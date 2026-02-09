PSG - OM, la presse française dézingue Leonardo Balerdi

La sévérité des analyses ne s’est pas limitée aux journaux. Plusieurs consultants et observateurs ont également pris position, certains estimant que Leonardo Balerdi ne devrait plus occuper un rôle de leadership au sein de l’équipe. Alexandre Chaillol a ainsi déclaré : « Leonardo Balerdi ne doit plus jamais porter le brassard de l’OM ! (…) Balerdi, c’est un capitaine qui te fait couler le navire, il le sabote. (…) Ce mec est un clown, qui a 27 ans, il fait 5 bonnes performances dans l’année ». Ces propos témoignent de l’ampleur de la remise en question entourant Leonardo Balerdi au lendemain de la rencontre.

D’autres consultants ont davantage insisté sur les aspects tactiques et comportementaux. Samuel Umtiti a analysé la situation en soulignant les difficultés défensives structurelles sur RMC : « Cette saison, l’OM est en difficulté quand ils doivent défendre la profondeur. Balerdi a du mal avec ça, comment tu veux faire si tu ne travailles pas ça à l’entraînement ? Et à chaque fois, ils demandent à leur ligne défensive de monter mais ils laissent un boulevard derrière. C’est trop compliqué pour ce genre de joueurs qui ont du mal, et là on parle d’intelligence de jeu ». Dans la même veine, Adil Rami a déclaré au micro de Ligue 1+: « Déjà de base il passe son temps à chambrer les joueurs et à s’embrouiller avec. Tu es quand même le capitaine de l’OM. Tu dois plus te concentrer sur le jeu, sur ton football, et de bien manier ta défense. Depuis très longtemps, il ne joue pas ce rôle-là comme il le devrait. »