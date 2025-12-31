PSG : mauvaise nouvelle pour des supporters parisiens

Samedi soir, à l’approche de la fin de l’année 2025, une quarantaine de supporters parisiens ont décidé de marquer le coup. Autour de la place de Varsovie et de l’esplanade de la Tour Eiffel, fumigènes et feux d’artifice ont illuminé la nuit pour célébrer l’exercice exceptionnel du PSG, conclu par six trophées, dont le tout premier sacre en Ligue des champions le 31 mai dernier.

La fête, improvisée et non autorisée, n’a pourtant causé aucun incident majeur. Cela n’a pas empêché une intervention rapide des forces de l’ordre, alertées par les images de vidéo-protection. Les participants ont été interpellés le soir même.