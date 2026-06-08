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Lennart Karl Germany 2026Getty Images
Oliver Maywurm

Traduit par

« Problème évident » : la blessure de Lennart Karl devrait provoquer des discussions brûlantes au sein du FC Bayern

Bundesliga
Coupe du monde
L. Karl
Bayern Munich
Allemagne

La nouvelle blessure musculaire de l’attaquant prodige Lennart Karl contraint la direction du FC Bayern Munich à réfléchir sérieusement.

Selon un article du magazine « kicker », le FC Bayern Munich considère l’augmentation des blessures musculaires parmi les jeunes talents issus de son centre de formation comme un « problème évident ».

  • Déjà contraint à un mois d’arrêt en fin de saison dernière pour une blessure musculaire, le jeune joueur de 18 ans s’est à nouveau déchiré un faisceau alors qu’il était en sélection nationale allemande, juste avant le coup d’envoi de la Coupe du monde. Il manquera donc le tournoi qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

    Plusieurs autres jeunes talents du Bayern, évoluant proche de l’équipe première, sont également à l’arrêt pour des problèmes musculaires. Le champion d’Allemagne en titre n’évoque plus une simple coïncidence, rapporte le magazine kicker. David Santos Daiber est out depuis mi-mars ; Guido Della Rovere, Maycon Cardozo et Vincent Manuba soignent actuellement des blessures à la cuisse.

    Selon kicker, la récente lésion musculaire de Karl a rendu le dossier « encore plus brûlant » au FCB. La position du club est claire : il faut traiter ce problème en interne pour éviter une telle série de blessures à l’avenir.

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  • Lennart Karl Germany 2026Getty Images

    Lennart Karl s'est blessé lors de la dernière séance d'entraînement précédant le dernier match de préparation avant les Championnats du monde.

    Karl, de son côté, a regagné l’Allemagne après avoir appris sa non-sélection pour la Coupe du monde et a déjà entamé sa rééducation à Munich avec le staff médical du FCB. « Manquer une Coupe du monde à la dernière minute est bien sûr extrêmement douloureux, et cette nouvelle a été un choc pour tout le FC Bayern », a déclaré Max Eberl, le directeur sportif, exprimant sa solidarité avec ce jeune prodige.

    Le milieu offensif s’était blessé vendredi, lors de la dernière séance d’entraînement de la Mannschaft avant le match de préparation face aux co-organisateurs américains (victoire 2-1). Selon le sélectionneur Julian Nagelsmann, le jeune Bavarois sera « absent quatre à six semaines, voire un peu plus ». Assan Ouedraogo (RB Leipzig) a été appelé pour le remplacer.

    Le milieu offensif a partagé son immense déception sur Instagram : « Je ne sais même pas par où commencer, mais c’est tout simplement insupportable de devoir manquer le plus grand tournoi. » Au vu de ses dernières performances et de sa brillante prestation lors de l’avant-dernier match amical contre la Finlande (4-0) fin mai, Karl pouvait légitimement espérer une place de titulaire avec la Nationalmannschaft. Finalement, c’est désormais Leroy Sané qui devrait animer le secteur offensif allemand.

  • Ouedraogo remplace Karl : le groupe allemand pour la Coupe du monde 2026

    Poste

    Joueur

    Club

    Numéro

    Gardien

    Oliver Baumann

    TSG Hoffenheim

    12

    Gardien

    Manuel Neuer

    FC Bayern Munich

    1

    Mais

    Alexander Nübel

    VfB Stuttgart

    21

    Défenseur

    Waldemar Anton

    Borussia Dortmund

    3

    Défenseur

    Nathaniel Brown

    Eintracht Francfort

    18 ans

    Défenseur

    Pascal Groß

    Brighton & Hove Albion

    13

    Défenseur

    Joshua Kimmich

    FC Bayern Munich

    6

    Défense

    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    23

    Défenseur

    Aleksandar Pavlovic

    FC Bayern Munich

    5

    Défenseur

    David Raum (RB Leipzig)

    RB Leipzig

    22

    Défense

    Antonio Rüdiger (Real Madrid)

    Real Madrid

    2

    Défense

    Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

    Borussia Dortmund

    15

    Défenseur

    Angelo Stiller

    VfB Stuttgart

    16

    Défenseur

    Jonathan Tah

    FC Bayern Munich

    4

    Défense

    Malick Thiaw

    Newcastle United

    24 ans

    Attaquant

    Nadiem Amiri, milieu offensif, Mainz 05.

    Mayence 05

    20 ans

    Attaquant

    Maximilian Beier (Borussia Dortmund)

    Borussia Dortmund

    14

    Attaquant

    Leon Goretzka

    FC Bayern Munich

    8

    Attaquant

    Kai Havertz

    FC Arsenal

    7

    Attaquant

    Assan Ouedraogo

    RB Leipzig

    25 ans

    Attaquant

    Jamie Leweling

    VfB Stuttgart

    9

    Attaquant

    Jamal Musiala (FC Bayern Munich)

    FC Bayern Munich

    10

    Attaquant

    Leroy Sané

    Galatasaray Istanbul

    19

    Attaquant

    Deniz Undav

    VfB Stuttgart

    26 ans

    Attaquant

    Florian Wirtz

    FC Liverpool

    17

    Attaquant

    Nick Woltemade

    Newcastle United

    11

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