Carlo Ancelotti s’est exprimé, samedi, à la veille de son dernier match sur le banc du Real Madrid.

C’est une page historique qui se tourne à Madrid. Carlo Ancelotti s’apprête à vivre ses dernières minutes sur le banc du Real, après une aventure marquée par des sommets européens et un attachement indéfectible à ses joueurs et à son club. Mais avant de céder sa place et de s’envoler vers le Brésil, le technicien italien a tenu à s’exprimer une ultime fois, avec émotion et franchise. Retour sur une conférence de presse empreinte de sincérité et d’élégance.