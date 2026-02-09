La victoire du Real Madrid contre Valence (0-2) n’a pas suffi à apaiser les débats autour d’Arda Guler, dont la prestation continue de diviser observateurs et supporters. Alors que le club madrilène reste pleinement engagé dans la course au titre en Liga, Arda Guler cristallise désormais une partie importante des critiques médiatiques. Performances jugées irrégulières, positionnement contesté et attentes élevées alimentent les analyses en Espagne, où certains éditorialistes estiment que le talent turc traverse une phase déterminante de son adaptation au très haut niveau.
Real Madrid, la presse espagnole enrage contre Arda Guler
- AFP
Arda Guler encore transparent contre Valence
Malgré un succès précieux obtenu face à Valence, la presse madrilène a pointé plusieurs insuffisances collectives, et Arda Guler figure parmi les joueurs les plus visés par les analyses. Observateurs et chroniqueurs estiment que Arda Guler peine encore à s’imposer dans l’organisation offensive, notamment dans les séquences où l’équipe cherche davantage de contrôle au milieu de terrain.
Plusieurs médias ont souligné que les attentes initiales placées autour d’Arda Guler étaient peut-être trop élevées pour un joueur encore en phase d’apprentissage. La Cadena SER a ainsi publié un commentaire particulièrement sévère : « Il n’a pas les qualités : pourquoi il n’est pas et ne sera jamais le nouveau Modric. Le Turc montre de la qualité, mais il est loin de ce que cherche l’équipe ». Cette analyse illustre la pression médiatique qui entoure désormais Arda Guler dans la capitale espagnole.
- Getty Images
Les gros doutes de la presse espagnole sur Arda Guler
Au-delà des performances ponctuelles, certains journalistes estiment que l’évolution tactique d’Arda Guler constitue l’enjeu principal de sa progression. Selon plusieurs consultants, Arda Guler doit modifier son approche afin de mieux s’intégrer à un système collectif exigeant, où la participation défensive et le travail sans ballon sont considérés comme essentiels.
Le journaliste Antonio Romero a lui aussi commenté la situation en expliquant : « Ce que les dirigeants du Real Madrid avaient imaginé avec lui en début de saison doit disparaître ». Derrière cette déclaration, plusieurs observateurs considèrent que le Turc doit progressivement abandonner un rôle trop libre pour adopter des responsabilités plus structurées, adaptées aux exigences tactiques du Real Madrid.
- Getty Images Sport
Ce qui manque à Arda Guler pour convaincre au Real Madrid
Les critiques ne viennent pas uniquement des médias, puisque certains anciens joueurs du club ont également analysé les performances récentes d’Arda Guler. L’ex-international espagnol Rafa Alkorta a notamment insisté sur la nécessité pour Arda Guler d’apporter davantage d’impact dans l’entrejeu afin de convaincre durablement le staff madrilène.
Rafa Alkorta a ainsi déclaré : « C’est un bon joueur, on le voit tous, il a le meilleur pied sur le terrain, ça on le fait aussi, et on sait aussi qu’il ne veut pas jouer au milieu. Il veut jouer comme en Turquie, que toute l’équipe joue pour lui et qu’il puisse faire ce qu’il veut sur le terrain. Mais ici ça ne se passe pas comme ça. Il y a un autre travail à faire, et pas uniquement chercher la dernière passe. Il doit aider plus au milieu et c’est quelque chose qu’il ne fait pas ». Ces prises de position, largement relayées en Espagne, illustrent l’intensité des attentes autour d’Arda Guler, dont la progression reste observée avec attention par l’ensemble de l’environnement madrilène.