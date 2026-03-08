Goal.com
Naim Beneddra

PSG : le grand ménage avant l'Europe ? Les joueurs sur la sellette après la gifle monégasque

Après la déroute face à Monaco, Luis Enrique pourrait opérer des choix forts en vue du choc européen contre Chelsea.

La défaite concédée vendredi par le Paris Saint-Germain face à l’AS Monaco (1-3) a laissé des traces. Plus encore que le score, c’est la manière qui a inquiété au Parc des Princes. Milieu dépassé, défense fébrile, manque de justesse technique… Paris a affiché un visage très éloigné de ses standards. À quelques jours d’un rendez-vous crucial de Ligue des champions contre Chelsea FC, la prestation a provoqué une vraie remise en question en interne.

    Plusieurs joueurs pourraient payer Monaco

    Selon plusieurs échos venus du vestiaire parisien, l’entraîneur Luis Enrique n’aurait guère apprécié la prestation de certains joueurs. Plusieurs changements sont ainsi envisagés pour le choc européen. Le premier concerné pourrait être Warren Zaïre-Emery, coupable d’une perte de balle fatale sur l’ouverture du score monégasque. Habituellement incontournable, le jeune milieu pourrait cette fois démarrer sur le banc au profit d’un profil plus expérimenté.

    Des ajustements à plusieurs postes

    Le milieu ne serait pas le seul secteur concerné. Le jeune Dro Fernandez, titularisé contre Monaco, a souffert physiquement face à l’intensité adverse. Son inexpérience au plus haut niveau pourrait pousser le staff à privilégier davantage de solidité pour affronter Chelsea. En défense, la prestation d’Illia Zabarnyi n’a pas totalement convaincu non plus, ce qui pourrait ouvrir la voie au retour du capitaine Marquinhos dans l’axe. Pacho, bien que peu convaincant face aux Monégasques, devrait conserver sa place dans le onze.

    Un problème mental avant tout

    Au-delà des choix tactiques, le principal chantier concerne peut-être l’aspect mental. Luis Enrique l’a reconnu après la rencontre : son équipe manque actuellement de confiance. Lorsque les erreurs s’enchaînent, la lucidité disparaît et les automatismes se dérèglent. Dans un contexte aussi exigeant qu’un huitième de finale européen, retrouver cette confiance collective devient une priorité absolue.

    Un match charnière pour la saison

    Face à Chelsea, le PSG jouera bien plus qu’un simple match aller de Ligue des champions. Ce rendez-vous peut servir de déclic ou, au contraire, confirmer les doutes apparus ces dernières semaines. Les choix de Luis Enrique seront donc scrutés de près. Après Monaco, une chose paraît certaine : l’entraîneur espagnol n’hésitera pas à bousculer sa hiérarchie si cela peut relancer son équipe dans le moment le plus décisif de la saison.

