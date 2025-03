PSG - Liverpool, l'analyse hallucinante d'Arne Slot

Liverpool vs Paris Saint-Germain

L’entraineur de Liverpool, Arne Slot, est revenu vendredi sur la victoire contre le PSG en Ligue des Champions, mercredi.

À l’issue du huitième de finale aller entre le Paris Saint-Germain et Liverpool, un constat s’impose : les Reds ont été largement dominés. Pourtant, les hommes d’Arne Slot ont quitté le Parc des Princes avec un succès précieux (1-0), grâce à un réalisme froid et une défense héroïque. Face aux critiques sur la physionomie du match, l’entraîneur néerlandais a livré une analyse surprenante, mettant en avant la chance et l’abnégation de son équipe. Une déclaration qui ne manquera pas de faire réagir avant le match retour à Anfield.