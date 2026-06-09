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World Cup flops GFXGetty/GOAL
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Quelle équipe sera la plus grande déception de la Coupe du monde 2026 ? Les rédacteurs de GOAL donnent leur avis

Opinion
Coupe du monde
Angleterre
Brésil
Allemagne
Argentine
Espagne
Pays-Bas
Croatie
FEATURES

Plus que deux jours avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026. Les meilleurs joueurs de la planète atterriront aux États-Unis, au Mexique et au Canada pour un été de football prometteur. Tandis que certaines sélections viseront simplement un passage en phase à élimination directe, d’autres n’envisagent qu’un triomphe final comme un succès. Préparez-vous à cinq semaines et demie de suspense, où joies et déceptions s’alterneront inévitablement.

Chez GOAL, nous prétendons connaître un peu le football. Nous avons donc demandé à nos rédacteurs et journalistes, au Royaume-Uni comme aux États-Unis, de livrer leurs pronostics pour le tournoi. Du Soulier d’or au Ballon d’or en passant par les outsiders, voici un tour d’horizon complet de ce à attendre du plus grand tournoi jamais organisé par la FIFA.

Aujourd’hui, nous leur avons demandé d’identifier les sélections qui pourraient constituer les plus grandes déceptions de la compétition. Voici leurs pronostics…

  • Vinicius Jr Brazil 2026Getty Images

    « Le Brésil n'a toujours pas trouvé son rythme »

    Mark Doyle : Le Brésil ne pourrait pas espérer un meilleur entraîneur que Carlo Ancelotti, spécialiste reconnu de la transformation d’égo en collectif performant. Son passé commun – ponctué de titres – avec plusieurs cadres de la Seleção constitue un atout supplémentaire. Néanmoins, la sélection auriverde n’a pas encore trouvé son rythme sous la houlette du technicien italien, arrivé il y a seulement un an, et, comme il l’a lui-même admis, l’effectif manque de profondeur à plusieurs postes. Ajoutons à cela un groupe délicat dont la sélection ne est pas assurée de sortir en tête, et l’on pourrait assister à une élimination précoce, peut-être même dès les seizièmes de finale.

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  • Julian Nagelsmann Germany 2026Getty Images

    « L’Allemagne présente des faiblesses sur l’ensemble du terrain. »

    Krishan Davis estime que l’Allemagne, qui n’a plus brillé dans un grand tournoi depuis sa demi-finale à l’Euro 2016, ne dispose pas actuellement d’un effectif capable d’inverser la tendance. Si elle aligne plusieurs éléments solides, elle souffre selon moi de lacunes sur l’ensemble du terrain que des adversaires plus forts sauront exploiter. Je l’imagine sortir de son groupe, mais je doute qu’elle aille bien plus loin.

  • Spain v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    « L'Espagne dépend beaucoup trop de Yamal »

    Stephen Darwin : Beaucoup d’observateurs voient l’Espagne aller au bout cette année, et pour cause : la Roja a brillé lors de l’Euro 2024. Le groupe est quasiment inchangé, malgré le départ de un ou deux cadres, mais l’équipe semble trop dépendre de Lamine Yamal. Le meilleur joueur du monde aborde d’ailleurs la compétition blessé et épuisé après une saison intense avec Barcelone, et si un adversaire en phase à élimination directe parvient à le neutraliser, les chances de titre de la Roja s’effondreront.

  • Donyell Malen Netherlands 2026Getty Images

    « Un tirage au sort difficile pourrait précipiter l’élimination des Néerlandais »

    Amee Ruszkai estime qu’il y a de fortes chances d’assister à un match très intéressant en seizièmes de finale entre les Pays-Bas, vainqueurs du groupe F, et le Maroc, s’ils terminent deuxièmes du groupe C derrière le Brésil. Un tel scénario entraînerait une élimination prématurée pour l’un de ces effectifs pourtant talentueux, probablement les Oranje. Plusieurs cadres néerlandais sont encore incertains sur le plan physique, le poste d’arrière gauche reste problématique et les dernières sorties ont été loin de convaincre. Malgré de réelles qualités, un parcours à élimination directe ardu pourrait donc renvoyer les Bataves chez eux dès les premiers tours.

