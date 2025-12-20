Son passage à Paris a été bref, discret, mais manifestement marquant. Aujourd’hui loin du Paris Saint-Germain, Arnau Tenas n’a pourtant rien oublié de ses années dans la capitale française. Dans un football où les joueurs en manque de temps de jeu nourrissent souvent des regrets, le gardien espagnol a choisi un tout autre discours. À travers des mots forts et assumés, Arnau Tenas revient sur son aventure parisienne et livre une analyse très claire du rôle joué par Luis Enrique.
PSG, la sortie forte d'Arnau Tenas sur Luis Enrique
Arnau Tenas garde de bons souvenirs du PSG
Arrivé au PSG en 2023 en provenance du Barça, Arnau Tenas découvrait alors le football professionnel de très haut niveau. Jamais apparu avec l’équipe première blaugrana, le portier espagnol a trouvé à Paris un contexte propice à ses premiers pas officiels. Recruté comme troisième gardien, Arnau Tenas a tout de même disputé huit rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot parisien. Un temps de jeu limité, mais assumé, qui lui a permis d’apprendre au quotidien dans un environnement exigeant, marqué par la concurrence et la pression des résultats.
Désormais à Villarreal, Arnau Tenas conserve un souvenir particulièrement positif de son passage au PSG. Malgré un rôle secondaire, le gardien espagnol affirme avoir grandi, tant sur le plan sportif que personnel. Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo et rapporté par Le 10Sport, Arnau Tenas n’a pas caché son attachement à cette période parisienne, qu’il considère comme fondatrice dans sa jeune carrière, notamment sous les ordres de Luis Enrique.
Arnau Tenas adoube Luis Enrique
Dans ses déclarations, Arnau Tenas revient avec émotion sur son arrivée à Paris et sur ce que le PSG lui a apporté : « Partir à Paris a été une expérience incroyable. Je me suis senti chez moi dès le premier jour. J'ai appris la langue, j'ai beaucoup progressé sur le plan footballistique et personnel. Ce furent deux années très enrichissantes sur le plan footballistique, mais aussi sur le plan personnel ». Des propos forts, qui traduisent la satisfaction d’Arnau Tenas malgré une exposition médiatique limitée.
Arnau Tenas évoque également l’impact collectif du PSG et l’influence déterminante de Luis Enrique, qu’il n’hésite pas à encenser : « L'équipe était très bonne, comme en témoignent les titres remportés. Et que dire de Luis Enrique : c'est un grand entraîneur, il l'a prouvé. C'est ainsi qu'on remporte des titres : en travaillant bien et en ayant une bonne équipe ». Même sans participer directement aux rencontres européennes, Arnau Tenas a vécu de l’intérieur le sacre du PSG en Ligue des champions, observant de près une méthodologie et un management qui l’ont durablement marqué. Une sortie forte, à contre-courant, qui renforce encore le crédit accordé au travail de Luis Enrique à Paris.