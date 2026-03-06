Goal.com
Celta - Real Madrid (1-2) : Valverde sauve le Real au bout du suspense

Le Real arrache la victoire à la 94e ! Victoire 1-2 au forceps face au Celta Vigo grâce à un missile dévié de Valverde. Tchouaméni avait ouvert le score. Les Merengue restent en vie en Liga !

Le Real Madrid a le don de flirter avec le vide avant de trouver, presque miraculeusement, la branche à laquelle se raccrocher. Sur la pelouse piégeuse de Balaídos, face à un Celta revigoré, les hommes d'Alvaro Arbeloa ont souffert mille maux avant d'arracher une victoire vitale dans le temps additionnel (1-2). Ce n'était ni brillant, ni maîtrisé, mais c'était essentiel. Avec une infirmerie qui déborde (dix absents) et la fatigue accumulée, ce succès "à l'arraché" permet à la Casa Blanca de recoller à un point du Barça et de maintenir l'illusion d'une course au titre encore vivante.

    Tchouaméni frappe, Trent craque

    Le match a démarré sur des bases électriques. Après un poteau de Vinicius, c'est Aurélien Tchouaméni, promu "général de division" au milieu, qui a ouvert le score sur une combinaison astucieuse sur corner, concluant d'une frappe limpide depuis l'entrée de la surface (0-1, 11e). Mais le Real cuvée 2026 est une équipe à réaction, capable du meilleur comme du pire. Le pire, ce fut la défense de Trent Alexander-Arnold. L'Anglais, dépassé dans l'engagement par Williot Swedberg, a offert sur un plateau l'égalisation à Borja Iglesias (1-1, 25e). Le "chollo" (l'aubaine) défensif du Real était ciblé, et le Celta s'y est engouffré, manquant même de prendre l'avantage avant la pause sans une parade miraculeuse de Courtois.

    Le VAR, les canteranos et la tension

    La seconde période s'est transformée en une guerre de tranchées, fermée et étouffante. Face à l'impuissance de ses cadres, dont un Vinicius cerné par trois défenseurs, Arbeloa a joué la carte de la jeunesse en lançant Palacios et Manuel Ángel. Le match aurait pu basculer à la 71e minute lorsque le VAR a appelé l'arbitre pour une main de Jutglà dans la surface. Mais Díaz de Mera, après visionnage, a annulé le penalty pour une poussette préalable de Palacios. Balaídos pouvait respirer, le suspense restait entier.

    Valverde, l'âme de Juanito

    Le Celta a cru tenir le coup parfait, surtout quand l'éternel Iago Aspas, tout juste entré en jeu, a trouvé le poteau de Courtois (87e). Mais c'est là, dans l'agonie du match, que l'esprit du Real a surgi. À la 94e minute, Fede Valverde, salué par son coach comme l'incarnation de "l'esprit de Juanito", a déclenché un missile depuis l'arc de cercle. Dévié par le malheureux Marcos Alonso, le ballon a fini sa course au fond des filets de Radu (1-2). Un but cruel pour les Galiciens (qui réclamaient une faute au départ), mais salvateur pour les Madrilènes.

    Manchester City en ligne de mire

    Le Real Madrid "décide de poursuivre". Ce n'est pas par le jeu, mais par le caractère que cette équipe survit. Arbeloa peut savourer : ses choix ont payé, sa cantera a répondu présent, et Valverde a sauvé les meubles. Cette victoire aux forceps est le meilleur des remèdes avant de se tourner vers le défi ultime : la réception de Manchester City mercredi en Ligue des Champions. Le Bernabéu est prévenu, il faudra avoir les nerfs solides.

