Notes des joueurs du Real Madrid contre Osasuna : Raul Asencio, un désastre défensif ! Une erreur tardive de l'Espagnol coûte cher aux Merengues, tandis que le but de Vinicius Junior ne sert à rien

Après une semaine difficile, Vinicius Jr a fait ce qu'il fait de mieux en marquant un but qui a permis au Real Madrid de revenir dans la partie face à une équipe d'Osasuna très motivée. Cependant, le travail du Brésilien a été réduit à néant par une défense médiocre, et deux buts faciles ont permis à Los Blancos de s'imposer 2-1. L'équipe de Pampelune a frappé avant la pause et à la 92e minute, infligeant une défaite à l'équipe d'Alvaro Arbeloa qui pourrait s'avérer cruciale dans la course au titre. Barcelone, qui joue dimanche, peut désormais prendre la tête du classement en cas de victoire.

Osasuna s'est créé la première occasion franche d'un match jusque-là terne. Thibaut Courtois a repoussé un coup de tête à bout portant après un bon travail sur coup franc. Les locaux ont failli marquer peu après, quand Ante Budimir a vu son coup de tête repoussé par le poteau alors que Courtois était battu. Compte tenu de ces occasions, l'équipe locale méritait bien son ouverture du score. Budimir a profité d'un moment d'incertitude défensive, a devancé Courtois sur un ballon perdu et a été fauché alors qu'il contournait le gardien. Après consultation du VAR, l'arbitre a estimé qu'il y avait eu suffisamment de contact pour accorder un penalty, et Budimir a transformé le penalty.

Madrid a commencé la seconde mi-temps tout aussi lentement, mais a trouvé un second souffle à l'heure de jeu. Vinicius s'est davantage impliqué et un moment de magie de Federico Valverde a changé la donne. L'Uruguayen a fait irruption dans le dernier tiers et a fait une passe en retrait pour Vini, qui n'a pas manqué son coup depuis l'intérieur de la surface de réparation.

Ce but semblait annoncer le début d'une remontée caractéristique du Real Madrid. Mais c'est finalement Osasuna qui a eu le dernier mot. Raúl García, l'attaquant vétéran né à Barcelone, a inscrit le but de la victoire en contournant Raúl Asencio, en échappant à Trent Alexander-Arnold et en battant Courtois, impuissant.

GOAL note les joueurs du Real Madrid à El Sadar...

  • David Alaba Real MadridGetty

    Gardien de but et défense

    Thibaut Courtois (4/10) :

    Il a réalisé quelques beaux arrêts, mais a concédé un penalty plutôt stupide, qui a été transformé.

    Dani Carvajal (4/10) :

    Loin de son meilleur niveau. Constamment vulnérable aux ballons en profondeur, il a été mis en difficulté par l'ancien Madrilène Victor Munoz.

    Raul Asencio (3/10) :

    Chaotique en défense. Il n'a pas vraiment su contrer Budimir et a mal jugé le long ballon qui a mené au premier but. Il s'est également fait battre pour le deuxième but, où il s'est fait dépasser par Garcia.

    David Alaba (6/10) :

    Une prestation correcte en défense centrale. À l'aise balle au pied, il a été le plus efficace des deux défenseurs.

    Alvaro Carreras (6/10) :

    Certaines de ses décisions avec le ballon ont été mauvaises, mais il a été solide en défense.

  • Federico Valverde Real Madrid 2025Getty

    Milieu de terrain

    Arda Guler (5/10) :

    Il a tendance à être irrégulier dans ses performances, et ce match en était un exemple. Il a été dominé physiquement en défense et a manqué un peu de précision dans ses dernières passes.

    Federico Valverde (8/10) :

    Certainement le meilleur milieu de terrain madrilène de la soirée. Il a multiplié les montées avant de servir Vinicius d'une magnifique passe décisive.

    Aurelien Tchouameni (7/10) :

    Il s'est bien battu et a contré plusieurs contre-attaques. Très utile dans des matchs comme celui-ci.

    Eduardo Camavinga (6/10)

    Précis dans ses passes, il a bien couvert Vinicius, mais n'a pas suffisamment fait progresser le ballon vers l'avant.

  • FBL-ESP-LIGA-OSASUNA-REAL MADRIDAFP

    Attaque

    Kylian Mbappé (4/10) :

    Une soirée peu fructueuse pour Mbappé. Il aurait vraiment dû se montrer plus décisif lorsqu'il avait le ballon.

    Vinicius Jr (8/10) :

    Il a tourmenté son adversaire toute la soirée et n'a pas manqué l'occasion d'égaliser. Il a désormais marqué cinq buts lors de ses quatre derniers matchs.

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Remplaçants et entraîneur

    Trent Alexander-Arnold (4/10) :

    Une performance médiocre dans son rôle de défenseur droit. Il a bien fait circuler le ballon, mais a reçu un carton jaune inutile et aurait pu faire mieux sur le deuxième but d'Osasuna.

    Brahim Diaz (5/10) :

    Inefficace lors de son bref passage sur le terrain.

    Gonzalo Garcia (N/A) :

    Pas eu le temps de faire la différence.

    Dani Ceballos (3/10) :

    A perdu le ballon avant le but décisif.

    Alvaro Arbeloa (4/10) :

    Une mauvaise journée pour le nouvel entraîneur. Madrid a été dominé par Osasuna, tandis que des erreurs individuelles ont coûté cher. Il y aura des difficultés, et celle-ci en fait partie.

