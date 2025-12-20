PSG, la sortie forte d'Arnau Tenas sur Luis Enrique

Dans ses déclarations, Arnau Tenas revient avec émotion sur son arrivée à Paris et sur ce que le PSG lui a apporté : « Partir à Paris a été une expérience incroyable. Je me suis senti chez moi dès le premier jour. J'ai appris la langue, j'ai beaucoup progressé sur le plan footballistique et personnel. Ce furent deux années très enrichissantes sur le plan footballistique, mais aussi sur le plan personnel ». Des propos forts, qui traduisent la satisfaction d’Arnau Tenas malgré une exposition médiatique limitée.

Arnau Tenas évoque également l’impact collectif du PSG et l’influence déterminante de Luis Enrique, qu’il n’hésite pas à encenser : « L'équipe était très bonne, comme en témoignent les titres remportés. Et que dire de Luis Enrique : c'est un grand entraîneur, il l'a prouvé. C'est ainsi qu'on remporte des titres : en travaillant bien et en ayant une bonne équipe ». Même sans participer directement aux rencontres européennes, Arnau Tenas a vécu de l’intérieur le sacre du PSG en Ligue des champions, observant de près une méthodologie et un management qui l’ont durablement marqué. Une sortie forte, à contre-courant, qui renforce encore le crédit accordé au travail de Luis Enrique à Paris.