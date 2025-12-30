Alors que l’année 2025 touche à sa fin, le Paris Saint-Germain referme un chapitre sans précédent de son histoire. Trophées, records et reconnaissance internationale ont rythmé une saison qui restera longtemps gravée dans les mémoires. Mais au-delà des titres et des statistiques, un message a retenu l’attention. À l’heure du bilan, Nasser Al-Khelaifi a choisi de s’adresser directement aux supporters, dans un discours chargé d’émotion, symbole d’un club qui entend célébrer ses succès sans jamais oublier ceux qui l’accompagnent depuis les tribunes.
PSG, le message poignant de Nasser Al-Khelaifi aux supporters pour la fin d’année
Une année 2025 entrée dans la légende au PSG
Difficile de dissocier l’année 2025 du Paris Saint-Germain de la notion d’exploit. Sous la présidence de Nasser Al-Khelaifi, le club de la capitale a réalisé un sextuplé historique, en enchaînant Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, Ligue des champions, Supercoupe d’Europe et Coupe Intercontinentale. Une domination totale qui s’est également illustrée lors des cérémonies internationales, notamment aux Globe Soccer Awards, où le PSG a été largement récompensé.
Dans ce contexte exceptionnel, Nasser Al-Khelaifi a tenu à prendre la parole via le site officiel du club. Le président parisien a souhaité marquer la clôture de cette année hors normes par un message destiné aux supporters, rappelant que ces succès dépassent largement le cadre du terrain et s’inscrivent dans un projet collectif global.
- AFP
Nasser Al-Khelaifi rend hommage à toute la famille PSG
Dans son message rapporté par Foot Mercato, Nasser Al-Khelaifi s’est adressé directement au public parisien en déclarant : « Chers supporters, au moment de clôturer l’année 2025, je tiens à vous adresser, au nom de toute la famille du Paris Saint-Germain, un immense merci et nos meilleurs vœux pour 2026. L’année qui s’achève a été tout simplement exceptionnelle, avec un sixième titre conquis par notre équipe masculine, qui s’ajoute aux trophées remportés par nos sections : le PSG Handball champion de France pour la 12eme fois de son histoire ; le PSG Judo une deuxième fois vainqueur de la Ligue des champions mixte ; nos U19 filles et garçons champions de France - sans oublier notre section féminine qui démarre un nouveau cycle ambitieux. Ces succès sont le fruit d’un engagement total et collectif »
À travers ces mots, Nasser Al-Khelaifi a tenu à élargir l’hommage à l’ensemble des sections du PSG, soulignant la cohérence et la profondeur du projet sportif porté par le club, bien au-delà de son équipe masculine phare.
- Getty Images Entertainment
Al-Khelaifi salue l’esprit d’unité au PSG
Le président parisien a ensuite insisté sur les fondations humaines de cette réussite, en structurant son propos autour de trois piliers essentiels. Nasser Al-Khelaifi a ainsi rappelé : « Sur le terrain, où nos athlètes gagnent de la plus belle des manières, en incarnant des valeurs de détermination, de jeunesse et de collectif. En coulisses, où les staffs et l’ensemble des équipes du Club œuvrent chaque jour avec professionnalisme et passion. Et bien sûr en tribunes, où votre ferveur donne à nos équipes cet élan supplémentaire qui est bien souvent décisif »
Par ces phrases, Nasser Al-Khelaifi a voulu replacer les supporters au cœur de la réussite sportive, en soulignant leur rôle moteur dans les performances du PSG tout au long d’une saison marquée par un calendrier particulièrement dense.
- AFP
Des supporters omniprésents aux quatre coins du monde
Nasser Al-Khelaifi a également mis en avant la fidélité du public parisien, malgré les déplacements répétés du club à l’international. « Alors que le Club a joué un nombre record de matchs aux quatre coins du globe - des États-Unis à Doha -, vous avez répondu présents à chaque rendez-vous. À domicile comme à l’extérieur, sur toutes les compétitions, jusqu’à la dernière seconde vous avez fait résonner nos chants et vibrer nos couleurs. À travers vos voix et les tifos déployés dans le stade, c’est toute la fierté et la puissance du Paris Saint-Germain qui se sont exprimées. Le spectacle n’aurait pas été aussi grand sans vous »
Le président a ensuite tenu à saluer toutes les composantes du supportérisme parisien, des abonnés historiques aux associations, sans oublier l’ampleur internationale du club, fort de plus de 180 clubs de supporters répartis dans 92 pays.
- Getty Images Sport
Un message tourné vers l’avenir pour le PSG
Pour conclure, Nasser Al-Khelaifi a rappelé un chiffre symbolique de l’attachement du public parisien. « Un seul chiffre pour illustrer votre soutien indéfectible : 175 matchs consécutifs à guichets fermés ont été disputés au Parc des Princes ! Aujourd’hui plus que jamais, le Paris Saint-Germain est fort parce qu’il a les meilleurs supporters du monde. Ensemble, unis et passionnés, sur le terrain, en coulisses et dans les tribunes, nous continuerons à écrire les plus belles pages de notre histoire et à faire briller le Paris Saint-Germain. Je vous souhaite, à vous et à vos proches, une très belle année 2026. »
À travers ce message, Nasser Al-Khelaifi a non seulement dressé le bilan d’une année exceptionnelle, mais a surtout posé les bases d’une continuité ambitieuse, portée par une relation étroite entre le club et ses supporters.