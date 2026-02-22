Le Real Madrid en veut à l'arbitre après une nouvelle défaite

Ce résultat pourrait leur faire perdre la première place dimanche, lors de la réception de Levante par Barcelone.

Selon Diario AS, l'entraîneur Alvaro Arbeloa a réagi à cette première défaite en Liga depuis sa prise de fonction le mois dernier. Il estime que son équipe a été lésée et a évoqué sa piètre performance en première mi-temps.

« D'après ce que j'ai vu, il y a peut-être eu une faute sur l'action précédente (le but). Deux hors-jeu tout à fait corrects ont également été sifflés contre nous. Mais nous n'avons pas bien joué, nous devons faire beaucoup mieux, avec plus d'intensité. Ce n'est pas facile de jouer en milieu de semaine et en week-end, mais c'est ce qu'on attend de nous. C'est le Real Madrid.

« En première mi-temps, nous avons eu la maîtrise du jeu, mais nous avons manqué de vitesse. Face à un bloc défensif regroupé, il faut faire circuler le ballon plus vite. Nous devons créer du débordement des deux côtés. » Nous tournons beaucoup sur l'aile gauche, ce qui est normal, mais cela nous rend faciles à défendre. Mercredi, nous avons un autre match et nous devons l'aborder de la meilleure façon possible.

Kylian Mbappé a été peu utilisé à El Sadar, même s'il ne semblait pas être à 100 %. Malgré cela, Arbeloa estime avoir pris la bonne décision en titularisant le Français.

« Il s'est reposé le week-end dernier, il n'a pas joué contre la Real Sociedad, qui n'est pas une équipe comme les autres. Quand nous pensons qu'il n'est pas en condition de jouer, nous ne prenons pas de risques. Ce n'est pas une décision que je prends seul, je la prends avec les médecins. Il semblait prêt à jouer et, comme je l'ai dit, il n'a pas joué contre la Real Sociedad. »

Arbeloa s'attend à ce que son équipe du Real Madrid oublie rapidement cette déception, car elle cherchera à assurer sa qualification pour la Ligue des champions face à Benfica mercredi.

« J'espère que cette défaite n'aura aucune incidence, car nous rejouerons dans quatre jours. » Une équipe révèle sa force dans l'adversité. Le doute n'a pas sa place. Je crois en mon équipe. Nous devons maintenir le cap. Nous continuerons à travailler, à persévérer et à tirer le meilleur de chaque joueur, car nous avons besoin de tous.