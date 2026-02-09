La lourde défaite de l’Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain (5-0) a laissé des traces, et un nom concentre l’essentiel des critiques : Leonardo Balerdi. Le capitaine marseillais, impliqué sur plusieurs buts encaissés, fait l’objet d’analyses sévères dans la presse sportive et chez les consultants. Entre erreurs techniques, choix défensifs contestés et attitude pointée du doigt, la soirée de Leonardo Balerdi pourrait marquer un tournant important dans son statut au sein du club olympien.
PSG - OM, la presse française dézingue Leonardo Balerdi
Une soirée cauchemardesque pour Leonardo Balerdi face au PSG
Dès le coup de sifflet final, les observateurs ont rapidement désigné Leonardo Balerdi comme l’un des principaux responsables de la déroute olympienne. Sur plusieurs actions décisives, Leonardo Balerdi a été jugé en difficulté dans l’alignement défensif, dans la gestion de la profondeur et dans ses interventions techniques, des lacunes qui ont facilité les offensives parisiennes. Les notes attribuées au défenseur illustrent la sévérité des jugements, certaines rédactions lui attribuant même les évaluations les plus basses de la rencontre.
La presse nationale n’a pas hésité à employer des termes très durs pour qualifier la performance de Leonardo Balerdi. « Capitaine naufrage », titre L’Équipe, avant d’ajouter : « Dépassé par la vitesse adverse, gagné par la nervosité, il a sombré comme rarement et a été le symbole de la faillite défensive olympienne ». La Provence évoque également « le naufrage de Balerdi », tout en rappelant que Leonardo Balerdi aurait pu bénéficier d’une décision arbitrale favorable après une intervention dangereuse subie en première période, ce qui aurait potentiellement changé le cours du match.
La presse française très sévère envers Balerdi après PSG - OM
La sévérité des analyses ne s’est pas limitée aux journaux. Plusieurs consultants et observateurs ont également pris position, certains estimant que Leonardo Balerdi ne devrait plus occuper un rôle de leadership au sein de l’équipe. Alexandre Chaillol a ainsi déclaré : « Leonardo Balerdi ne doit plus jamais porter le brassard de l’OM ! (…) Balerdi, c’est un capitaine qui te fait couler le navire, il le sabote. (…) Ce mec est un clown, qui a 27 ans, il fait 5 bonnes performances dans l’année ». Ces propos témoignent de l’ampleur de la remise en question entourant Leonardo Balerdi au lendemain de la rencontre.
D’autres consultants ont davantage insisté sur les aspects tactiques et comportementaux. Samuel Umtiti a analysé la situation en soulignant les difficultés défensives structurelles sur RMC : « Cette saison, l’OM est en difficulté quand ils doivent défendre la profondeur. Balerdi a du mal avec ça, comment tu veux faire si tu ne travailles pas ça à l’entraînement ? Et à chaque fois, ils demandent à leur ligne défensive de monter mais ils laissent un boulevard derrière. C’est trop compliqué pour ce genre de joueurs qui ont du mal, et là on parle d’intelligence de jeu ». Dans la même veine, Adil Rami a déclaré au micro de Ligue 1+: « Déjà de base il passe son temps à chambrer les joueurs et à s’embrouiller avec. Tu es quand même le capitaine de l’OM. Tu dois plus te concentrer sur le jeu, sur ton football, et de bien manier ta défense. Depuis très longtemps, il ne joue pas ce rôle-là comme il le devrait. »
Leonardo Balerdi a perdu de nouveaux crédits à Marseille
Au-delà de la rencontre elle-même, cette séquence relance un débat ancien autour de la régularité de Leonardo Balerdi. Depuis plusieurs saisons, le défenseur argentin alterne performances solides et erreurs coûteuses, ce qui entretient une division persistante parmi les observateurs et les supporters. Si certains continuent de souligner ses qualités de relance et son engagement d’après Foot Mercato, d’autres estiment que Leonardo Balerdi peine encore à franchir un cap en matière de concentration et de maîtrise défensive.
Les prochaines rencontres pourraient donc être déterminantes pour Leonardo Balerdi, dont le statut de capitaine et de titulaire indiscutable est désormais davantage questionné. Une réaction rapide sur le terrain permettrait d’atténuer les critiques, mais une nouvelle contre-performance renforcerait les appels à une réorganisation de la défense marseillaise. Dans tous les cas, la prestation de Leonardo Balerdi lors de PSG-OM restera comme l’un des épisodes les plus commentés de la saison olympienne.