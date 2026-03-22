"Rüdiger est un exemple pour les jeunes", la défense enflammée d'Arbeloa

Le vétéran allemand est en fin de contrat cet été et se bat pour une prolongation d'un an au Santiago Bernabéu.





Avant le derby madrilène, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, Diego Simeone, a fait l'éloge d'Arbeloa et de son impact sur le Real Madrid. L'ancien entraîneur de la Castilla a également eu des mots aimables pour son homologue, interrogé sur les propos de Simeone qualifiant l'Atlético d'« équipe du peuple », et plus précisément, sur ce que cela signifiait pour le Real Madrid.





« Non… oui… eh bien, ça me plaît beaucoup (sourire). Je suis concentré sur mon équipe. Et c'est un privilège d'affronter des entraîneurs comme Diego Simeone, qui démontre sa qualité et son talent depuis de nombreuses années à l'Atlético de Madrid. Le chemin qu'il a parcouru, la constance dont il a fait preuve et la place qu'il a redonnée à l'Atlético de Madrid… », a-t-il déclaré au Diario AS.





« C’est un privilège, car c’est le genre d’entraîneur qui vous pousse à vous dépasser, exige le meilleur de vous-même et vous oblige à réfléchir à deux fois avant chaque match. Alors… eh bien, je le répète : c’est un privilège de pouvoir affronter les meilleurs entraîneurs du monde. »





« Rüdiger est un exemple pour les jeunes joueurs »





Un autre sujet abordé lors de sa conférence de presse concernait Antonio Rüdiger. Le joueur de 33 ans a essuyé des critiques ces dernières semaines, non seulement pour avoir donné un coup de genou à la tête de Diego Rico (Getafe), mais aussi pour avoir affirmé que Rico ne se serait pas relevé s’il avait eu l’intention de le blesser. Alors que le Real Madrid serait sur le point de lui proposer un nouveau contrat, Arbeloa a été interrogé sur son avenir.





« Je n’aime pas m’immiscer dans ce genre d’affaires ; j’ai beaucoup de respect pour le club et le joueur, et ce sont les deux parties qui doivent se comprendre. Mais si vous voulez mon avis… je serais prêt à faire ériger une statue de Rüdiger dans mon jardin. Dès mon arrivée, il s’est toujours montré entièrement disponible pour le staff technique. Je me souviens parfaitement qu’il s’est assis avec moi et m’a dit : “Monsieur, je serai là en mars ; quand les moments difficiles arriveront, je serai prêt.” Et il l’a été, sans aucun doute. »





« Nous avons eu la chance que le traitement qu'il a reçu avec Niko (Mihic) à Londres ait porté ses fruits. Il est un modèle pour tous les jeunes joueurs. Et bien… j'espère que les supporters du Real Madrid sont conscients de la chance que nous avons de l'avoir dans notre club. Et qu'ils lui seront toujours reconnaissants pour son implication, sa personnalité et le caractère qu'il apporte à l'équipe. Pour son talent de joueur. (Pause) Je n'ai que des éloges à faire à Antonio Rüdiger. »