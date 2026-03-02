Programme TV de l'équipe féminine américaine de football 2026 : calendrier, résultats, diffusion en direct et comment regarder les matchs de l'équipe féminine américaine

L'équipe nationale féminine des États-Unis est entrée dans une nouvelle ère en 2024, Emma Hayes ayant immédiatement eu un impact sur un groupe qui en avait bien besoin. Quelques semaines après avoir pris ses nouvelles fonctions, l'ancienne entraîneuse de Chelsea a mené les États-Unis à la médaille d'or olympique, envoyant ainsi un message au reste du monde du football féminin alors qu'un nouveau cycle de Coupe du monde commence.

Quatre fois championne du monde, l'équipe a connu sa plus précoce élimination de la Coupe du monde féminine en Australie en 2023, ce qui a conduit Vlatko Andonovski à quitter son poste d'entraîneur principal. La nation a donc été ravie de voir l'équipe revenir si rapidement au niveau qui lui permet de remporter des titres. Désormais, avec beaucoup de temps avant le prochain grand tournoi, la Coupe du monde féminine 2027, Hayes peut se concentrer sur le développement de cette jeune génération de joueuses prometteuses, afin qu'elles soient prêtes à disputer la Coupe du monde.

GOAL vous dit tout ce que vous devez savoir sur le calendrier de l'équipe nationale américaine, ses matchs et ses résultats, et comment suivre l'équipe en 2026...