PSG, les gros doutes de Jérôme Rothen sur le vestiaire parisien

Mercredi, le Paris Saint-Germain a validé son billet européen après un match nul sans éclat contre l’AS Monaco (2-2), en barrage retour de Ligue des champions. Un score suffisant pour poursuivre l’aventure, mais une prestation jugée inquiétante par Jérôme Rothen. Vendredi, dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, l’ancien international français n’a pas masqué ses réserves : "Ils peuvent se faire accrocher au Havre!" Une phrase qui résume son scepticisme quant à la dynamique actuelle.

Sur les ondes de RMC, Jérôme Rothen a dressé un constat sévère de l’état d’esprit parisien : "Ce vestiaire est bien amorphe par rapport à l’année dernière". Et d’insister : "Ils sont fatigués, ils manquent d’énergie ! On l’a senti quand on était au Parc des Princes. Tu vois que ça manque de gaz. Parfois ils ont envie, c'est vrai, ils ont un mental… ce ne sont pas les Marseillais. Ils s’accrochent toujours, même dans la difficulté. Luis Enrique le dit souvent. Il se passe des choses en interne qu’on ne voit pas forcément et qui ne sont pas réjouissantes pour l’état de forme du groupe et du collectif." Des propos lourds de sens, alors que Paris affiche pourtant une série solide en championnat depuis le début de l’année.