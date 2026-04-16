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Oliver Maywurm

Traduit par

« Qu’il s’en aille, tout simplement » : Max Eberl, le directeur sportif du Bayern Munich, ne comprend pas la colère du Real Madrid

Ligue des Champions
Bayern Munich vs Real Madrid
Bayern Munich
Real Madrid
E. Camavinga

Max Eberl, directeur sportif du Bayern Munich, estime que les vives protestations du Real Madrid au sujet de l'expulsion d'Eduardo Camavinga sont infondées.

L’arbitre Slavko Vincic a expulsé Camavinga à la 86^e minute du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions, mercredi soir, alors que le Real menait 3-2. D’après les images, l’officiel slovène n’aurait pas immédiatement réalisé que le milieu du Real avait déjà reçu un premier avertissement ; il semblait donc parti pour brandir un simple carton jaune. Se rendant compte quelques instants plus tard que le milieu de terrain avait déjà été averti, l’arbitre n’a alors eu d’autre choix que de sortir le carton rouge accompagnant le deuxième jaune.

« S’il n’avait pas eu cela en tête (que Camavinga avait déjà reçu un carton jaune, ndlr), alors c’était un simple carton jaune, car c’est ce qu’il voulait donner », a souligné Eberl après le coup de sifflet final sur DAZN. « S’il ne l’avait pas donné parce qu’il pensait qu’il avait déjà reçu un carton jaune… Mais là : un simple carton jaune. »


  • Après avoir sifflé une faute de Camavinga sur Harry Kane dans la moitié de terrain du Bayern, l’arbitre Vincic a retiré le ballon pour empêcher le FCB d’exécuter rapidement le coup franc. Estimant cette intervention passible d’un carton jaune, il a ensuite expulsé le milieu madrilène, provoquant l’indignation des Merengues.

    « Un peu mesquin », a estimé le commentateur deDAZN Jan Platte à propos de cette décision, tandis que l’expert Sami Khedira a immédiatement fait remarquer : « Mais c’est parce qu’il (Vincic, ndlr) ne l’avait pas vu. » Le champion du monde a néanmoins clairement critiqué cette expulsion très controversée : « Il n’est pas acceptable qu’un arbitre influence ainsi le match et, éventuellement, en décide l’issue. »

    Au Real, l’expulsion a provoqué un vif étonnement et des protestations d’autant plus fortes que, réduits à dix, les Madrilènes ont finalement perdu 3-4 dans les dernières minutes, synonyme d’élimination de la Ligue des champions. De son côté, le dirigeant bavarois Max Eberl a jugé l’attitude de Camavinga inutile : « Il avait déjà pris le ballon des mains deux fois auparavant. Il n’avait qu’à le laisser et s’en aller ! »

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    Lors du match retour contre le FC Bayern, le Real Madrid a également profité de décisions arbitrales

    À la fin du match, les Madrilènes se sont rués sur Vincic en protestant avec véhémence ; Arda Güler, auteur d'un doublé, a même reçu un carton rouge pour ses propos à l'encontre de l'arbitre. « L'arbitre a détruit le match », s'est emporté plus tard l'entraîneur du Real, Alvaro Arbeloa. « Personne ne comprend cette décision. Comment peut-on expulser un joueur pour un geste pareil, dans un match de ce niveau ? C’est totalement inexplicable, injuste. Ça nous fait très mal ! »

    Néanmoins, les Merengues ont également tiré parti de deux décisions arbitrales discutables. Vincic a en effet accordé au Real le coup franc que Güler a magnifiquement transformé en but à la 30^e minute, réduisant le score à 2-1 pour les visiteurs, alors qu’il n’y avait pas réellement faute de Konrad Laimer sur Brahim Diaz. Le contact, léger, ne méritait pas sifflet.

    De plus, le troisième but madrilène, inscrit juste avant la mi-temps, avait été précédé d’un tacle du défenseur Antonio Rüdiger sur Josip Stanisic qui méritait logiquement d’être sanctionné. « Il voit que j’arrive et il me percute. Avant, on laissait l’avantage et, si on perdait le ballon, on sifflait un coup franc. Peut-être que l’arbitre a oublié cette règle, je ne sais pas », a regretté Stanisic après la rencontre. Le jeu a ensuite repris et Kylian Mbappé a inscrit le 3-2 pour les Madrilènes. L’entraîneur du FC Bayern, Vincent Kompany, a pour sa part écopé d’un carton jaune pour protestation et manquera ainsi le match aller de la demi-finale contre le Paris Saint-Germain.

  • Le Real Madrid éliminé par le FC Bayern : Alvaro Arbeloa doit-il partir ?

    Après la victoire 2-1 du Bayern lors du match aller, la rencontre retour à Munich a également tourné à un duel spectaculaire. Le champion d’Allemagne en titre a rapidement réagi par l’intermédiaire d’Aleksandar Pavlovic après l’ouverture du score précoce de Güler, suite à une passe ratée fatale du gardien du FCB Manuel Neuer. Le 1-2 sur coup franc de Güler a été suivi peu après par un nouveau but égalisateur de Harry Kane, et cette première mi-temps spectaculaire s’est terminée sur un but de Mbappé.

    En seconde période, le rythme baisse, mais chacun pressent que la prochaine réalisation pourrait s’avérer décisive. Environ trois minutes après le carton jaune-rouge reçu par Camavinga, le Bayern a pris l’avantage lorsque Luis Diaz a inscrit le but libérateur du 3-3. Les efforts du Real pour forcer la prolongation ont été vains ; au contraire, Michael Olise a inscrit le but du 4-3 dans la dernière action du match.

    Au Real, l’entraîneur Arbeloa voit son poste plus que jamais menacé : selon The Athletic, son départ devrait être officialisé au plus tard cet été. Le sélectionneur français Didier Deschamps, qui quittera les Bleus après la prochaine Coupe du monde, est déjà évoqué comme successeur potentiel.

    Le club madrilène pourrait ainsi rester bredouille cette saison : déjà éliminé de la Coupe du Roi après une défaite surprise 1-0 au huitième de finale contre Albacete, club de deuxième division, il pointe à neuf points du FC Barcelone à sept journées de la fin du championnat. Pire, les Merengues pourraient voir leur grand rival être sacré champion dès le Clásico du Camp Nou début mai.

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    Le FC Bayern Munich garde intact son rêve de triplé

    Le Bayern Munich est virtuellement champion d’Allemagne, le titre ne lui échappant plus qu’en théorie. Un succès dimanche prochain à domicile contre le VfB Stuttgart pourrait même lui offrir le sacre mathématiquement.

    Le rêve du triplé reste d’actualité : en Coupe d’Allemagne, la demi-finale contre le Bayer Leverkusen est programmée la semaine prochaine, tandis que le match aller des demi-finales de la Ligue des champions se tiendra le 28 avril au Parc des Princes, avant un retour huit jours plus tard à l’Allianz Arena.


  • Demi-finales de la Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

    Date

    Match

    Mardi 28 avril

    Paris Saint-Germain vs FC Bayern Munich

    Mercredi 29 avril

    Atlético Madrid – Arsenal FC

    Mardi 5 mai

    Arsenal FC – Atlético Madrid

    Mercredi 6 mai

    FC Bayern Munich – Paris Saint-Germain

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