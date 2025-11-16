PSG, le nouveau tacle cinglant de Daniel Riolo à Luis Enrique

Depuis son arrivée en 2023, Luis Enrique a transformé le PSG en imposant rapidement sa philosophie. Dès ses premiers mois, Luis Enrique a permis au club de franchir un cap, raflant tous les titres nationaux disponibles et apportant une cohérence tactique évidente. Malgré ces résultats remarquables, Luis Enrique n’a jamais échappé aux critiques, certains observateurs estimant que son exigence et son tempérament pouvaient limiter son intégration durable dans un club aussi exposé que le PSG. Cette dualité entre admiration sportive et réserves humaines nourrit une tension constante autour de sa figure.

C’est dans ce contexte que Daniel Riolo intervient une nouvelle fois. Le journaliste, souvent partagé au sujet de Luis Enrique, reconnaît son impact technique tout en rejetant la manière dont certains supporters l’idolâtrent. Sur France Bleu, Riolo a réaffirmé son scepticisme à propos du technicien : « Je suis beaucoup plus dur avec ceux qui l’idolâtrent qu’avec lui-même. Mais je ne vois pas la qualité humaine qu’il représente. Il est 100 % Barça. C’est quelqu’un qui bouge beaucoup ». Ce jugement, qu’il assume, montre à quel point Luis Enrique continue de susciter des interrogations au-delà de ses succès.