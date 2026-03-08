PSG : le grand ménage avant l'Europe ? Les joueurs sur la sellette après la gifle monégasque

Le milieu ne serait pas le seul secteur concerné. Le jeune Dro Fernandez, titularisé contre Monaco, a souffert physiquement face à l’intensité adverse. Son inexpérience au plus haut niveau pourrait pousser le staff à privilégier davantage de solidité pour affronter Chelsea. En défense, la prestation d’Illia Zabarnyi n’a pas totalement convaincu non plus, ce qui pourrait ouvrir la voie au retour du capitaine Marquinhos dans l’axe. Pacho, bien que peu convaincant face aux Monégasques, devrait conserver sa place dans le onze.