« Problème évident » : la blessure de Lennart Karl devrait provoquer des discussions brûlantes au sein du FC Bayern

Déjà contraint à un mois d’arrêt en fin de saison dernière pour une blessure musculaire, le jeune joueur de 18 ans s’est à nouveau déchiré un faisceau alors qu’il était en sélection nationale allemande, juste avant le coup d’envoi de la Coupe du monde. Il manquera donc le tournoi qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Plusieurs autres jeunes talents du Bayern, évoluant proche de l’équipe première, sont également à l’arrêt pour des problèmes musculaires. Le champion d’Allemagne en titre n’évoque plus une simple coïncidence, rapporte le magazine kicker. David Santos Daiber est out depuis mi-mars ; Guido Della Rovere, Maycon Cardozo et Vincent Manuba soignent actuellement des blessures à la cuisse.

Selon kicker, la récente lésion musculaire de Karl a rendu le dossier « encore plus brûlant » au FCB. La position du club est claire : il faut traiter ce problème en interne pour éviter une telle série de blessures à l’avenir.