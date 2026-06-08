Selon un article du magazine « kicker », le FC Bayern Munich considère l’augmentation des blessures musculaires parmi les jeunes talents issus de son centre de formation comme un « problème évident ».
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« Problème évident » : la blessure de Lennart Karl devrait provoquer des discussions brûlantes au sein du FC Bayern
Déjà contraint à un mois d’arrêt en fin de saison dernière pour une blessure musculaire, le jeune joueur de 18 ans s’est à nouveau déchiré un faisceau alors qu’il était en sélection nationale allemande, juste avant le coup d’envoi de la Coupe du monde. Il manquera donc le tournoi qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada.
Plusieurs autres jeunes talents du Bayern, évoluant proche de l’équipe première, sont également à l’arrêt pour des problèmes musculaires. Le champion d’Allemagne en titre n’évoque plus une simple coïncidence, rapporte le magazine kicker. David Santos Daiber est out depuis mi-mars ; Guido Della Rovere, Maycon Cardozo et Vincent Manuba soignent actuellement des blessures à la cuisse.
Selon kicker, la récente lésion musculaire de Karl a rendu le dossier « encore plus brûlant » au FCB. La position du club est claire : il faut traiter ce problème en interne pour éviter une telle série de blessures à l’avenir.
- Getty Images
Lennart Karl s'est blessé lors de la dernière séance d'entraînement précédant le dernier match de préparation avant les Championnats du monde.
Karl, de son côté, a regagné l’Allemagne après avoir appris sa non-sélection pour la Coupe du monde et a déjà entamé sa rééducation à Munich avec le staff médical du FCB. « Manquer une Coupe du monde à la dernière minute est bien sûr extrêmement douloureux, et cette nouvelle a été un choc pour tout le FC Bayern », a déclaré Max Eberl, le directeur sportif, exprimant sa solidarité avec ce jeune prodige.
Le milieu offensif s’était blessé vendredi, lors de la dernière séance d’entraînement de la Mannschaft avant le match de préparation face aux co-organisateurs américains (victoire 2-1). Selon le sélectionneur Julian Nagelsmann, le jeune Bavarois sera « absent quatre à six semaines, voire un peu plus ». Assan Ouedraogo (RB Leipzig) a été appelé pour le remplacer.
Le milieu offensif a partagé son immense déception sur Instagram : « Je ne sais même pas par où commencer, mais c’est tout simplement insupportable de devoir manquer le plus grand tournoi. » Au vu de ses dernières performances et de sa brillante prestation lors de l’avant-dernier match amical contre la Finlande (4-0) fin mai, Karl pouvait légitimement espérer une place de titulaire avec la Nationalmannschaft. Finalement, c’est désormais Leroy Sané qui devrait animer le secteur offensif allemand.
Ouedraogo remplace Karl : le groupe allemand pour la Coupe du monde 2026
Poste
Joueur
Club
Numéro
Gardien
Oliver Baumann
TSG Hoffenheim
12
Gardien
Manuel Neuer
FC Bayern Munich
1
Mais
Alexander Nübel
VfB Stuttgart
21
Défenseur
Waldemar Anton
Borussia Dortmund
3
Défenseur
Nathaniel Brown
Eintracht Francfort
18 ans
Défenseur
Pascal Groß
Brighton & Hove Albion
13
Défenseur
Joshua Kimmich
FC Bayern Munich
6
Défense
Felix Nmecha
Borussia Dortmund
23
Défenseur
Aleksandar Pavlovic
FC Bayern Munich
5
Défenseur
David Raum (RB Leipzig)
RB Leipzig
22
Défense
Antonio Rüdiger (Real Madrid)
Real Madrid
2
Défense
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)
Borussia Dortmund
15
Défenseur
Angelo Stiller
VfB Stuttgart
16
Défenseur
Jonathan Tah
FC Bayern Munich
4
Défense
Malick Thiaw
Newcastle United
24 ans
Attaquant
Nadiem Amiri, milieu offensif, Mainz 05.
Mayence 05
20 ans
Attaquant
Maximilian Beier (Borussia Dortmund)
Borussia Dortmund
14
Attaquant
Leon Goretzka
FC Bayern Munich
8
Attaquant
Kai Havertz
FC Arsenal
7
Attaquant
Assan Ouedraogo
RB Leipzig
25 ans
Attaquant
Jamie Leweling
VfB Stuttgart
9
Attaquant
Jamal Musiala (FC Bayern Munich)
FC Bayern Munich
10
Attaquant
Leroy Sané
Galatasaray Istanbul
19
Attaquant
Deniz Undav
VfB Stuttgart
26 ans
Attaquant
Florian Wirtz
FC Liverpool
17
Attaquant
Nick Woltemade
Newcastle United
11