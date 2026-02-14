PSG, les chiffres lunaires d’Illia Zabarnyi contre Rennes

Malgré les prestations irrégulières d’Illia Zabarnyi, Luis Enrique continue de défendre son joueur. Interrogé sur l’adaptation du défenseur ukrainien, l’entraineur du Paris Saint-Germain déclarait : «Je ne suis pas d’accord avec vous (ndlr : sur les difficultés du joueur). Vous avez dit il y a un mois qu’on était souvent précis sur nos signatures et que la difficulté de l’adaptation était réelle. Je ne suis pas préoccupé par nos joueurs recrutés cet été. C’est difficile de s’adapter vite. Je suis content de ceux qu’on a signés. Normalement, tu peux donner des minutes de jeu dans la saison mais avec l’élimination en Coupe de France, on perd quatre matches. C’est le moment clé de la saison et on a besoin de tous les joueurs pour aider l’équipe. Il faut être prêt. Je ne sais pas quand mais je suis sûr qu’il aura des moments. C’est ça la réalité d’une grande équipe.» Des propos relayés par Foot Mercato qui illustrent la volonté de laisser du temps à Illia Zabarnyi.

Pourtant, sur la pelouse du Stade Rennais, Illia Zabarnyi n’a pas répondu aux attentes. Associé à Willian Pacho dans l’axe, Illia Zabarnyi a affiché des difficultés récurrentes dans les duels et la gestion des transitions rapides adverses. Avec seulement 50 % de duels gagnés et neuf ballons perdus, Illia Zabarnyi a été impliqué sur plusieurs actions décisives ayant conduit aux buts rennais, confirmant une soirée particulièrement délicate.