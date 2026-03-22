Alors que son avenir semblait scellé il y a encore quelques mois, un retournement inattendu redistribue aujourd’hui les cartes. Freiné par des soucis physiques persistants, Antonio Rudiger apparaissait en fin de cycle au Real Madrid. Mais en interne, la tendance s’est inversée ces dernières semaines. Entre performances retrouvées et signaux positifs sur le plan médical, le défenseur allemand redevient un élément central. Une évolution qui pourrait bien bouleverser les plans du club madrilène pour le prochain mercato.
Real Madrid, énorme retournement de situation pour Antonio Rudiger
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Une renaissance physique qui change tout pour Antonio Rudiger
Pendant une longue période, Antonio Rudiger a dû composer avec des douleurs récurrentes au genou, alimentant les doutes autour de sa capacité à enchaîner les rencontres au plus haut niveau. Cette situation avait même poussé les dirigeants madrilènes à envisager un renfort défensif en vue de la saison prochaine.
Mais la donne a changé après un traitement spécifique suivi à Londres, validé par le club, selon Foot Mercato. Grâce à des injections ciblées, le défenseur a vu ses douleurs disparaître progressivement, lui permettant de retrouver de meilleures sensations. Antonio Rudiger a ainsi pu reprendre un rythme compétitif soutenu, enchaînant les titularisations et retrouvant une régularité qui lui faisait défaut depuis plusieurs mois.
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Des performances solides qui relancent son statut au Real Madrid
Depuis son retour en forme, Antonio Rudiger affiche un niveau de performance en nette progression. Solide défensivement, il s’est également illustré dans des moments clés, notamment avec une réalisation importante face au Celta de Vigo (1-2). Cette montée en puissance n’est pas passée inaperçue en interne.
Certains membres du staff n’ont pas hésité à saluer son implication et sa résilience.« Je suis prêt à ériger une statue de Rüdiger dans mon jardin. Dès le premier jour, il s’est mis à la disposition du staff technique. Il m’avait dit qu’en mars, quand les choses deviendraient difficiles, il serait disponible, et le voilà. Son parcours à Londres a été une chance », avait notamment confié Alvaro Arbeloa en conférence de presse.
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Le Real Madrid ouvert à une prolongation d’Antonio Rudiger
Au-delà de ses performances récentes, Antonio Rudiger séduit également par son engagement constant. Malgré les douleurs, il avait continué à jouer la saison passée, multipliant les efforts pour rester compétitif. Cette détermination a été fortement appréciée par le club, qui voit désormais en lui un élément fiable pour la fin de saison. Aujourd’hui, les indicateurs sont au vert. Le défenseur a participé à la grande majorité des derniers matchs, confirmant qu’il a surmonté ses problèmes physiques.
Une évolution qui pousse les dirigeants à revoir leur position concernant son avenir, alors qu’un départ semblait encore envisagé récemment. Dans ce contexte, Antonio Rudiger pourrait bien prolonger son aventure avec la Casa Blanca. Selon les informations rapportées par AS et reprises par Foot Mercato, le joueur souhaiterait étendre son contrat d’au moins une saison supplémentaire. Une perspective qui apparaît désormais crédible au regard de sa condition physique retrouvée.