La victoire a soulagé sans totalement rassurer. Dimanche, le Real Madrid s’est imposé face au Rayo Vallecano (2-1) au terme d’un scénario étouffant, mais l’ambiance au Santiago-Bernabéu est restée lourde. Arrivé sur le banc en janvier, Alvaro Arbeloa avance encore en terrain instable, entre attentes immenses et performances irrégulières. En conférence de presse, l’ancien latéral de la Roja a livré un discours à la fois lucide et teinté d’humour, révélateur d’un entraîneur conscient des limites actuelles de son équipe.
Real Madrid, la nouvelle sortie lunaire d'Alvaro Arbeloa
Le Real Madrid évite le piège du Rayo Vallecano
Sous la direction d’Alvaro Arbeloa, le Real Madrid a évité une crise plus profonde en venant à bout du Rayo Vallecano grâce à un penalty inscrit dans le temps additionnel par Kylian Mbappé. Ce succès, accueilli par des sifflets mêlés à des soupirs de soulagement, a permis aux Merengues de relever la tête après la lourde défaite concédée à Benfica en Ligue des champions (4-2). Pour Alvaro Arbeloa, l’essentiel était ailleurs que dans le simple résultat, comme il l’a expliqué face aux médias.
« Ce fut une victoire âprement disputée, un véritable combat de volontés, s'est félicité le coach espagnol en conférence de presse. Nous avions besoin des supporters. Sans leur soutien, nous n'y serions pas parvenus. Nous méritions de marquer plus tôt, et je suis très satisfait de l'effort des joueurs. Ce n'était pas facile, mais nous avons réussi. » Des propos qui traduisent la volonté d’Alvaro Arbeloa de s’appuyer sur l’état d’esprit pour construire la suite.
Alvaro Arbeloa refuse de dramatiser pour son bilan
Nommé le 12 janvier en remplacement de Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa a rapidement été confronté à la réalité brûlante du banc madrilène. En six rencontres, le Real Madrid affiche un bilan contrasté de quatre victoires et deux défaites, insuffisant pour dissiper totalement les doutes. Interrogé sur ce démarrage en demi-teinte, Alvaro Arbeloa a choisi de répondre avec autodérision, conscient que les miracles instantanés n’existent pas à ce niveau.
« Je ne suis pas Gandalf le Blanc non plus », a-t-il lancé, en référence à l’univers de Tolkien. Une phrase qui a fait sourire, mais qui souligne aussi la lucidité d’Alvaro Arbeloa sur son rôle : guider, corriger, mais sans baguette magique. Le technicien espagnol sait que le temps et le travail restent ses seuls alliés pour redonner de la constance à un Real Madrid encore fébrile.
Arbeloa dévoile ce qui manque encore au Real Madrid
Au-delà de l’humour, Alvaro Arbeloa a tenu à rappeler les fondations sur lesquelles il souhaite bâtir. « Ce que j'attendais de mes joueurs, je le vois: engagement, attitude. Mais il faut bien comprendre que la qualité seule ne suffit pas. La régularité est essentielle. Et nous allons travailler pour y parvenir. » Pour Alvaro Arbeloa, le prestige du Real Madrid impose une exigence permanente, quel que soit l’adversaire.
Le message s’inscrit dans une logique de progression continue. « Car ici, c'est le Real Madrid, et pour battre le Rayo Vallecano, il nous faudra faire mieux que n'importe quelle autre équipe de Liga. Tout comme lorsque nous allons à Villarreal ou à Valence. » Une déclaration forte qui montre qu’Alvaro Arbeloa mesure pleinement le poids de l’institution qu’il représente.
Sur le plan comptable, le Real Madrid d’Alvaro Arbeloa reste néanmoins dans la course. Avec 54 points après 22 journées, les Merengues demeurent au contact du FC Barcelone, leader avec un point d’avance. Un équilibre précaire, mais encore porteur d’espoir, à condition que la régularité tant recherchée par Alvaro Arbeloa devienne enfin une réalité.