Brillant face à la Real Sociedad, Vinícius Júnior a ensuite vidé son sac à la veille du duel européen contre le Benfica. Entre performance XXL et confidences sur Kylian Mbappé, l’ailier du Real Madrid a choisi de clarifier les choses.
Real Madrid : la nouvelle sortie inattendue de Vinicius sur sa relation avec Mbappé
- Getty Images Sport
Un doublé qui change le ton avant la Ligue des champions
Samedi soir, Madrid accélère. Face à la Real Sociedad, Vinícius prend les commandes. Mbappé ne figure pas dans le onze de départ. Le Brésilien, lui, s’impose partout. Il provoque un penalty. Puis deux. Il transforme les deux tentatives. Score final : 4-1.
Dans un stade conquis, le numéro 7 enchaîne les appels, percute, réclame le ballon. Il assume la responsabilité offensive. Sans la star française au coup d’envoi, il porte l’équipe et confirme son influence dans le jeu madrilène.
Son entraîneur Álvaro Arbeloa ne cache pas son admiration : « Je vois un grand Vini depuis le premier jour. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde. C’est quelqu’un d’incroyable, j’ai de la chance de l’avoir ».
À l’approche du choc contre Benfica en barrages de Ligue des champions, le message rassure. Arbeloa précise d’ailleurs : « Kylian Mbappé sera prêt à débuter mardi. Nous ne voulions prendre aucun risque contre la Real Sociedad, mais il va bien ».
Le décor se plante. Les deux stars vont se retrouver ensemble sur la scène européenne.
- Getty
Vinícius brise les rumeurs autour de Mbappé
En Espagne, certains médias évoquent une relation distante entre les deux vedettes depuis l’arrivée du Français à Madrid. Vinícius choisit de répondre. Dans une vidéo avec Ibai Llanos intitulée « 24 heures avec Vini Jr », il lève le voile.
« Chaque été, je lui écrivais : “Quand est-ce que tu viens ?” J’étais son agent. J’ai fait la même chose avec Bellingham. Je veux jouer avec les meilleurs pour avoir plus de chances de gagner », a déclaré l’ailier gauche brésilien.
Le ton surprend. Il parle sans détour. Il assume son envie d’entourer le club des meilleurs talents. Le vestiaire, selon lui, ne connaît pas les tensions décrites ailleurs.
- AFP
Une proximité revendiquée avec les Français
Vinícius insiste sur l’ambiance interne. Il cite Mbappé, mais aussi Eduardo Camavinga et Ferland Mendy.
« Nous passons plus de temps ensemble qu’avec nos familles. Nous devons entretenir de bonnes relations. Certains sont mariés, d’autres célibataires… mais nous sommes toujours ensemble », a expliqué le Brésilien.
Il décrit une routine collective forte, faite de voyages, d’entraînements, de discussions. La cohésion dépasse les clichés médiatiques. Pour lui, le vestiaire vit bien.
Puis il pointe un autre aspect : « Le bon côté, c’est que les gens vous aiment beaucoup. Le mauvais côté, ce sont la presse et les supporters adverses ». Le Brésilien assume l’exposition. Il connaît la pression. Il la transforme en carburant.
- AFP
Un rendez-vous décisif à l’Estádio da Luz
Mardi, le Real Madrid se rendra à l’Estádio da Luz pour la première manche des barrages de la Ligue des champions face à Benfica. Vinícius arrive en confiance. Mbappé, lui, retrouve sa place dans le onze. Les projecteurs se braquent sur leur entente.
Le Real avance avec deux leaders offensifs capables de faire basculer une rencontre. Les rumeurs ? Elles circulent. Les performances, elles, tranchent.
Vinícius parle. Il agit. Et il rappelle qu’à Madrid, l’objectif reste simple : gagner. Les bruits du couloir importent très peu.