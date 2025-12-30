PSG, le message poignant de Nasser Al-Khelaifi aux supporters pour la fin d’année

Difficile de dissocier l’année 2025 du Paris Saint-Germain de la notion d’exploit. Sous la présidence de Nasser Al-Khelaifi, le club de la capitale a réalisé un sextuplé historique, en enchaînant Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, Ligue des champions, Supercoupe d’Europe et Coupe Intercontinentale. Une domination totale qui s’est également illustrée lors des cérémonies internationales, notamment aux Globe Soccer Awards, où le PSG a été largement récompensé.

Dans ce contexte exceptionnel, Nasser Al-Khelaifi a tenu à prendre la parole via le site officiel du club. Le président parisien a souhaité marquer la clôture de cette année hors normes par un message destiné aux supporters, rappelant que ces succès dépassent largement le cadre du terrain et s’inscrivent dans un projet collectif global.