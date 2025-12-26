Récemment, Hugo Ekitike a enchaîné deux doublés et un but contre Tottenham, portant son total à 11 réalisations toutes compétitions confondues avec Liverpool. Son rendement a coïncidé avec le redressement du club, qui reste sur six matchs sans défaite après une série de neuf défaites en douze rencontres. Les Reds, désormais cinquièmes de Premier League, ont réduit leur déficit sur les leaders et retrouvé une stabilité dans le jeu, notamment grâce à une défense plus rigoureuse et un pressing mieux organisé.

Dans des propos rapportés par RMC Sport, Arne Slot s’est montré optimiste quant à l’évolution de Liverpool : "Je pense aussi que nous avons eu un peu plus de chance qu'avant, car nous avons joué des matchs où nous étions nettement supérieurs à nos adversaires… Bien souvent, nous avons été très malchanceux avec le résultat, presque à chaque fois." Le coach souligne ainsi le rôle crucial d’Hugo Ekitike, dont les efforts et la détermination ont permis de transformer une situation délicate en dynamique positive.

La progression d’Hugo Ekitike illustre parfaitement le travail minutieux entrepris par Arne Slot et son staff, combinant préparation physique, tactique et motivation individuelle. L’international français a su intégrer ces éléments pour devenir une arme offensive redoutable, tout en contribuant au collectif. Sa régularité et sa détermination sont désormais des atouts majeurs pour Liverpool, qui espère capitaliser sur cette dynamique pour atteindre ses objectifs en Premier League et sur la scène européenne.