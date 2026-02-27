Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain avance, mais sans convaincre. Derrière la façade d’un résultat suffisant contre Monaco, des interrogations émergent sur l’état réel du groupe parisien. Fatigue, manque d’énergie, leadership fragile : certaines voix, dont celle de Jérôme Rothen, s’élèvent et sèment le doute à l’approche d’un calendrier chargé.
PSG, les gros doutes de Jérôme Rothen sur le vestiaire parisien
Jérôme Rothen note une fatigue générale au PSG
Mercredi, le Paris Saint-Germain a validé son billet européen après un match nul sans éclat contre l’AS Monaco (2-2), en barrage retour de Ligue des champions. Un score suffisant pour poursuivre l’aventure, mais une prestation jugée inquiétante par Jérôme Rothen. Vendredi, dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, l’ancien international français n’a pas masqué ses réserves : "Ils peuvent se faire accrocher au Havre!" Une phrase qui résume son scepticisme quant à la dynamique actuelle.
Sur les ondes de RMC, Jérôme Rothen a dressé un constat sévère de l’état d’esprit parisien : "Ce vestiaire est bien amorphe par rapport à l’année dernière". Et d’insister : "Ils sont fatigués, ils manquent d’énergie ! On l’a senti quand on était au Parc des Princes. Tu vois que ça manque de gaz. Parfois ils ont envie, c'est vrai, ils ont un mental… ce ne sont pas les Marseillais. Ils s’accrochent toujours, même dans la difficulté. Luis Enrique le dit souvent. Il se passe des choses en interne qu’on ne voit pas forcément et qui ne sont pas réjouissantes pour l’état de forme du groupe et du collectif." Des propos lourds de sens, alors que Paris affiche pourtant une série solide en championnat depuis le début de l’année.
Un vestiaire apathique, Marquinhos seul au front
Le consultant est également revenu sur un moment clé de la rencontre face à Monaco, juste après l’égalisation adverse. Toujours selon Jérôme Rothen, l’attitude du groupe pendant la pause a été révélatrice : "Il y a en a un qui parle et heureusement qu’il est là, c’est Marquinhos. Il prend le relais, c’est le capitaine, il essaye de réveiller les mecs. Mais les mecs sont amorphes ! Ils ne disent rien. On entend une mouche voler." Une scène qui alimente les interrogations autour du leadership et de la cohésion interne.
Avant de penser au choc face à Chelsea en huitièmes de finale, le PSG doit d’abord négocier un déplacement piégeux sur la pelouse du Havre AC (26 pts), actuel 13e de Ligue 1, au Stade Océane (samedi, 21h 05). Une affiche que Jérôme Rothen considère loin d’être anodine au regard des signaux perçus ces derniers jours.