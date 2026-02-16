Real Madrid : la nouvelle sortie inattendue de Vinicius sur sa relation avec Mbappé

Samedi soir, Madrid accélère. Face à la Real Sociedad, Vinícius prend les commandes. Mbappé ne figure pas dans le onze de départ. Le Brésilien, lui, s’impose partout. Il provoque un penalty. Puis deux. Il transforme les deux tentatives. Score final : 4-1.

Dans un stade conquis, le numéro 7 enchaîne les appels, percute, réclame le ballon. Il assume la responsabilité offensive. Sans la star française au coup d’envoi, il porte l’équipe et confirme son influence dans le jeu madrilène.

Son entraîneur Álvaro Arbeloa ne cache pas son admiration : « Je vois un grand Vini depuis le premier jour. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde. C’est quelqu’un d’incroyable, j’ai de la chance de l’avoir ».

À l’approche du choc contre Benfica en barrages de Ligue des champions, le message rassure. Arbeloa précise d’ailleurs : « Kylian Mbappé sera prêt à débuter mardi. Nous ne voulions prendre aucun risque contre la Real Sociedad, mais il va bien ».

Le décor se plante. Les deux stars vont se retrouver ensemble sur la scène européenne.