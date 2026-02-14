Recruté pour solidifier l’arrière-garde parisienne, Illia Zabarnyi traverse une phase délicate qui soulève de nombreuses interrogations. Lors de la défaite concédée à Rennes (3-1), Illia Zabarnyi a, de nouveau, été au cœur des critiques après une performance marquée par des erreurs et des statistiques inquiétantes. Dans un contexte de forte concurrence défensive et d’exigence élevée au Paris Saint-Germain, Illia Zabarnyi voit sa situation personnelle devenir un sujet central alors que la saison entre dans une période décisive.
PSG, les chiffres lunaires d’Illia Zabarnyi contre Rennes
Illia Zabarnyi dépassé lors de Rennes - PSG
Malgré les prestations irrégulières d’Illia Zabarnyi, Luis Enrique continue de défendre son joueur. Interrogé sur l’adaptation du défenseur ukrainien, l’entraineur du Paris Saint-Germain déclarait : «Je ne suis pas d’accord avec vous (ndlr : sur les difficultés du joueur). Vous avez dit il y a un mois qu’on était souvent précis sur nos signatures et que la difficulté de l’adaptation était réelle. Je ne suis pas préoccupé par nos joueurs recrutés cet été. C’est difficile de s’adapter vite. Je suis content de ceux qu’on a signés. Normalement, tu peux donner des minutes de jeu dans la saison mais avec l’élimination en Coupe de France, on perd quatre matches. C’est le moment clé de la saison et on a besoin de tous les joueurs pour aider l’équipe. Il faut être prêt. Je ne sais pas quand mais je suis sûr qu’il aura des moments. C’est ça la réalité d’une grande équipe.» Des propos relayés par Foot Mercato qui illustrent la volonté de laisser du temps à Illia Zabarnyi.
Pourtant, sur la pelouse du Stade Rennais, Illia Zabarnyi n’a pas répondu aux attentes. Associé à Willian Pacho dans l’axe, Illia Zabarnyi a affiché des difficultés récurrentes dans les duels et la gestion des transitions rapides adverses. Avec seulement 50 % de duels gagnés et neuf ballons perdus, Illia Zabarnyi a été impliqué sur plusieurs actions décisives ayant conduit aux buts rennais, confirmant une soirée particulièrement délicate.
La presse française dézingue Zabarnyi
Les analyses de la presse sportive ont rapidement pointé la responsabilité d’Illia Zabarnyi dans la défaite parisienne. Plusieurs médias ont attribué des notes très basses à Illia Zabarnyi, soulignant ses retards d’intervention et ses erreurs techniques. L’Équipe écrivait notamment : «Il a été emporté comme les autres par les contres rennais et n’a pas pu tenir la maison», une appréciation qui résume les difficultés rencontrées par Illia Zabarnyi tout au long de la rencontre.
Sur les ondes de RMC, dans l’émission After Foot, l’ancien défenseur Maxime Chanot a également critiqué la prestation d’Illia Zabarnyi : «Si je suis Luis Enrique, Zabarnyi je le prends et je l’envoie en réserve. Il fait n’importe quoi. Il a des contrôles de balle quand il faut dégager en une touche. Il dégage en une touche quand il faut prendre 2 touches… T’es joueur du PSG, tu gagnes un gros salaire, tu dois être performant». Des propos qui illustrent l’impatience croissante autour d’Illia Zabarnyi.
Illia Zabarnyi sous pression au PSG
Avec déjà 25 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, Illia Zabarnyi dispose encore de temps pour inverser la tendance, mais la pression augmente. La présence de cadres expérimentés comme Marquinhos renforce la concurrence interne et réduit la marge d’erreur d’Illia Zabarnyi, désormais attendu au tournant lors des prochaines rencontres.
Les prochaines semaines pourraient ainsi être déterminantes pour Illia Zabarnyi, appelé à transformer les critiques en moteur de progression. Toutefois, le staff parisien continue de croire au potentiel du défenseur, mais une amélioration rapide des performances d’Illia Zabarnyi sera indispensable pour s’imposer durablement dans la rotation défensive du PSG.