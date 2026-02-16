Real Madrid : la déclaration de Vinicius sur Benzema qui ne va pas plaire à Mbappé

Dans la vidéo intitulée "24h avec Vini Jr.", l’ailier brésilien se confie sans détour. Il parle vestiaire, habitudes, souvenirs. Quand la question du coéquipier qui l’a le plus marqué arrive, il ne tergiverse pas. Il cite Karim Benzema.

Les deux hommes partagent l’attaque madrilène de 2018 à 2023 avant le départ du Français pour l’Arabie saoudite. Des moments forts. Des tensions aussi. Pourtant, le souvenir reste limpide. « C’est mon préféré. On se comprenait d’un simple regard », explique-t-il dans des propos relayés par AS.

Une phrase simple. Mais lourde de sens. Vinicius parle d’instinct, d’automatismes, d’une connexion rare sur un terrain. Le genre d’entente qui ne s’invente pas.