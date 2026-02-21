Notes des joueurs du Real Madrid contre Osasuna : Raul Asencio, un désastre défensif ! Une erreur tardive de l'Espagnol coûte cher aux Merengues, tandis que le but de Vinicius Junior ne sert à rien

Osasuna s'est créé la première occasion franche d'un match jusque-là terne. Thibaut Courtois a repoussé un coup de tête à bout portant après un bon travail sur coup franc. Les locaux ont failli marquer peu après, quand Ante Budimir a vu son coup de tête repoussé par le poteau alors que Courtois était battu. Compte tenu de ces occasions, l'équipe locale méritait bien son ouverture du score. Budimir a profité d'un moment d'incertitude défensive, a devancé Courtois sur un ballon perdu et a été fauché alors qu'il contournait le gardien. Après consultation du VAR, l'arbitre a estimé qu'il y avait eu suffisamment de contact pour accorder un penalty, et Budimir a transformé le penalty.

Madrid a commencé la seconde mi-temps tout aussi lentement, mais a trouvé un second souffle à l'heure de jeu. Vinicius s'est davantage impliqué et un moment de magie de Federico Valverde a changé la donne. L'Uruguayen a fait irruption dans le dernier tiers et a fait une passe en retrait pour Vini, qui n'a pas manqué son coup depuis l'intérieur de la surface de réparation.

Ce but semblait annoncer le début d'une remontée caractéristique du Real Madrid. Mais c'est finalement Osasuna qui a eu le dernier mot. Raúl García, l'attaquant vétéran né à Barcelone, a inscrit le but de la victoire en contournant Raúl Asencio, en échappant à Trent Alexander-Arnold et en battant Courtois, impuissant.

GOAL note les joueurs du Real Madrid à El Sadar...