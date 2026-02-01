Real Madrid, la nouvelle sortie lunaire d'Alvaro Arbeloa

Sous la direction d’Alvaro Arbeloa, le Real Madrid a évité une crise plus profonde en venant à bout du Rayo Vallecano grâce à un penalty inscrit dans le temps additionnel par Kylian Mbappé. Ce succès, accueilli par des sifflets mêlés à des soupirs de soulagement, a permis aux Merengues de relever la tête après la lourde défaite concédée à Benfica en Ligue des champions (4-2). Pour Alvaro Arbeloa, l’essentiel était ailleurs que dans le simple résultat, comme il l’a expliqué face aux médias.

« Ce fut une victoire âprement disputée, un véritable combat de volontés, s'est félicité le coach espagnol en conférence de presse. Nous avions besoin des supporters. Sans leur soutien, nous n'y serions pas parvenus. Nous méritions de marquer plus tôt, et je suis très satisfait de l'effort des joueurs. Ce n'était pas facile, mais nous avons réussi. » Des propos qui traduisent la volonté d’Alvaro Arbeloa de s’appuyer sur l’état d’esprit pour construire la suite.