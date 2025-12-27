Élu personnalité de l’année par le quotidien portugais A Bola, Vitinha a pris le temps de se retourner sur une saison hors normes. Entre titres, reconnaissance mondiale et exigence personnelle, le milieu du PSG s’est livré avec une rare sincérité, notamment sur son rapport à Luis Enrique, figure centrale de son évolution.
PSG : la sortie remarquée de Vitinha sur Luis Enrique
Une saison historique racontée de l’intérieur
Au moment de dresser le bilan, Vitinha ne cache rien. Le Portugais parle d’une année presque idéale, marquée par une domination collective rarement vue à Paris. Sextuplé, influence constante, rôle central dans le jeu : le milieu décrit une saison où tout s’aligne, ou presque.
« Pour moi c’est une saison pratiquement parfaite. C’est un peu ingrat de ne pas dire parfaite, car il y a eu cette finale de la Coupe du monde des clubs, où nous sommes allés en finale, mais sinon, c’était… C’était parfait. J’ai joué un rôle important dans la très forte équipe que nous avons. Je me suis senti important, j’ai senti que j’avais une grande participation et une grande influence dans l’équipe, et c’était pareil en sélection. Quand ça se produit, c’est parfait. Ce fut une année incroyable, tant au niveau collectif qu’individuel », confie-t-il.
Vitinha insiste sur ce sentiment rare pour un joueur de ce niveau : se sentir décisif, respecté et pleinement intégré dans un collectif de très haut standing.
Le PSG, référence actuelle du football mondial ?
Interrogé sur la place du PSG dans la hiérarchie internationale, Vitinha adopte un discours nuancé, loin de toute autosatisfaction. Oui, Paris domine. Mais rien n’est acquis.
« Le football est un sport d’instant présent, comme nous le savons. Il est en constante évolution. On peut dire que le PSG est vraiment l’équipe du moment, l’équipe de l’année, cela ne fait aucun doute. Mais nous devons sans cesse le prouver », explique-t-il.
Le Portugais rappelle à quel point chaque trophée compte. La Coupe intercontinentale remportée en décembre sert d’exemple. Sans ce succès, la perception extérieure aurait pu changer très vite.
« Donc, si vous me posez la question dans une semaine, ce ne sera peut-être plus le cas. Pour l’instant, je dirais que oui. Au moins, c’est l’une des équipes du moment, qui est en tête et qui fait partie des meilleures », ajoute le milieu de terrain observé par le Real Madrid.
Malgré tout, une obsession personnelle
Troisième du Ballon d’Or, pilier du PSG et de la sélection, Vitinha refuse de se reposer sur ses lauriers. Il évoque sans détour ce qui le frustre encore dans son jeu. Son pied gauche.
« Luis Enrique me prend la tête jour et nuit pour que j’améliore mon pied gauche. C’est quelque chose qui m’obsède aussi. On a dit que mon pied gauche était fonctionnel… C’est absurde. Mon pied gauche est quasiment inutile. Il est vraiment mauvais et c’est un point que je dois absolument améliorer », lâche-t-il.
Un discours rare à ce niveau, où l’exigence personnelle dépasse largement les distinctions individuelles.
Luis Enrique, déclencheur silencieux
Dans cet entretien, Vitinha glisse aussi un hommage fort à son entraîneur. Une relation basée sur la confiance et la rigueur.
« Luis Enrique avait plus confiance en moi que je n’en avais en moi-même », a-t-il avoué.
Une phrase simple. Mais lourde de sens. Elle résume l’impact du technicien espagnol sur un joueur désormais installé parmi les références mondiales. Et laisse entrevoir une suite encore plus ambitieuse.