Real Madrid, la volte-face inattendue de la presse espagnole sur Ferland Mendy

Depuis le début de l’exercice, Ferland Mendy traverse une période particulièrement difficile sur le plan physique. Le latéral gauche madrilène a enchaîné plusieurs blessures qui l’ont éloigné des terrains pendant de longues semaines, perturbant ainsi sa continuité dans le groupe. À ces pépins physiques se sont ajoutées des difficultés sportives liées à la concurrence au sein de l’effectif. Ferland Mendy a notamment dû faire face à la montée en puissance d’autres solutions au poste de latéral gauche à l’image d’Alvaro Carreras et Fran Garcia, ce qui a contribué à réduire considérablement son temps de jeu au cours de la saison.

Après une première période d’absence liée à une blessure musculaire contractée en fin de saison précédente, Ferland Mendy avait retrouvé l’entraînement durant l’été avec l’objectif de repartir sur de nouvelles bases. Mais le scénario ne s’est pas déroulé comme espéré. À la veille de la reprise de la Liga, Ferland Mendy a en effet été victime d’un nouveau problème musculaire à la cuisse, qui l’a contraint à manquer plusieurs rencontres importantes. Ce contretemps est intervenu au moment même où l’équipe type madrilène commençait à se dessiner, rendant son retour dans la rotation encore plus compliqué.