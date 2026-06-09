Quelle équipe sera la plus grande déception de la Coupe du monde 2026 ? Les rédacteurs de GOAL donnent leur avis

Chez GOAL, nous prétendons connaître un peu le football. Nous avons donc demandé à nos rédacteurs et journalistes, au Royaume-Uni comme aux États-Unis, de livrer leurs pronostics pour le tournoi. Du Soulier d’or au Ballon d’or en passant par les outsiders, voici un tour d’horizon complet de ce à attendre du plus grand tournoi jamais organisé par la FIFA.

Aujourd’hui, nous leur avons demandé d’identifier les sélections qui pourraient constituer les plus grandes déceptions de la compétition. Voici leurs pronostics…