Chelsea ou le Barça, quel serait le meilleur tirage pour le PSG ?

Pour l'ancien international français, interrogé sur le plateau du Canal Champions Club, il n'y a pas photo : "Il vaudrait mieux Barcelone". Une déclaration surprenante au premier abord, mais étayée par une analyse lucide des faiblesses catalanes. Si l'équipe de Hansi Flick impressionne offensivement, elle affiche des largesses défensives inquiétantes. "Le Barça est capable de jouer le hors-jeu dans le camp adverse, ça je ne l'ai jamais vu de ma vie", ironise Nasri. Face à la vitesse des attaquants parisiens, cette prise de risque maximale et les espaces laissés dans le dos de la défense pourraient s'avérer suicidaires pour les Espagnols.