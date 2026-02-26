PSG - Monaco : Sébastien Pocognoli crie au scandale arbitral après l’élimination

En conférence de presse, Sébastien Pocognoli ne masque ni sa déception ni son irritation. « Pour moi, ce carton rouge n'est pas mérité. C'est un peu sévère. Surtout que l'enchaînement des deux cartons se fait dans un laps de temps de cinq minutes (trois en réalité, Ndlr) », a tranché Sébastien Pocognoli en conférence de presse.

Le technicien pointe ensuite une situation qu’il juge comparable. « C'est un jeune joueur. Pas de problème s'il (l'arbitre) le donne. Mais alors il doit le donner 10 minutes plus tard à (Lucas) Hernandez qui est en face du quatrième arbitre avec une jambe tendue sur Vanderson. À ce moment-là, il y a une psychologie envers Hernandez et on lui dit 'calm down' ('calme-toi', NDLR), alors que c'est un joueur qui a une Coupe du monde. Mais à un jeune joueur, on ne le fait pas. Donc il y a deux poids, deux mesures. Ça se passe trop souvent avec Monaco cette année, malheureusement. Donc (..) il y a aussi un peu de colère », a-t-il ajouté.

Le coach évoque une différence d’appréciation entre un joueur expérimenté comme Lucas Hernandez et un jeune milieu de 21 ans.