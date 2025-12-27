PSG : la sortie remarquée de Vitinha sur Luis Enrique

Au moment de dresser le bilan, Vitinha ne cache rien. Le Portugais parle d’une année presque idéale, marquée par une domination collective rarement vue à Paris. Sextuplé, influence constante, rôle central dans le jeu : le milieu décrit une saison où tout s’aligne, ou presque.

« Pour moi c’est une saison pratiquement parfaite. C’est un peu ingrat de ne pas dire parfaite, car il y a eu cette finale de la Coupe du monde des clubs, où nous sommes allés en finale, mais sinon, c’était… C’était parfait. J’ai joué un rôle important dans la très forte équipe que nous avons. Je me suis senti important, j’ai senti que j’avais une grande participation et une grande influence dans l’équipe, et c’était pareil en sélection. Quand ça se produit, c’est parfait. Ce fut une année incroyable, tant au niveau collectif qu’individuel », confie-t-il.

Vitinha insiste sur ce sentiment rare pour un joueur de ce niveau : se sentir décisif, respecté et pleinement intégré dans un collectif de très haut standing.