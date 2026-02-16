Dans un long entretien accordé au Youtubeur Ibai Llanos, Vinicius Junior évoque ses affinités au Real Madrid. Entre nostalgie et amitiés françaises, une phrase retient l’attention.
Real Madrid : la déclaration de Vinicius sur Benzema qui ne va pas plaire à Mbappé
- AFP
Benzema, le partenaire préféré
Dans la vidéo intitulée "24h avec Vini Jr.", l’ailier brésilien se confie sans détour. Il parle vestiaire, habitudes, souvenirs. Quand la question du coéquipier qui l’a le plus marqué arrive, il ne tergiverse pas. Il cite Karim Benzema.
Les deux hommes partagent l’attaque madrilène de 2018 à 2023 avant le départ du Français pour l’Arabie saoudite. Des moments forts. Des tensions aussi. Pourtant, le souvenir reste limpide. « C’est mon préféré. On se comprenait d’un simple regard », explique-t-il dans des propos relayés par AS.
Une phrase simple. Mais lourde de sens. Vinicius parle d’instinct, d’automatismes, d’une connexion rare sur un terrain. Le genre d’entente qui ne s’invente pas.
- AFP
Modric, l’élégance et le caractère
Le Brésilien ne s’arrête pas là. Un autre nom surgit : Luka Modric. Le milieu croate laisse une trace profonde dans son esprit. « Il avait quelque chose de spécial, qu’il était le seul à posséder. Il me manque énormément. Il aimait plaisanter, mais il détestait perdre », a-t-il ajouté.
Vinicius insiste sur la personnalité. Sur l’exigence. Modric plaisante, oui, mais refuse la défaite. Ce mélange marque le jeune ailier. On sent le respect. Presque l’admiration.
- Getty
Une French connection assumée
Aujourd’hui, le vestiaire madrilène parle aussi français. Vinicius se montre très proche de Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga et Ferland Mendy.
Il le dit avec le sourire : « Nous passons plus de temps ensemble qu'avec nos familles. Nous devons entretenir de bonnes relations ». La complicité dépasse le terrain. Les discussions s’enchaînent. Les rires aussi. Le groupe vit ensemble. Et cela compte dans une saison longue.
Concernant Mbappé, Vinicius ne cache pas son enthousiasme. Il raconte même ses messages répétés : « Chaque été, je lui écrivais: 'Quand est-ce que tu viens?' J’étais son agent. J’ai fait la même chose avec Bellingham. Je veux jouer avec les meilleurs pour avoir une meilleure chance de gagner ».
Le message amuse. Mais il traduit une ambition claire : évoluer avec l’élite pour viser les titres.
- Getty
Un équilibre délicat en attaque
Depuis l’été 2024, Mbappé affole les compteurs. En une saison et demie, il cumule déjà 82 buts toutes compétitions avec le maillot blanc. L’association fonctionne. Les statistiques parlent. Pourtant, la déclaration sur Benzema ne passe pas inaperçue. Affirmer qu’il reste "mon préféré" peut surprendre. Surtout quand on partage l’attaque avec l’un des joueurs les plus décisifs du moment.
Vinicius ne cherche pas la polémique. Il parle avec le cœur. Il évoque un passé fort. Il assume ses souvenirs.
Au Real Madrid, les générations se croisent. Les complicités naissent, évoluent, changent. Mais certaines restent gravées.