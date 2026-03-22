Real Madrid, énorme retournement de situation pour Antonio Rudiger

Pendant une longue période, Antonio Rudiger a dû composer avec des douleurs récurrentes au genou, alimentant les doutes autour de sa capacité à enchaîner les rencontres au plus haut niveau. Cette situation avait même poussé les dirigeants madrilènes à envisager un renfort défensif en vue de la saison prochaine.

Mais la donne a changé après un traitement spécifique suivi à Londres, validé par le club, selon Foot Mercato. Grâce à des injections ciblées, le défenseur a vu ses douleurs disparaître progressivement, lui permettant de retrouver de meilleures sensations. Antonio Rudiger a ainsi pu reprendre un rythme compétitif soutenu, enchaînant les titularisations et retrouvant une régularité qui lui faisait défaut depuis plusieurs mois.