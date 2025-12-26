Liverpool a retrouvé un souffle offensif inattendu grâce à un jeune attaquant français dont les performances récentes ont surpris les observateurs. Après une période plus délicate, Hugo Ekitike s’est imposé comme un élément clé à la pointe de l’attaque des Reds, multipliant les buts et offrant de nouvelles perspectives à son entraîneur Arne Slot. Dans un contexte où le club doit redresser sa position en Premier League et retrouver son équilibre, les efforts, la discipline et le travail acharné de l’ancien Rémois semblent avoir payé. Ses débuts prometteurs ne sont pas le fruit du hasard, mais d’un véritable plan de progression et d’exigence.
Premier League, les coulisses des débuts prometteurs d'Hugo Ekitike avec Liverpool
- AFP
Les efforts payants d’Hugo Ekitike sous la houlette d’Arne Slot
Hugo Ekitike, auteur de cinq buts lors de ses trois derniers matchs de Premier League, s’affirme comme l’attaquant incontournable de Liverpool. Selon Arne Slot, l’ancien Parisien a "travaillé très dur pour atteindre son niveau de forme actuel". Le coach néerlandais a reconnu avoir dû "parfois… convaincre de la nécessité de tous ces efforts pour devenir plus fort". Malgré des efforts parfois réalisés "pas toujours avec le sourire", Hugo Ekitike a persévéré, améliorant sa condition physique et ses performances sur le terrain, un engagement qui se reflète désormais dans ses statistiques et sa régularité devant le but.
Arrivé de l’Eintracht Francfort cet été, Hugo Ekitike avait montré de belles promesses en inscrivant un but lors de ses trois premiers matchs avec les Reds. Toutefois, il avait ensuite traversé une période plus difficile, ne marquant que trois fois en 17 rencontres, ce qui avait mis en lumière la nécessité d’un travail spécifique sur ses déplacements, sa finition et sa contribution défensive. Slot a notamment insisté sur l’importance de mieux défendre lors des coups de pied arrêtés : "plus on défend bien sur coup de pied arrêté, plus on a de chances de marquer, car à 0-0, il est plus facile de marquer qu'avec un but de retard".
- AFP
Liverpool revigoré sous l’impulsion d’Hugo Ekitike
Récemment, Hugo Ekitike a enchaîné deux doublés et un but contre Tottenham, portant son total à 11 réalisations toutes compétitions confondues avec Liverpool. Son rendement a coïncidé avec le redressement du club, qui reste sur six matchs sans défaite après une série de neuf défaites en douze rencontres. Les Reds, désormais cinquièmes de Premier League, ont réduit leur déficit sur les leaders et retrouvé une stabilité dans le jeu, notamment grâce à une défense plus rigoureuse et un pressing mieux organisé.
Dans des propos rapportés par RMC Sport, Arne Slot s’est montré optimiste quant à l’évolution de Liverpool : "Je pense aussi que nous avons eu un peu plus de chance qu'avant, car nous avons joué des matchs où nous étions nettement supérieurs à nos adversaires… Bien souvent, nous avons été très malchanceux avec le résultat, presque à chaque fois." Le coach souligne ainsi le rôle crucial d’Hugo Ekitike, dont les efforts et la détermination ont permis de transformer une situation délicate en dynamique positive.
La progression d’Hugo Ekitike illustre parfaitement le travail minutieux entrepris par Arne Slot et son staff, combinant préparation physique, tactique et motivation individuelle. L’international français a su intégrer ces éléments pour devenir une arme offensive redoutable, tout en contribuant au collectif. Sa régularité et sa détermination sont désormais des atouts majeurs pour Liverpool, qui espère capitaliser sur cette dynamique pour atteindre ses objectifs en Premier League et sur la scène européenne.