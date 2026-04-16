À la fin du match, les Madrilènes se sont rués sur Vincic en protestant avec véhémence ; Arda Güler, auteur d'un doublé, a même reçu un carton rouge pour ses propos à l'encontre de l'arbitre. « L'arbitre a détruit le match », s'est emporté plus tard l'entraîneur du Real, Alvaro Arbeloa. « Personne ne comprend cette décision. Comment peut-on expulser un joueur pour un geste pareil, dans un match de ce niveau ? C’est totalement inexplicable, injuste. Ça nous fait très mal ! »

Néanmoins, les Merengues ont également tiré parti de deux décisions arbitrales discutables. Vincic a en effet accordé au Real le coup franc que Güler a magnifiquement transformé en but à la 30^e minute, réduisant le score à 2-1 pour les visiteurs, alors qu’il n’y avait pas réellement faute de Konrad Laimer sur Brahim Diaz. Le contact, léger, ne méritait pas sifflet.

De plus, le troisième but madrilène, inscrit juste avant la mi-temps, avait été précédé d’un tacle du défenseur Antonio Rüdiger sur Josip Stanisic qui méritait logiquement d’être sanctionné. « Il voit que j’arrive et il me percute. Avant, on laissait l’avantage et, si on perdait le ballon, on sifflait un coup franc. Peut-être que l’arbitre a oublié cette règle, je ne sais pas », a regretté Stanisic après la rencontre. Le jeu a ensuite repris et Kylian Mbappé a inscrit le 3-2 pour les Madrilènes. L’entraîneur du FC Bayern, Vincent Kompany, a pour sa part écopé d’un carton jaune pour protestation et manquera ainsi le match aller de la demi-finale contre le Paris Saint-Germain.