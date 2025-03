PSG - Liverpool : La révélation explosive qui affole le vestiaire parisien avant Anfield

Liverpool vs Paris Saint-Germain

Le PSG a chuté contre Liverpool, mais son vestiaire refuse d’y voir un échec. Un état d’esprit surprenant qui pourrait tout changer avant le retour.

Contre toute attente, la défaite du PSG face à Liverpool en 8es de finale de Ligue des champions (0-1) n’a pas entamé le moral du groupe. Selon des témoignages internes rapportés par L'Equipe, « l’ambiance n’était pas morose » après le match. Plusieurs joueurs se sont approchés de Gianluigi Donnarumma, mis en cause sur le but de Harvey Elliott, pour le rassurer : « T’inquiète pas, on va se qualifier ». Une solidarité qui illustre l’état d’esprit positif des Parisiens.