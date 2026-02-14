Real Madrid - Real Sociedad (4-1) : Vinicius et Trent régalent le Bernabéu

Le jour de la Saint-Valentin, le Real Madrid a enfin renoué avec son public. Dans un Santiago Bernabéu apaisé, libéré de ses récents tourments, les hommes d'Alvaro Arbeloa ont signé une huitième victoire consécutive en championnat en balayant une Real Sociedad trop tendre et fatiguée (4-1). Sans Kylian Mbappé, ménagé en vue du choc européen crucial face au Benfica de Mourinho, les Merengues ont trouvé leur équilibre. Portés par la vision périphérique de Trent Alexander-Arnold et la malice d'un Vinicius Junior insaisissable, ils reprennent provisoirement les rênes de la Liga. L'amour est dans le pré, la crise semble bien loin.