Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Catarina Macario USWNT vs ChinaGetty Images
Ameé Ruszkai

Traduit par

Programme TV de l'équipe féminine américaine de football 2026 : calendrier, résultats, diffusion en direct et comment regarder les matchs de l'équipe féminine américaine

Guide complet de l'année des États-Unis, y compris les matchs de qualification pour la Coupe du monde féminine 2027.

L'équipe nationale féminine des États-Unis est entrée dans une nouvelle ère en 2024, Emma Hayes ayant immédiatement eu un impact sur un groupe qui en avait bien besoin. Quelques semaines après avoir pris ses nouvelles fonctions, l'ancienne entraîneuse de Chelsea a mené les États-Unis à la médaille d'or olympique, envoyant ainsi un message au reste du monde du football féminin alors qu'un nouveau cycle de Coupe du monde commence.

Quatre fois championne du monde, l'équipe a connu sa plus précoce élimination de la Coupe du monde féminine en Australie en 2023, ce qui a conduit Vlatko Andonovski à quitter son poste d'entraîneur principal. La nation a donc été ravie de voir l'équipe revenir si rapidement au niveau qui lui permet de remporter des titres. Désormais, avec beaucoup de temps avant le prochain grand tournoi, la Coupe du monde féminine 2027, Hayes peut se concentrer sur le développement de cette jeune génération de joueuses prometteuses, afin qu'elles soient prêtes à disputer la Coupe du monde.

GOAL vous dit tout ce que vous devez savoir sur le calendrier de l'équipe nationale américaine, ses matchs et ses résultats, et comment suivre l'équipe en 2026...

  • Jameese Joseph and Croix BethuneGetty Images

    Quels matchs l'équipe nationale féminine américaine a-t-elle disputés en 2026 ?

    L'équipe nationale féminine américaine a débuté l'année en janvier avec deux matchs amicaux, accueillant le Paraguay et le Chili et réalisant deux performances dominantes pour commencer 2026 de manière extrêmement positive. La victoire contre le Chili a particulièrement retenu l'attention, car elle a été obtenue par la composition la moins expérimentée de l'équipe depuis plus de 20 ans.

    • Publicité

  • Quel est le programme de l'équipe nationale féminine américaine en 2026 ?

    U.S. Soccer a ajouté trois rencontres officielles supplémentaires au calendrier de l'équipe nationale féminine américaine pour 2026, celles qui composent la SheBelieves Cup, qui fera son retour en mars et verra la championne olympique en titre affronter l'Argentine, le Canada et la Colombie. Quatre pauses internationales officielles suivront, dont celle de novembre, pendant laquelle les États-Unis participeront au championnat féminin de la CONCACAF. Les quatre meilleures équipes de ce tournoi se qualifieront pour la Coupe du monde féminine 2027, et deux autres places seront à gagner lors du tournoi intercontinental de barrage.

  • Trinity Rodman and Reilyn Turner, USWNTGOAL

    Comment regarder l'équipe nationale féminine américaine de football en 2026

    Les droits de diffusion de l'équipe féminine américaine sont les mêmes que ceux de l'équipe masculine et sont répartis entre plusieurs chaînes. Pour les téléspectateurs anglophones, les droits sont détenus par Warner Bros et Discovery Sports, et tous les matchs sont diffusés en direct sur Peacock et Max (anciennement HBO Max). Environ 50 % des matchs sont également diffusés en direct sur les chaînes TNT Sports.

    Les chaînes Turner sont disponibles via des services de streaming tels que Sling TV et DirecTV Stream.

    Pour les téléspectateurs hispanophones, les droits sont actuellement détenus par Telemundo Deportes, qui diffuse les matchs sur Peacock, Telemundo et Universo.

    Pour en savoir plus sur les meilleurs forfaits pour regarder l'USWNT, cliquez ici.

    Regardez l'USWNT en direct sur Peacock
    Abonnez-vous dès aujourd'hui

  • Calendrier et résultats de l'équipe féminine américaine de football en 2026

    DateHeureMatchCompétitionLieu
    24 janvier14 h 30 (heure du Pacifique) / 17 h 30 (heure de l'Est)USWNT 6-0 ParaguayMatch amicalDignity Health Sports Park, Carson
    27 janvier19 h (heure du Pacifique) / 22 h (heure de l'Est)USWNT 5-0 ChiliMatch amicalHarder Stadium, Santa Barbara
    114 h (heure du Pacifique) / 17 h (heure de l'Est)USWNT 2-0 ArgentineSheBelieves CupGeodis Park, Nashville
    4 mars15 h 45 (heure du Pacifique) / 18 h 45 (heure de l'Est)USWNT contre CanadaSheBelieves CupScottsMiracle-Gro Field, Columbus
    7 mars12 h 30 (heure du Pacifique) / 15 h 30 (heure de l'Est)Équipe féminine des États-Unis contre ColombieSheBelieves CupSports Illustrated Stadium, Harrison

    Les autres rencontres prévues pour 2026 seront annoncées en temps voulu.

SheBelieves Cup
Etats-Unis crest
Etats-Unis
USA
Canada crest
Canada
CAN
0