  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    « Un sixième titre pourrait bien échapper au Brésil »

    Chris Burton : Sur les 26 joueurs retenus dans l’effectif brésilien, 16 ont 28 ans ou plus. Si l’expérience demeure une qualité précieuse, la Seleção n’a-t-elle pas déjà tout donné ? Elle pourrait souffrir face à des adversaires plus vifs en défense, et il faudra sans doute s’appuyer sur un autre joueur que Neymar, souvent blessé, pour animer l’attaque. Vinicius Jr en est-il capable ? L’équipe de Carlo Ancelotti devrait facilement passer la phase de groupes, mais un sixième titre mondial pourrait bien être hors de sa portée.

  • Joshua Kimmich Germany 2026Getty Images

    « L’Allemagne pourrait être surpris par Curaçao »

    Alex Labidou : « L’Allemagne ne fait plus peur comme par le passé, et le sélectionneur Julian Nagelsmann est sévèrement critiqué par la presse locale pour ses choix tactiques. Son attaque est dynamique, mais très irrégulière. Cette équipe pourrait créer la surprise face à Curaçao ou à l’Équateur lors de la phase de groupes. »

  • koeman Getty Images

    « Koeman peine à tirer le meilleur des Pays-Bas »

    Peter McVitie : Le sélectionneur néerlandais Ronald Koeman dispose d’un vivier de talents impressionnant, ayant réuni un groupe de stars néerlandaises évoluant dans les meilleurs championnats d’Europe. Le fait qu’un contingent aussi important – 15 joueurs – évolue en Premier League devrait les mettre en bonne posture pour affronter un mois éprouvant en Amérique du Nord, mais le sélectionneur des Oranje ne parvient toujours pas à tirer le meilleur de son équipe. Une défaite frustrante 1-0 contre l'Algérie lors du premier match amical de préparation a mis en évidence d'énormes lacunes qui continuent de hanter l'équipe de Koeman, celle-ci ayant payé le prix fort pour son incapacité déconcertante à trouver le chemin des filets.

  • Luka Modric Croatia 2026Getty Images

    « La sélection croate est expérimentée »

    Ryan Tolmich : « Il y a généralement toujours au moins un faux pas en phase de groupes, mais avec l’élargissement du tableau, cela semble un peu moins probable qu’auparavant. Les cadors devraient toutefois s’en sortir, et comme la plupart des troisièmes se qualifient aussi, le risque est limité. Cela dit, certaines formations du deuxième chapeau pourraient décevoir : la Croatie vieillit, l’Uruguay traverse une période chaotique et le Sénégal doit composer avec les décisions absurdes de sa fédération. Ces trois sélections sont capables de créer des problèmes à leurs adversaires, mais elles risquent aussi d’en rencontrer elles-mêmes.

  • Lionel Messi Argentina(C)Getty Images

    « L'Argentine n'a pas renouvelé son effectif »

    Tom Hindle : L’Argentine, même si cela fait mal de le reconnaître. Parier contre Lionel Messi relève presque du crime, d’autant plus avec cette version de l’Albiceleste. Toutefois, le groupe n’a pas été suffisamment renouvelé : c’est presque la même équipe qu’en 2022, privée de l’expérience de plusieurs cadres et avec des joueurs titulaires désormais quatre ans plus âgés. Les performances décevantes de joueurs clés comme Alexis Mac Allister et Rodrigo De Paul alimentent les doutes, et la phase de préparation n’a pas été suffisamment convaincante pour les dissiper. Une sortie en quarts de finale semble donc possible.

  • Harry Kane England 2026Getty Images

    « L'Angleterre à deux doigts du désastre en cas de blessure de Kane »

    Tom Maston : « J’espère me tromper, mais l’Angleterre ne me convainc pas. Certes, sa campagne de qualification a été historique, mais ses performances en amicaux face à des nations présentes au Mondial ont été alarmantes. De plus, Thomas Tuchel n’a presque jamais pu aligner sa meilleure défense-attaque. Les Three Lions n’ont qu’une marge d’erreur infime : une blessure de Harry Kane et l’édifice pourrait s’effondrer ; une charnière défensive tributaire de la forme de John Stones pour contenir les meilleurs attaquants. Ajoutez à cela un climat peu familier et un tirage au sort potentiellement piégeux en phase à élimination directe, et l’on peut légitimement douter de la capacité de l’Angleterre à atteindre les quarts de finale.