Celta - Real Madrid (1-2) : Valverde sauve le Real au bout du suspense

Le match a démarré sur des bases électriques. Après un poteau de Vinicius, c'est Aurélien Tchouaméni, promu "général de division" au milieu, qui a ouvert le score sur une combinaison astucieuse sur corner, concluant d'une frappe limpide depuis l'entrée de la surface (0-1, 11e). Mais le Real cuvée 2026 est une équipe à réaction, capable du meilleur comme du pire. Le pire, ce fut la défense de Trent Alexander-Arnold. L'Anglais, dépassé dans l'engagement par Williot Swedberg, a offert sur un plateau l'égalisation à Borja Iglesias (1-1, 25e). Le "chollo" (l'aubaine) défensif du Real était ciblé, et le Celta s'y est engouffré, manquant même de prendre l'avantage avant la pause sans une parade miraculeuse de Courtois.