également montré très enthousiaste après cette prestation, estimant que le retour du défenseur français pourrait s’avérer précieux pour la suite de la saison. Le média madrilène a notamment insisté sur l’importance de l’expérience du joueur dans les grandes affiches européennes.
Dans son analyse, le journal a écrit : « Après 27 matches de championnat, Ferland Mendy a enfin été titularisé avec le Real Madrid cette saison. Un événement d’autant plus réjouissant qu’il a pu terminer la rencontre sans la moindre gêne physique. Que ses coéquipiers en soient conscients ou non, le numéro 23 au Real Madrid représente un atout sportif considérable pour la suite des événements. Face à Manchester City, son expérience et sa sérénité seront des contrepoids précieux à la variété d’options offensives que City déploiera sur le flanc gauche madrilène. Il en va de même pour Antoine Semenyo (7 buts depuis son arrivée à City en janvier ) et Savinho, buteur contre Newcastle samedi dernier en FA Cup. Si Mendy reste solide, il sera la solution. Affronter l’équipe de Guardiola est précisément l’une des spécialités du latéral gauche. Sa solidité à toute épreuve a été déterminante lors de deux des plus grandes performances du Real Madrid face à City ces dernières années. »