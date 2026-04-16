L’arbitre Slavko Vincic a expulsé Camavinga à la 86^e minute du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions, mercredi soir, alors que le Real menait 3-2. D’après les images, l’officiel slovène n’aurait pas immédiatement réalisé que le milieu du Real avait déjà reçu un premier avertissement ; il semblait donc parti pour brandir un simple carton jaune. Se rendant compte quelques instants plus tard que le milieu de terrain avait déjà été averti, l’arbitre n’a alors eu d’autre choix que de sortir le carton rouge accompagnant le deuxième jaune.
« S’il n’avait pas eu cela en tête (que Camavinga avait déjà reçu un carton jaune, ndlr), alors c’était un simple carton jaune, car c’est ce qu’il voulait donner », a souligné Eberl après le coup de sifflet final sur DAZN. « S’il ne l’avait pas donné parce qu’il pensait qu’il avait déjà reçu un carton jaune… Mais là : un simple carton jaune. »