Real Madrid, la presse espagnole enrage contre Arda Guler

Malgré un succès précieux obtenu face à Valence, la presse madrilène a pointé plusieurs insuffisances collectives, et Arda Guler figure parmi les joueurs les plus visés par les analyses. Observateurs et chroniqueurs estiment que Arda Guler peine encore à s’imposer dans l’organisation offensive, notamment dans les séquences où l’équipe cherche davantage de contrôle au milieu de terrain.

Plusieurs médias ont souligné que les attentes initiales placées autour d’Arda Guler étaient peut-être trop élevées pour un joueur encore en phase d’apprentissage. La Cadena SER a ainsi publié un commentaire particulièrement sévère : « Il n’a pas les qualités : pourquoi il n’est pas et ne sera jamais le nouveau Modric. Le Turc montre de la qualité, mais il est loin de ce que cherche l’équipe ». Cette analyse illustre la pression médiatique qui entoure désormais Arda Guler dans la capitale espagnole.